Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

28 июля 2026, 08:55

TENET T8 получил новую комплектацию: расширенные опции и обновленный интерьер

TENET T8 получил новую комплектацию: расширенные опции и обновленный интерьер

TENET T8 в комплектации «Прайм»: что добавили для семейного комфорта - и стоит ли переплачивать?

TENET T8 получил новую комплектацию: расширенные опции и обновленный интерьер

Российский бренд TENET представил новую версию кроссовера T8 с расширенным набором функций. Теперь покупатели могут выбрать комплектацию «Прайм», которая отличается улучшенным оснащением и рядом технологических решений. Цена стартует от 3 199 000 рублей, что вызывает интерес на фоне изменений в сегменте SUV. Какие особенности скрывает новинка и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.

Российский бренд TENET представил новую версию кроссовера T8 с расширенным набором функций. Теперь покупатели могут выбрать комплектацию «Прайм», которая отличается улучшенным оснащением и рядом технологических решений. Цена стартует от 3 199 000 рублей, что вызывает интерес на фоне изменений в сегменте SUV. Какие особенности скрывает новинка и что важно знать перед покупкой - разбираемся в деталях.

Российский производитель TENET объявил о расширении линейки своего флагманского кроссовера T8, представив пятиместную версию в комплектации «Прайм». После старта продаж модификации «Актив» в июле 2026 года, компания решила сделать акцент на комфорте и безопасности, добавив в новую версию ряд востребованных опций. Как сообщает 110km.ru, «Прайм» уже доступен у официальных дилеров бренда.

В комплектации «Прайм» акцент сделан на деталях, которые часто оказываются решающими при выборе семейного автомобиля. Среди новых решений - панорамная крыша с люком и шторкой, атмосферная подсветка салона, электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия, а также зеркала с подсветкой. Внутри установлен 15,6-дюймовый мультимедийный экран, бортовой компьютер на 10,3 дюйма, акустические передние стекла, двухзонный климат-контроль и аудиосистема с восемью динамиками. Безопасность обеспечивают шесть подушек, система кругового обзора 540°, а также электрорегулировка сидений и регулируемые по высоте подголовники.

Техническая часть тоже не осталась без изменений. Под капотом - турбированный двигатель объемом 1,6 литра, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Благодаря снижению массы на 144 кг удалось добиться экономии топлива: на трассе расход составляет 6,3 л/100 км, в смешанном цикле - 7,7 л, а в городе - 9,6 л на 100 км. Для управления функциями автомобиля предусмотрен голосовой помощник, который активируется кнопкой на руле или командой «Привет, TENET». Система позволяет менять настройки климата, включать обогрев сидений, управлять окнами и аудиосистемой, не отвлекаясь от дороги.

Современная телематика - еще один плюс новой версии. Через мобильное приложение можно дистанционно запускать двигатель, включать подогрев, настраивать климат-контроль и отслеживать местоположение автомобиля. Приложение также отображает давление в шинах, пробег, средний расход топлива и запас хода. В ответ на пожелания владельцев расширен выбор тем цифровой панели приборов: теперь доступна классическая тема с круглыми шкалами спидометра и тахометра, что облегчает восприятие информации во время движения.

Для эксплуатации в российских условиях предусмотрен полный зимний пакет: подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Это решение повышает комфорт в холодное время года и делает автомобиль более универсальным. Кроме того, официально разрешено использование тягово-сцепного устройства для буксировки прицепа массой до 750 кг, что расширяет возможности T8 при поездках за город и перевозке крупногабаритных грузов.

Если Вы не знали, TENET - российский автомобильный бренд, который за последние годы активно укрепляет позиции на внутреннем рынке. Производство полного цикла организовано на заводе холдинга «АГР» в Калуге, где особое внимание уделяется адаптации автомобилей к российским дорогам и климату. Кузова проходят обработку воском, днище защищается антикоррозийными и шумоизоляционными материалами. На TENET T8 предоставляется 5 лет технической поддержки или 150 000 км пробега, включая 3 года заводской гарантии и 2 года дополнительного обслуживания. Такой подход позволяет бренду конкурировать с зарубежными производителями и формировать доверие среди покупателей.

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET
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