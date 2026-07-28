Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 20:59

Tenet T8 Prime: новая комплектация с панорамной крышей и расширенным оснащением

Tenet T8 Prime: новая комплектация с панорамной крышей и расширенным оснащением

Кроссовер за 3,3 млн с расходом 7,7 л: чем удивил Tenet T8 Prime после выхода на российский рынок

Tenet T8 Prime: новая комплектация с панорамной крышей и расширенным оснащением

В дилерских центрах появился Tenet T8 Prime - кроссовер с панорамной крышей, современной мультимедийной системой и улучшенной эргономикой. Новинка выделяется не только оснащением, но и сниженной массой, что может повлиять на экономичность и интерес к модели на российском рынке.

В дилерских центрах появился Tenet T8 Prime - кроссовер с панорамной крышей, современной мультимедийной системой и улучшенной эргономикой. Новинка выделяется не только оснащением, но и сниженной массой, что может повлиять на экономичность и интерес к модели на российском рынке.

Российский рынок кроссоверов пополнился новой маркой Tenet T8 в комплектации «Прайм», которая уже доступна у официальных дилеров. Модель, которая ориентирована на современные технологии и повышенный комфорт, а также не отстает от тенденций в сегменте семейных автомобилей.

В комплектации «Прайм» Tenet T8 получила панорамную крышу с люком и шторкой, что придает ощущение простора в салоне. Электропривод дверей багажника с бесконтактным открытием способствует удобной загрузке вещей, а атмосферная подсветка создает уютную обстановку в темное время суток. Центральное место на приборной панели занимает выдвижная система с 15,6-дюймовым экраном, которая поддерживает современные сервисы и обеспечивает удобное управление функциями автомобиля.

В числе прочего - двухзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками и система кругового обзора на 540 градусов. Безопасность обеспечивают шесть подушек, есть также электрорегулировка водительского и пассажирского сидений. Для удобства предусмотрены бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 1,6 литра, работающий в паре с семиступенчатой ​​роботизированной коробочной передачей. По заявлению производителя, снижение массы автомобиля на 144 кг позволяет сделать модель экономичнее - расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра на 100 км.

Стоимость Tenet T8 Prime стартует от 3 299 000 рублей без учета скидок. Для российского рынка преимуществом может стать адаптация к климатическим условиям и акцент на практичности. Судя по комплектации, Tenet T8 Prime рассчитан на покупателей, которые ищут баланс между современными технологиями, комфортом и экономичностью. Важное замечание, что тенденция к расширению комплектации в массовом сегменте кроссоверов может усилиться, если аналогичные решения окажутся востребованными у российских автолюбителей.

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET
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