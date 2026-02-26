Кроссовер Tenet T8: как локализованный Chery Tiggo 8 Plus проявил себя на морозе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 21:16

Новый кроссовер Tenet T8: тишина в салоне как главный козырь на зимней дороге

Новый кроссовер Tenet T8: тишина в салоне как главный козырь на зимней дороге

Кроссовер Tenet T8: как локализованный Chery Tiggo 8 Plus проявил себя на морозе

Новый кроссовер Tenet T8: тишина в салоне как главный козырь на зимней дороге

Новый Tenet T8 прошел испытания в суровых зимних условиях и поразил экспертов уровнем тишины в салоне. Почему этот кроссовер оказался тише конкурентов и что скрывается за его конструкцией - объяснил специалист.

Новый Tenet T8 прошел испытания в суровых зимних условиях и поразил экспертов уровнем тишины в салоне. Почему этот кроссовер оказался тише конкурентов и что скрывается за его конструкцией - объяснил специалист.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на качество шумоизоляции, особенно при выборе автомобиля для зимней эксплуатации. Именно поэтому тест нового кроссовера Tenet T8 вызвал большой интерес: на морозе и зимней резине машина проявила себя с неожиданной стороны.

Как отметил обозреватель Кирилл Милешкин, даже на заснеженных дорогах и при включенном полном приводе в салоне сохраняется комфортная тишина — большая редкость для этого сегмента. Эксперт подчеркнул, что за все время теста не возникло нареканий к акустическому комфорту. По его словам, ни дорожный, ни аэродинамический шум не проникают в салон настолько, чтобы досаждать водителю или пассажирам. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени за рулем и ценит тишину в дальних поездках. В условиях русской зимы, когда шум от шин и ветра обычно возрастает, такой результат выгодно отличает Tenet T8 на фоне конкурентов.

Продажи Tenet T8 стартовали осенью 2025 года. Модель сразу привлекла внимание сочетанием локализации и современных технологий. Автомобиль доступен в двух версиях: Prime AWD и Ultra AWD, стоимостью 3 610 000 и 3 865 000 рублей соответственно. Обе комплектации оснащены системой полного привода с шестью режимами движения, что позволяет уверенно адаптироваться к разным дорожным условиям. Под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Tenet T8 представляет собой локализованную версию популярного Chery Tiggo 8 Plus, адаптированную специально для российских условий. Такой подход позволил не только снизить стоимость, но и максимально учесть особенности эксплуатации в РФ. Как сообщает «Российская газета», в последние месяцы бренд активно расширяется: на рынок выходят новые модели Tenet, созданные на базе автомобилей Lepas (еще одного суббренда Chery). Производство этих новинок также организовано на российских предприятиях.

Стоит отметить, что интерес к необычным автомобилям в России не ослабевает. Например, недавно на рынке появился гражданский внедорожник с узнаваемым «звуком» выхлопа, который вызвал оживленные обсуждения среди коллекционеров и экспертов, подробнее можно узнать в материале о редком ГАЗ-2330 «Тигр» с минимальным пробегом .

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET, Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет, Чери

Похожие материалы Тенет, Чери

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Тула Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться