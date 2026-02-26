Кроссовер Tenet T8: как локализованный Chery Tiggo 8 Plus проявил себя на морозе

26 февраля 2026, 21:16
Новый кроссовер Tenet T8: тишина в салоне как главный козырь на зимней дороге
Новый Tenet T8 прошел испытания в суровых зимних условиях и поразил экспертов уровнем тишины в салоне. Почему этот кроссовер оказался тише конкурентов и что скрывается за его конструкцией - объяснил специалист.
Российские автолюбители все чаще обращают внимание на качество шумоизоляции, особенно при выборе автомобиля для зимней эксплуатации. Именно поэтому тест нового кроссовера Tenet T8 вызвал большой интерес: на морозе и зимней резине машина проявила себя с неожиданной стороны.
Как отметил обозреватель Кирилл Милешкин, даже на заснеженных дорогах и при включенном полном приводе в салоне сохраняется комфортная тишина — большая редкость для этого сегмента. Эксперт подчеркнул, что за все время теста не возникло нареканий к акустическому комфорту. По его словам, ни дорожный, ни аэродинамический шум не проникают в салон настолько, чтобы досаждать водителю или пассажирам. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени за рулем и ценит тишину в дальних поездках. В условиях русской зимы, когда шум от шин и ветра обычно возрастает, такой результат выгодно отличает Tenet T8 на фоне конкурентов.
Продажи Tenet T8 стартовали осенью 2025 года. Модель сразу привлекла внимание сочетанием локализации и современных технологий. Автомобиль доступен в двух версиях: Prime AWD и Ultra AWD, стоимостью 3 610 000 и 3 865 000 рублей соответственно. Обе комплектации оснащены системой полного привода с шестью режимами движения, что позволяет уверенно адаптироваться к разным дорожным условиям. Под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом».
Tenet T8 представляет собой локализованную версию популярного Chery Tiggo 8 Plus, адаптированную специально для российских условий. Такой подход позволил не только снизить стоимость, но и максимально учесть особенности эксплуатации в РФ. Как сообщает «Российская газета», в последние месяцы бренд активно расширяется: на рынок выходят новые модели Tenet, созданные на базе автомобилей Lepas (еще одного суббренда Chery). Производство этих новинок также организовано на российских предприятиях.
Стоит отметить, что интерес к необычным автомобилям в России не ослабевает. Например, недавно на рынке появился гражданский внедорожник с узнаваемым «звуком» выхлопа, который вызвал оживленные обсуждения среди коллекционеров и экспертов, подробнее можно узнать в материале о редком ГАЗ-2330 «Тигр» с минимальным пробегом .
