Недочеты Tenet T8, которые видны только в мороз: ручки, экран и розетка для холодильника

10 августа 2026, 08:34
Tenet T8: первые сотни километров выявили неожиданные нюансы эксплуатации
Tenet T8: первые сотни километров выявили неожиданные нюансы эксплуатации
Испытания Tenet T8 в условиях российской зимы выявили ряд особенностей и недочетов, которые могут повлиять на комфорт и безопасность водителя. В материале - разбор ключевых плюсов и минусов модели, актуальных для покупателей в 2026 году.
Владельцы новых автомобилей часто сталкиваются с неожиданными нюансами, которые не выявляются на коротких тест-драйвах. Tenet T8, оказавшись в руках реального пользователя в январские морозы, быстро продемонстрировал как сильные, так и слабые стороны. Уже первые сотни километров по обледенелым дорогам позволили сформировать объективное мнение о модели.
С запуском двигателя в морозы у Tenet T8 проблем не возникло: автомобиль заводится уверенно, вибраций в салоне не наблюдается, а подогрев сидений и руля работает практически мгновенно. Подогрев лобового стекла также оказался эффективным - примерзший снег удаляется быстро, что особенно важно при низких температурах.
Однако эргономика некоторых элементов вызывает вопросы. Выдвижные дверные ручки, которые остаются открытыми при заведенном авто, собирают снег при очистке кузова. Это приводит к необходимости вручную удалять снег из полостей, иначе ручки могут не закрыться. На мойке ситуация усугубляется: вода, попадая в ручки, может замерзнуть, что вынуждает отключать автоматическую блокировку дверей и следить за состоянием механизмов.
Информационная панель Tenet T8 в базовой комплектации оказалась не самой удобной: экран небольшой, показатели скорости и другие важные данные расположены в левом углу и отображаются мелко. В условиях города это требует постоянного внимания и отвлекает от дороги. Отсутствие проекционного дисплея в базовых версиях - явный минус, особенно если сравнивать с топовыми комплектациями, где HUD решает эту проблему.
Мультимедийная система также не радует разнообразием: оформление экрана водителя выглядит скучно, показатели разбросаны, а центральная часть дисплея занята изображением автомобиля на светлом фоне. Возможности кастомизации практически нет, а привычные классические приборы отсутствуют. В топовых версиях ситуация чуть лучше, но отсутствие тем оформления и расширенного функционала - явный просчет разработчиков.
На большом центральном экране в базовой версии доступно всего несколько иконок: настройки, галерея, камеры, Android Auto и Apple CarPlay. Навигация и голосовой поиск отсутствуют, что выглядит странно. Радио занимает весь экран, но информации минимум. Владельцы уже задумываются о подключении внешних устройств для расширения функционала. К тому же, при использовании навигации часть экрана перекрывается рулем - еще один эргономический недочет.
Важный момент - отсутствие удобного USB-разъема рядом с полкой для телефона. Два разъема расположены внизу тоннеля, и чтобы зарядить смартфон, приходится тянуть кабель снизу, что неудобно. В топовых версиях есть беспроводная зарядка, но если телефон ее не поддерживает, проблема остается. Для сравнения, в Haval Julion и Chery 7 Pro Max разъемы выведены ближе к полке, что гораздо практичнее.
Еще один спорный момент - отсутствие розетки 12V в передней части салона. Она есть только в багажнике, что создает сложности при необходимости подкачать колеса или подключить автохолодильник. Приходится использовать длинные удлинители, хотя место для розетки в тоннеле есть с запасом.
Звуковая система Sony с восемью динамиками обеспечивает достойное качество звучания, но на скорости 130-140 км/ч максимальной громкости может не хватать. Бас и высокие частоты присутствуют, однако некоторым водителям хотелось бы большего запаса по громкости.
В комплектации Prime отсутствует пластиковая защита под капотом, хотя в максимальных версиях она есть. Это не влияет на ходовые качества, но визуально подкапотное пространство выглядит незавершенным. Защитные элементы можно приобрести отдельно, но экономия на таких деталях вызывает вопросы к производителю.
В процессе эксплуатации обнаружились и другие мелкие недочеты: пустоты под крылом с водительской стороны, отсутствие уплотнителей, а также пленка на краях задней арки, которая защищает от коррозии - многие владельцы отмечают эти места как потенциально проблемные.
Практика показывает, что даже новые автомобили могут преподносить сюрпризы в эксплуатации. Как и в случае с дизельным BAW 212 T01, который недавно вышел на рынок и уже вызвал интерес у экспертов благодаря своим особенностям, о чем подробно рассказано в материале о конкурентах Defender, Tenet T8 требует внимательного подхода к деталям и доработкам.
Для российского рынка такие нюансы особенно актуальны: климатические условия, особенности эксплуатации и требования к эргономике часто отличаются от мировых стандартов. Важно учитывать, что даже в новых моделях китайских брендов встречаются решения, которые требуют адаптации под реальные условия. Владельцам стоит обращать внимание на мелочи, которые могут существенно повлиять на комфорт и безопасность в повседневной жизни.
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