Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Дарья Климова

30 октября 2026, 00:13

Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике

Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике

За что можно полюбить Tenet T9: честный разбор по итогам тест‑драйва

Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике

Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.

Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.

За несколько часов на трассе водитель не устает, а пассажир справа успевает проспать часть маршрута. Такой же результат обеспечивает Tenet T9: просторный салон и мягкая подвеска здесь важнее спортивных повадок, убедились в ходе тест-драйва журналисты Autonews.

Внешность у флагманского кроссовера сдержанная. Объемная решетка и многоспицевые колеса добавляют солидности, а палитра ограничена спокойными оттенками: белым и черным, серым и зеленым. В салоне также обходится без экранной показухи: небольшой дисплей перед водителем и центральный планшет не мешают обзору. До планшета легко дотянуться.

К материалам и сборке нареканий нет. Зато острый угол передней панели выступает в проем открытой двери: при посадке легко задеть колено. Привыкнуть можно, но первое знакомство выходит буквальным.

Место для семьи и багажа

Задний ряд просторный, спинка наклоняется, хотя двигать диван вперед или назад нельзя. Пассажирам доступны подогрев и регулировки обдува; есть подлокотник. Предусмотрены крючки и зарядка гаджетов, на окнах установлены шторки. Переднее пассажирское кресло можно разложить для отдыха в дальней дороге.

TENET T9 предлагается в пяти- и семиместном исполнении. В трехрядной версии схема посадки, 2+3+2. В багажник тестовой машины вошли вещи для поездки на дачу, а груз закрылся шторкой. Объем отсека составляет 402-2065 л. Из практичных мелочей не хватает розетки на 12В.

В меню есть сервисы VK и «Яндекса»: навигация и информация о пробках, музыка и видео. С автомобилем можно общаться голосом: на вопросы и просьбы он отвечает адекватно.

Трассовый комфорт и городские манеры

Бортовой компьютер показывал запас топлива на 650 км. В движении T9 действительно тихий: двигатель не досаждает, шум шин почти не проникает в салон. Из-за хорошей шумоизоляции разгон сперва кажется вялым. Но приборная панель показывает бодрый набор скорости, а тяги для обгона хватает.

На ровной трассе подвеска сглаживает мелкие неровности, а крупные выбоины не заставляют сбрасывать скорость до минимума. Жестче она отзывается на грейдере и стыках мостов. По наблюдениям во время теста, пробить подвеску непросто. Шасси независимое: спереди установлены стойки Макферсон, сзади, многорычажная подвеска.

За пределами трассы проявляется другая сторона настроек: при торможении кузов клюет, при старте поднимается нос, а в затяжном повороте заметны крены. На серии виражей боковой поддержки кресел не хватает. T9 охотнее едет спокойно, без резких маневров; внедорожный режим также не отменяет того, что предел для паркетника, грейдер.

В городе 245-сильного турбомотора хватает и для размеренной езды, и для перестроений. Восьмиступенчатый автомат при трогании берет паузу, напоминая робота, а затем переключает передачи почти незаметно. Есть спортивный режим, но характер подвески не подталкивает к быстрой езде по поворотам. Электроника предлагает семь режимов движения.

В похожем дорожном формате проходил и тест Jeland J6 AWD, где оценивали полный привод и поведение кроссовера в обычных поездках.

Как пишет Autonews, Tenet T9 доступен также в семиместном исполнении. Цена начинается от 3 749 000 руб. и доходит до 4 249 000 руб. В технических данных модели указан рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1998 куб. см, с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Его мощность составляет 245 л.с., момент, 375 Н·м. Двигатель работает с восьмиступенчатым автоматом, привод полный. Для семиместной версии заявлены разгон до 100 км/ч за 9,3 с и максимальная скорость 220 км/ч.

Длина кроссовера составляет 4810 мм, ширина, 1925 мм, высота, 1741 мм. Колесная база равна 2800 мм, дорожный просвет, 220 мм. Снаряженная масса равна 1895 кг, технически допустимая, 2587 кг. Для автомобиля указаны бензин АИ-95 и средний расход 9,4 л на 100 км.

В характеристиках семиместной версии также приведены расход 12,7 л/100 км в городе и 7,5 л/100 км на трассе. Производитель допускает бензин АИ-92.

TENET T9, локализованный вариант китайского Chery Tiggo 9. Холдинг «АГР» выпускает кроссовер по полному циклу в Калужской области совместно с технологическим партнером Defetoo. Это российское производство, а не поставка автомобиля исключительно по параллельному импорту. О запуске модели сообщала AGR Automotive Group.

На старте семиместная версия предлагалась в комплектации «Ультра»: заявленная цена составляла 4 449 000 рублей, а с учетом специального предложения, 4 249 000 рублей. Для пятиместной версии ранее называлась цена от 3 749 000 рублей.

Упомянутые марки: TENET
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