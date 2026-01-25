Вышло исследование: что владельцы отмечают в кроссоверах Tenet и почему марка быстро вошла в топ-5 продаж

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 04:59

Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке

Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке

Вышло исследование: что владельцы отмечают в кроссоверах Tenet и почему марка быстро вошла в топ-5 продаж

Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке

Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.

Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.

В 2025 году на российском автомобильном рынке появилась новая марка - Тенет. В краткосрочной перспективе бренд не просто заявил о себе, а сразу ворвался в число лидеров по продажам среди кроссоверов. Уже к октябрю Тенет оказался в топ-5 самых популярных марок, что стало неожиданностью даже для опытных игроков отрасли.

Секрет столь быстрого старта кроется в грамотной стратегии: под именем Тенета на рынок вышли хорошо знакомые автомобили, созданные на базе китайских моделей Chery, но собранные на российском заводе в Калуге. Завод «АГР Холдинг» известен своим опытом работы с мировыми брендами, который обеспечивает высокое качество сборки и адаптацию под местные условия.

Фото: Tenet

Линейка Tenet включает в себя три кроссовера, каждый из которых ориентирован на разных семейных покупателей. Мы изучили отзывы первых владельцев, чтобы понять, что именно ценят в этих автомобилях.

Тенет Т4: городской ритм и практичность

Самый компактный в линейке — Tenet T4. Этот кроссовер длиной чуть более 4,3 метра оснащен турбированным мотором 1,5 и роботизированной коробкой передач. Передний привод и высокий клиренс позволяют уверенно чувствовать себя не только в городе, но и на проселке. Владельцы отмечают просторный салон, удобные сиденья и современную цифровую панель. Мультимедийная система с большим экраном быстро реагирует на команды, зимний пакет с подолом руля, сидений и стекол делает поездку комфортной даже в морозы. Экономичность и технологичность – еще два плюса, которые часто упоминают в отзывах.

Фото: Tenet 

Тенет T7: баланс для семьи

Среднеразмерный Tenet T7 - ​​выбор для тех, кто ищет универсальный автомобиль для всей семьи. Под капотом — 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». Расход топлива - около 7,7 литра на 100 км, что для такого класса весьма неплохо. Внутри — два больших экрана по 12,3 дюйма, панорамная крыша, система кругового обзора, беспроводная зарядка и поддержка Apple CarPlay/Android Auto. Двухзонный климат-контроль, голосовое управление и аудиосистема Sony повышенной комфортности. Владельцы хвалят эргономику, качество материалов и стильный внешний вид. Надежность и продуманность — главные аргументы в пользу T7.

Тенет T8: простор и мощь для крупных компаний

Флагман Тенет Т8, это полноразмерный внедорожник длиной почти 4,73 метра с тремя рядами сидений и полным приводом. Под капотом — 2,0-литровый турбомотор на 197 л.с., разгон до 100 км/час занимает 8,4 секунды. Вместительный салон позволяет с комфортом путешествовать большой семьей или компанией друзей. Владельцы отмечают премиальное оснащение, мощный двигатель, уверенное поведение на трассе и бездорожье. Подвеска настроения на комфорт, возможность установки фаркопа делает T8 альтернативным выбором для автотуризма и активного отдыха.

Тенет удалось быстро завоевать доверие покупателей благодаря сочетанию современных технологий, адаптированного дизайна и богатого оснащения. Отзывы владельцев подтверждают: марка не просто заняла место на рынке, а задала новую планку для семейных кроссоверов российского производства.

Упомянутые модели: TENET T4, TENET T7, TENET T8
Упомянутые марки: TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет

Похожие материалы Тенет

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Ростов-на-Дону Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться