Вышло исследование: что владельцы отмечают в кроссоверах Tenet и почему марка быстро вошла в топ-5 продаж

25 января 2026, 04:59
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.
В 2025 году на российском автомобильном рынке появилась новая марка - Тенет. В краткосрочной перспективе бренд не просто заявил о себе, а сразу ворвался в число лидеров по продажам среди кроссоверов. Уже к октябрю Тенет оказался в топ-5 самых популярных марок, что стало неожиданностью даже для опытных игроков отрасли.
Секрет столь быстрого старта кроется в грамотной стратегии: под именем Тенета на рынок вышли хорошо знакомые автомобили, созданные на базе китайских моделей Chery, но собранные на российском заводе в Калуге. Завод «АГР Холдинг» известен своим опытом работы с мировыми брендами, который обеспечивает высокое качество сборки и адаптацию под местные условия.
Линейка Tenet включает в себя три кроссовера, каждый из которых ориентирован на разных семейных покупателей. Мы изучили отзывы первых владельцев, чтобы понять, что именно ценят в этих автомобилях.
Тенет Т4: городской ритм и практичность
Самый компактный в линейке — Tenet T4. Этот кроссовер длиной чуть более 4,3 метра оснащен турбированным мотором 1,5 и роботизированной коробкой передач. Передний привод и высокий клиренс позволяют уверенно чувствовать себя не только в городе, но и на проселке. Владельцы отмечают просторный салон, удобные сиденья и современную цифровую панель. Мультимедийная система с большим экраном быстро реагирует на команды, зимний пакет с подолом руля, сидений и стекол делает поездку комфортной даже в морозы. Экономичность и технологичность – еще два плюса, которые часто упоминают в отзывах.
Тенет T7: баланс для семьи
Среднеразмерный Tenet T7 - выбор для тех, кто ищет универсальный автомобиль для всей семьи. Под капотом — 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». Расход топлива - около 7,7 литра на 100 км, что для такого класса весьма неплохо. Внутри — два больших экрана по 12,3 дюйма, панорамная крыша, система кругового обзора, беспроводная зарядка и поддержка Apple CarPlay/Android Auto. Двухзонный климат-контроль, голосовое управление и аудиосистема Sony повышенной комфортности. Владельцы хвалят эргономику, качество материалов и стильный внешний вид. Надежность и продуманность — главные аргументы в пользу T7.
Тенет T8: простор и мощь для крупных компаний
Флагман Тенет Т8, это полноразмерный внедорожник длиной почти 4,73 метра с тремя рядами сидений и полным приводом. Под капотом — 2,0-литровый турбомотор на 197 л.с., разгон до 100 км/час занимает 8,4 секунды. Вместительный салон позволяет с комфортом путешествовать большой семьей или компанией друзей. Владельцы отмечают премиальное оснащение, мощный двигатель, уверенное поведение на трассе и бездорожье. Подвеска настроения на комфорт, возможность установки фаркопа делает T8 альтернативным выбором для автотуризма и активного отдыха.
Тенет удалось быстро завоевать доверие покупателей благодаря сочетанию современных технологий, адаптированного дизайна и богатого оснащения. Отзывы владельцев подтверждают: марка не просто заняла место на рынке, а задала новую планку для семейных кроссоверов российского производства.
