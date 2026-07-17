Почему Tenet стал фаворитом среди автолюбителей - неожиданные причины успеха

17 июля 2026, 00:12
Tenet укрепляет позиции: российский рынок выбирает новые кроссоверы
Tenet укрепляет позиции: российский рынок выбирает новые кроссоверы
Российский рынок автомобилей меняется. Новые бренды теснят конкурентов и выходят на лидирующие позиции. Покупатели ищут практичные решения. Узнайте, что влияет на выбор.
В 2026 году российский автомобильный рынок оказался в центре масштабных перемен. За первые полгода бренд Tenet занял заметную долю, вытеснив привычных конкурентов и быстро завоевав доверие покупателей. По данным Автостата, доля марки достигла 10,5%, что стало неожиданностью для многих экспертов отрасли.
Основной вклад в успех Tenet внесла модель T7. Этот кроссовер стал настоящим хитом, обеспечив половину всех продаж бренда и заняв лидирующие позиции среди SUV в стране. Покупатели ценят сочетание вместительности и доступной стоимости, что позволяет отказаться от поиска подержанных европейских машин. Для семейных поездок T7 стал оптимальным выбором, предлагая комфорт без излишней демонстрации статуса.
Второе место по популярности занимает компактный T4, на который приходится почти треть спроса. Однако на рынке появилась удлиненная версия T4L с полным приводом, которая всего за месяц сумела войти в число самых востребованных моделей своего класса. Покупатели все чаще выбирают дополнительные сантиметры пространства для пассажиров и увеличенный багажник, что постепенно снижает интерес к стандартному T4.
Производство автомобилей Tenet организовано на автозаводе в Калуге. Благодаря этому удалось сохранить рабочие места и внедрить новые технологии защиты кузова. Каждый автомобиль проходит обработку антикоррозийными составами и воском, что особенно важно для эксплуатации в российских климатических условиях, где зимние реагенты быстро разрушают металл.
Эксперты отмечают, что ранее китайские платформы часто страдали от недостаточной защиты от коррозии. Теперь же использование современных покрытий и дополнительных процедур на заводах позволяет снизить риски для владельцев на срок до семи лет.
Модельный ряд Tenet продолжает расширяться. Флагманский T8 уже занял свою нишу, обеспечив 9% продаж. Для привлечения новых клиентов появилась более доступная версия с передним приводом и пятиместным салоном. Кроме того, компания готовит к выходу бизнес-седан Tenet A8, который должен составить конкуренцию отечественным моделям в этом сегменте.
Наибольший спрос на автомобили Tenet зафиксирован в Приволжском федеральном округе - здесь реализуется четверть всех машин марки. Московский регион занимает второе место с долей 16%. Это свидетельствует о том, что покупатели все чаще ориентируются на практичность и надежность, а не на громкое имя бренда. Развитая сеть дилеров и наличие производства в Калуге обеспечивают стабильное снабжение запчастями и сервисом.
Однако владельцам новых автомобилей стоит уделять внимание состоянию электроники. Современные бортовые системы требуют регулярного и качественного обслуживания, чтобы избежать возможных сбоев. Специалисты советуют при покупке проверять корректность работы электропроводки, так как иногда встречаются недочеты при локальной сборке, что может привести к сбоям мультимедийных систем.
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