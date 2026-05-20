Как новый бренд Tenet из Калуги меняет правила игры на рынке SUV и что стоит за его успехом

20 мая 2026, 07:44
Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером
Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.
Появление бренда Tenet на российском рынке в 2025 году стало настоящим прорывом для отечественного автопрома. Запуск производства на модернизированном заводе AGR Automotive в Калужской области не только дал старт новым внедорожникам, но и задал новые стандарты для всей отрасли. В условиях, когда российский рынок ищет свежие решения, Tenet предлагает не просто очередную модель, а целую философию: ставку на технологичность, адаптацию к климату и локализацию.
Производственная площадка в Калуге, ранее принадлежавшая Volkswagen, была полностью переоснащена: устаревшие линии заменили современные роботизированные комплексы, а контроль качества теперь осуществляется автоматизированными системами. Особое внимание уделено сварочным цехам, где внедряются технологии, ранее доступные только ведущим мировым автоконцернам. Такой подход позволяет повысить точность сборки и снизить влияние человеческого фактора. Экологичность также стала приоритетом: покраска кузовов проходит в герметичных камерах с многоступенчатой фильтрацией воздуха, что практически исключает вредные выбросы. На базе завода действует инженерная школа, где молодые специалисты осваивают современные методы сборки и контроля.
Линейка Tenet включает в себя три кроссовера: компактный T4 для города и семьи, универсальный T7 для поездок вне асфальта и премиальный T8 с расширенным набором опций. Все модели разрабатывались с учетом российских дорог и климата: увеличенный клиренс, усиленная подвеска, интеллектуальный полный привод, современные антикоррозийные покрытия и шумоизоляция нового поколения.
Важно, что до 70% комплектующих производятся в России, что снижает зависимость от импорта и позволяет быстрее внедрять доработки. Силовые агрегаты включают бензиновые и мягкие гибридные системы, адаптированные к особенностям российского топлива и температурным перепадам. Безопасность — отдельная тема: все кроссоверы проходят расширенные испытания, а в комплектациях предусмотрены подогрев сидений, руля и зеркал, а также морозостойкие материалы отделки.
Ключевым технологическим партнером Tenet выступает китайская компания Defetoo, поставляющая электронные блоки и элементы трансмиссии. Однако AGR Холдинг активно развивает сеть российских поставщиков: кузовные детали, подвеска, электрика и многие другие компоненты уже производятся на местных предприятиях. Все поставщики проходят регулярные аудиты и совместные инженерные сессии, что позволяет поддерживать высокий уровень качества и внедрять лучшие мировые практики. Логистика выстроена так, чтобы минимизировать время доставки комплектующих между Калугой и промышленными центрами страны, что обеспечивает стабильный ритм производства и низкую уязвимость бренда.
В 2025 году завод AGR Automotive выпустил 112 тысяч автомобилей Tenet, и бренд вошел в топ-10 по продажам в России. Такой результат стал возможен благодаря полной автоматизации производства и четкой организации работы: более четырех тысяч сотрудников работают в единой системе, где отслеживается каждый этап. Производство полного цикла — от сварки до финального тестирования — позволяет быстро реагировать на изменения рынка и внедрять новые решения без задержек. В планах на 2026 год — расширение модельного ряда за счет гибридных и полностью электрических кроссоверов, а также выход на экспортные рынки.
Значение Tenet для отрасли сложно переоценить. Завод в Калуге стал не только производственной площадкой, но и центром притяжения для молодых инженеров и технологов, формируя новое поколение специалистов. Бренд не просто создал тысячи рабочих мест, но и задал новые стандарты качества, безопасности и технологичности. Важно отметить, что подобные проекты уже меняют структуру рынка, опыт локализации Geely для новой «Волги» показывает, что действительно важно для адаптации к российским условиям.
19.05.2026, 19:33
Tenet T8: новый кроссовер на базе Chery Tiggo 8 Plus с акцентом на комфорт и оснащение
Tenet T8, собранный под Калугой, предлагает просторный салон, богатую комплектацию и современные опции. Модель на базе Chery Tiggo 8 Plus уже привлекла внимание экспертов, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой.Читать далее
19.05.2026, 08:03
Volga возвращается: сможет ли новый бренд конкурировать с Belgee и Tenet на рынке РФ
Летом 2026 года на российском рынке стартуют продажи автомобилей Volga, созданных на базе Geely. Эксперты обсуждают, как выбор партнера, уровень локализации и ценовая политика могут повлиять на перспективы бренда в условиях жесткой конкуренции.Читать далее
19.05.2026, 07:12
Сравнение расхода топлива Tenet T7 на АИ-92 и АИ-95: реальный эксперимент владельца
Владелец Tenet T7 провел месячный тест на двух типах бензина, чтобы выяснить, как меняется расход топлива и поведение двигателя. Результаты эксперимента могут быть полезны тем, кто выбирает между АИ-92 и АИ-95 для современных турбомоторов.Читать далее
18.05.2026, 15:22
Лучшие автомобили для пенсионеров в 2026: практичный выбор и актуальные модели
В 2026 году российские пенсионеры все чаще остаются за рулем, но требования к автомобилю меняются. Мы разобрали, какие модели и характеристики действительно важны для водителей старшего возраста, и почему экономичность и надежность выходят на первый план.Читать далее
18.05.2026, 06:17
Обновленный Belgee X50+: пять главных соперников на российском рынке и их цены
В марте на российском рынке появился обновленный Belgee X50+, который сразу оказался в центре внимания благодаря сочетанию цены и оснащения. Мы разобрали, какие кроссоверы составят ему основную конкуренцию и чем они отличаются.Читать далее
14.05.2026, 19:55
Российский Tenet T7 дороже китайского Chery Tiggo 7L: в чем причина ценового парадокса
В 2026 году российский рынок удивил: Tenet T7, собранный в России, стоит заметно выше своего китайского прототипа Chery Tiggo 7L. Эксперты анализируют, почему локализация не привела к снижению цены и как это влияет на выбор покупателей.Читать далее
14.05.2026, 16:49
Tenet T7 обновил рекорд продаж: российский кроссовер вышел в лидеры рынка SUV
В апреле 2026 года Tenet T7 показал рекордные продажи, впервые заняв лидирующую позицию среди SUV в России. Модель не только увеличила свою долю на рынке, но и сместила прежнего фаворита сегмента, что может изменить расстановку сил среди автопроизводителей.Читать далее
09.05.2026, 06:34
10 новых автомобилей до 2,5 млн рублей: что выбрать на российском рынке 2026
В 2026 году российский рынок предлагает широкий выбор новых авто до 2,5 млн рублей: от классических седанов до современных кроссоверов и электромобилей. Разбираемся, какие модели действительно заслуживают внимания и на что стоит обратить внимание при покупке.Читать далее
08.05.2026, 07:46
Дешевле Chery и Jaecoo: Kia Seltos из Китая появился в России по цене от 1 630 000 рублей
На российском рынке появился Kia Seltos китайской сборки по цене от 1,63 млн рублей. Эта модель может изменить баланс сил среди бюджетных кроссоверов, предлагая оснащение и цену, которые вызывают интерес у автолюбителей. Почему именно сейчас Seltos стал особенно актуален - разбираемся в деталях.Читать далее
08.05.2026, 07:04
Volkswagen T-Cross выходит на российский рынок: цена ниже конкурентов и новые опции
В России стартовали продажи кроссовера Volkswagen T-Cross по цене от 1,4 млн рублей. Модель выделяется не только доступной стоимостью, но и расширенным оснащением, что делает ее привлекательной альтернативой на фоне подорожавших китайских и локализованных аналогов. Эксперты отмечают, что интерес к европейским автомобилям сохраняется даже при доминировании китайских брендов.Читать далее
