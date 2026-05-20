Как новый бренд Tenet из Калуги меняет правила игры на рынке SUV и что стоит за его успехом

Tenet в Калуге: как новый SUV изменил рынок и стал технологическим лидером

Выпуск кроссоверов Tenet на заводе AGR Automotive в Калужской области стал одним из главных событий для российского автопрома. Высокая степень локализации, современные технологии и адаптация к российским условиям делают бренд заметным игроком на рынке SUV.

Появление бренда Tenet на российском рынке в 2025 году стало настоящим прорывом для отечественного автопрома. Запуск производства на модернизированном заводе AGR Automotive в Калужской области не только дал старт новым внедорожникам, но и задал новые стандарты для всей отрасли. В условиях, когда российский рынок ищет свежие решения, Tenet предлагает не просто очередную модель, а целую философию: ставку на технологичность, адаптацию к климату и локализацию.

Производственная площадка в Калуге, ранее принадлежавшая Volkswagen, была полностью переоснащена: устаревшие линии заменили современные роботизированные комплексы, а контроль качества теперь осуществляется автоматизированными системами. Особое внимание уделено сварочным цехам, где внедряются технологии, ранее доступные только ведущим мировым автоконцернам. Такой подход позволяет повысить точность сборки и снизить влияние человеческого фактора. Экологичность также стала приоритетом: покраска кузовов проходит в герметичных камерах с многоступенчатой фильтрацией воздуха, что практически исключает вредные выбросы. На базе завода действует инженерная школа, где молодые специалисты осваивают современные методы сборки и контроля.

Линейка Tenet включает в себя три кроссовера: компактный T4 для города и семьи, универсальный T7 для поездок вне асфальта и премиальный T8 с расширенным набором опций. Все модели разрабатывались с учетом российских дорог и климата: увеличенный клиренс, усиленная подвеска, интеллектуальный полный привод, современные антикоррозийные покрытия и шумоизоляция нового поколения.

Важно, что до 70% комплектующих производятся в России, что снижает зависимость от импорта и позволяет быстрее внедрять доработки. Силовые агрегаты включают бензиновые и мягкие гибридные системы, адаптированные к особенностям российского топлива и температурным перепадам. Безопасность — отдельная тема: все кроссоверы проходят расширенные испытания, а в комплектациях предусмотрены подогрев сидений, руля и зеркал, а также морозостойкие материалы отделки.

Ключевым технологическим партнером Tenet выступает китайская компания Defetoo, поставляющая электронные блоки и элементы трансмиссии. Однако AGR Холдинг активно развивает сеть российских поставщиков: кузовные детали, подвеска, электрика и многие другие компоненты уже производятся на местных предприятиях. Все поставщики проходят регулярные аудиты и совместные инженерные сессии, что позволяет поддерживать высокий уровень качества и внедрять лучшие мировые практики. Логистика выстроена так, чтобы минимизировать время доставки комплектующих между Калугой и промышленными центрами страны, что обеспечивает стабильный ритм производства и низкую уязвимость бренда.

В 2025 году завод AGR Automotive выпустил 112 тысяч автомобилей Tenet, и бренд вошел в топ-10 по продажам в России. Такой результат стал возможен благодаря полной автоматизации производства и четкой организации работы: более четырех тысяч сотрудников работают в единой системе, где отслеживается каждый этап. Производство полного цикла — от сварки до финального тестирования — позволяет быстро реагировать на изменения рынка и внедрять новые решения без задержек. В планах на 2026 год — расширение модельного ряда за счет гибридных и полностью электрических кроссоверов, а также выход на экспортные рынки.

Значение Tenet для отрасли сложно переоценить. Завод в Калуге стал не только производственной площадкой, но и центром притяжения для молодых инженеров и технологов, формируя новое поколение специалистов. Бренд не просто создал тысячи рабочих мест, но и задал новые стандарты качества, безопасности и технологичности. Важно отметить, что подобные проекты уже меняют структуру рынка, опыт локализации Geely для новой «Волги» показывает, что действительно важно для адаптации к российским условиям.