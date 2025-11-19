Сможет ли TENET удержаться в топе или это случайность: дилеры раскрыли неожиданные детали

19 ноября 2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.
В октябре российский авторынок оказался свидетелем неожиданного прорыва: TENET, появившийся на рынке лишь в августе, сумел реализовать 8 632 автомобиля и занял пятое место среди самых продаваемых марок. По информации Автостат, этот результат позволил бренду не только войти в десятку лидеров, но и обогнать таких гигантов, как Chery, который в том же месяце продал 6 566 машин.
Столь стремительный взлет TENET объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, автомобили марки оказались весьма доступными по цене, что особенно важно в условиях, когда покупатели ищут оптимальное соотношение стоимости и качества. Во-вторых, быстрая доставка машин из Калуги позволила дилерам поддерживать стабильные поставки и не терять клиентов из-за долгого ожидания. Модели Т4 и Т7 стали настоящими локомотивами продаж, обеспечив 90% общего объема реализации.
В ГК «АвтоСпецЦентр» отмечают, что TENET не собирается сбавлять обороты. По их мнению, у бренда есть все шансы не только удержаться в топе, но и подняться еще выше. Ключевыми условиями для этого станут наличие автомобилей на складах дилеров и продолжение программ господдержки, которые делают покупку еще более привлекательной для россиян.
Интересно, что у ближайших конкурентов TENET, например, у Belgee, сейчас наблюдается дефицит наиболее востребованных моделей. По прогнозам дилеров, эта ситуация сохранится до конца года, что может сыграть на руку новичку. Кроме того, производственные мощности завода в Калуге значительно превышают возможности белорусских коллег, что позволяет TENET быстрее реагировать на спрос.
Еще одним козырем бренда стала возможность приобретения автомобилей по программам с государственным субсидированием кредита. Это не только снижает финансовую нагрузку на покупателей, но и делает TENET более конкурентоспособным на фоне других марок, которые не могут предложить аналогичных условий.
Таким образом, TENET за короткое время сумел не просто заявить о себе, но и серьезно изменить расстановку сил на российском рынке. В ближайшие месяцы эксперты ожидают дальнейшей борьбы за лидерство, а дилеры уверены: если TENET сохранит текущий темп, он вполне способен обойти даже более опытных игроков. Как сообщает Автостат, интрига только нарастает, и наблюдать за развитием событий становится все интереснее.
Похожие материалы Тенет, Чери
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:36
КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге
Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
Похожие материалы Тенет, Чери
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:44
Электрический Jeep Recon 2026 года: новый внедорожник для настоящих приключений
В 2026 году на рынке появится уникальный электрический внедорожник. Jeep Recon обещает изменить представление о возможностях электрокаров вне асфальта. Модель создана для тех, кто мечтает о настоящих приключениях. Узнайте, чем удивит новинка и почему ее уже называют прорывом.Читать далее
-
19.11.2025, 13:36
КемпБот: как автодом-амфибия меняет представление о путешествиях и кемпинге
Уникальный КемпБот сочетает комфорт дома и свободу катера. Четыре спальных места, кухня, душ и автономность. Передвижение по суше и воде стало реальностью. Откройте новые маршруты и впечатления. Необычный формат для отдыха и путешествий.Читать далее
-
19.11.2025, 13:28
Honda отмечает 30 лет CR-V: спецверсия с новыми технологиями и комфортом
Honda отмечает круглую дату выпуском особой версии CR-V. Новинка удивляет деталями и оснащением. Что изменилось в культовом кроссовере? Рассказываем подробности о юбилейной версии.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве