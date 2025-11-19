Сможет ли TENET удержаться в топе или это случайность: дилеры раскрыли неожиданные детали

TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery

В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.

В октябре российский авторынок оказался свидетелем неожиданного прорыва: TENET, появившийся на рынке лишь в августе, сумел реализовать 8 632 автомобиля и занял пятое место среди самых продаваемых марок. По информации Автостат, этот результат позволил бренду не только войти в десятку лидеров, но и обогнать таких гигантов, как Chery, который в том же месяце продал 6 566 машин.

Столь стремительный взлет TENET объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, автомобили марки оказались весьма доступными по цене, что особенно важно в условиях, когда покупатели ищут оптимальное соотношение стоимости и качества. Во-вторых, быстрая доставка машин из Калуги позволила дилерам поддерживать стабильные поставки и не терять клиентов из-за долгого ожидания. Модели Т4 и Т7 стали настоящими локомотивами продаж, обеспечив 90% общего объема реализации.

В ГК «АвтоСпецЦентр» отмечают, что TENET не собирается сбавлять обороты. По их мнению, у бренда есть все шансы не только удержаться в топе, но и подняться еще выше. Ключевыми условиями для этого станут наличие автомобилей на складах дилеров и продолжение программ господдержки, которые делают покупку еще более привлекательной для россиян.

Интересно, что у ближайших конкурентов TENET, например, у Belgee, сейчас наблюдается дефицит наиболее востребованных моделей. По прогнозам дилеров, эта ситуация сохранится до конца года, что может сыграть на руку новичку. Кроме того, производственные мощности завода в Калуге значительно превышают возможности белорусских коллег, что позволяет TENET быстрее реагировать на спрос.

Еще одним козырем бренда стала возможность приобретения автомобилей по программам с государственным субсидированием кредита. Это не только снижает финансовую нагрузку на покупателей, но и делает TENET более конкурентоспособным на фоне других марок, которые не могут предложить аналогичных условий.

Таким образом, TENET за короткое время сумел не просто заявить о себе, но и серьезно изменить расстановку сил на российском рынке. В ближайшие месяцы эксперты ожидают дальнейшей борьбы за лидерство, а дилеры уверены: если TENET сохранит текущий темп, он вполне способен обойти даже более опытных игроков. Как сообщает Автостат, интрига только нарастает, и наблюдать за развитием событий становится все интереснее.