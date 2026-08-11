Tenet за год обошел конкурентов: Как новый бренд с китайской душой и русским характером ворвался в топ-3.

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 06:04

Tenet ворвался в топ-3 рынка: 10 000 авто за год и три новые модели

Tenet ворвался в топ-3 рынка: 10 000 авто за год и три новые модели

Tenet за год обошел конкурентов: Как новый бренд с китайской душой и русским характером ворвался в топ-3.

Tenet ворвался в топ-3 рынка: 10 000 авто за год и три новые модели

В 2025 году на российском рынке появился бренд Tenet, который за 12 месяцев выпустил три модели и вошел в тройку самых продаваемых марок. Чем объясняется такой успех и что отличает эти автомобили - разбираемся в деталях.

В 2025 году на российском рынке появился бренд Tenet, который за 12 месяцев выпустил три модели и вошел в тройку самых продаваемых марок. Чем объясняется такой успех и что отличает эти автомобили - разбираемся в деталях.

Появление Tenet на российском автомобильном рынке стало одним из самых ярких событий последних лет. За год марка не только представила три модели, но и сумела войти в тройку лидеров по продажам, что для нового бренда выглядит почти невероятно. Такой результат обеспечен не только грамотной стратегией, но и точным попаданием в запросы российских покупателей.

Официальный слоган компании Tenet:  «Принимайте каждый новый опыт вместе». Для рынка это не просто игра слов, а четкий сигнал. Автомобили должны быть современными, но не перегруженными сложными технологиями, удобными и надежными именно для российских условий. Такой подход оказался востребованным – покупатели быстро оценили простоту и логичность новых машин.

В запуске бренда участвуют два ключевых игрока: российская «АГР Холдинг», владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге, и китайская Defetoo, тесно связанная с Chery. В феврале 2025 года партнеры подписали соглашение и уже через месяц начали завозить оборудование, а к августу запустили полный производственный цикл. Завод, который раньше собирал Volkswagen и Skoda, был современен, сохранил опытный коллектив и многоступенчатый контроль качества. Производитель быстро наладил выпуск и обеспечил сервисную поддержку: за полгода сеть дилеров выросла до двухсот точек, а запчасти стали доступны без долгого ожидания.

Модельный ряд Tenet включает в себя три кроссовера, созданных на базе Chery, но серьезно доработанных для российских дорог и климата. Компактный T4 — городской кроссовер длиной 4,32 метра, с турбомотором 147 л.с., полным приводом и клиренсом до 208 мм. В салоне — два экрана, беспроводная зарядка, подогревы, удобная эргономика. Среднеразмерный T7 рассчитан на семью: 4,55 метра, багажник до 1500 литров, мотор 1.6 турбо, семиступенчатый «робот», панорамная крыша, круговой обзор, улучшенная шумоизоляция. Флагманский Т8 — семиместный кроссовер мощностью 197 л.с., с полным приводом, мягкой подвеской и большим багажником. Все модели доработаны под АИ-92, имеют зимний пакет опций и дополнительную антикоррозийную обработку.

Покупатели получают современные кроссоверы с богатым оснащением по цене от 2,04 млн рублей за Т4 до 3,87 млн ​​рублей за топовый Т8. Гарантия - три года или 100 тысяч километров, плюс два года технической поддержки. Благодаря локализации запчастей, ждать их месяцами больше не нужно. Машины рассчитаны на российские условия: летом не перегреваются, не замерзают зимой, уверенно ведут себя на плохих дорогах.

Эксперты отмечают, что Тenet стал своеобразным «быстрым билетом» с проверенными технологиями Chery, но с российской сборкой и сервисом. За год бренд прошел путь, на который у других ушло несколько лет. Важно, что глубокая локализация производства позволяет не только снизить зависимость от импорта, но и повысить уровень доверия к рынку среди российских автолюбителей.

Tenet- пример того, как грамотная адаптация и локализация могут быстро вывести марку в лидеры. Спрос на кроссоверы с адаптацией под российские условия продолжает расти, и Тенет уже занял прочные позиции в этом сегменте. Для покупателей это означает больший выбор и меньшие риски, доступность комплектующих и сервиса.

Упомянутые модели: TENET T4
Упомянутые марки: TENET, Chery, Volkswagen, Skoda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет, Чери, Фольксваген, Шкода

Похожие материалы Тенет, Чери, Фольксваген, Шкода

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Брянская область Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться