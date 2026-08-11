Tenet за год обошел конкурентов: Как новый бренд с китайской душой и русским характером ворвался в топ-3.

Tenet ворвался в топ-3 рынка: 10 000 авто за год и три новые модели

В 2025 году на российском рынке появился бренд Tenet, который за 12 месяцев выпустил три модели и вошел в тройку самых продаваемых марок. Чем объясняется такой успех и что отличает эти автомобили - разбираемся в деталях.

В 2025 году на российском рынке появился бренд Tenet, который за 12 месяцев выпустил три модели и вошел в тройку самых продаваемых марок. Чем объясняется такой успех и что отличает эти автомобили - разбираемся в деталях.

Появление Tenet на российском автомобильном рынке стало одним из самых ярких событий последних лет. За год марка не только представила три модели, но и сумела войти в тройку лидеров по продажам, что для нового бренда выглядит почти невероятно. Такой результат обеспечен не только грамотной стратегией, но и точным попаданием в запросы российских покупателей.

Официальный слоган компании Tenet: «Принимайте каждый новый опыт вместе». Для рынка это не просто игра слов, а четкий сигнал. Автомобили должны быть современными, но не перегруженными сложными технологиями, удобными и надежными именно для российских условий. Такой подход оказался востребованным – покупатели быстро оценили простоту и логичность новых машин.

В запуске бренда участвуют два ключевых игрока: российская «АГР Холдинг», владелец бывшего завода Volkswagen в Калуге, и китайская Defetoo, тесно связанная с Chery. В феврале 2025 года партнеры подписали соглашение и уже через месяц начали завозить оборудование, а к августу запустили полный производственный цикл. Завод, который раньше собирал Volkswagen и Skoda, был современен, сохранил опытный коллектив и многоступенчатый контроль качества. Производитель быстро наладил выпуск и обеспечил сервисную поддержку: за полгода сеть дилеров выросла до двухсот точек, а запчасти стали доступны без долгого ожидания.

Модельный ряд Tenet включает в себя три кроссовера, созданных на базе Chery, но серьезно доработанных для российских дорог и климата. Компактный T4 — городской кроссовер длиной 4,32 метра, с турбомотором 147 л.с., полным приводом и клиренсом до 208 мм. В салоне — два экрана, беспроводная зарядка, подогревы, удобная эргономика. Среднеразмерный T7 рассчитан на семью: 4,55 метра, багажник до 1500 литров, мотор 1.6 турбо, семиступенчатый «робот», панорамная крыша, круговой обзор, улучшенная шумоизоляция. Флагманский Т8 — семиместный кроссовер мощностью 197 л.с., с полным приводом, мягкой подвеской и большим багажником. Все модели доработаны под АИ-92, имеют зимний пакет опций и дополнительную антикоррозийную обработку.

Покупатели получают современные кроссоверы с богатым оснащением по цене от 2,04 млн рублей за Т4 до 3,87 млн ​​рублей за топовый Т8. Гарантия - три года или 100 тысяч километров, плюс два года технической поддержки. Благодаря локализации запчастей, ждать их месяцами больше не нужно. Машины рассчитаны на российские условия: летом не перегреваются, не замерзают зимой, уверенно ведут себя на плохих дорогах.

Эксперты отмечают, что Тenet стал своеобразным «быстрым билетом» с проверенными технологиями Chery, но с российской сборкой и сервисом. За год бренд прошел путь, на который у других ушло несколько лет. Важно, что глубокая локализация производства позволяет не только снизить зависимость от импорта, но и повысить уровень доверия к рынку среди российских автолюбителей.

Tenet- пример того, как грамотная адаптация и локализация могут быстро вывести марку в лидеры. Спрос на кроссоверы с адаптацией под российские условия продолжает расти, и Тенет уже занял прочные позиции в этом сегменте. Для покупателей это означает больший выбор и меньшие риски, доступность комплектующих и сервиса.