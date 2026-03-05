50 000 машин за полгода: Российский бренд Tenet превзошел конкурентов и метит в лидеры

Tenet вошел в тройку лидеров по продажам: 50 тысяч авто за полгода в России

Российский бренд Tenet удивил рынок: за полгода продано 50 тысяч машин, и это только начало. Почему спрос на эти автомобили не падает, какие модели оказались в топе и что ждет покупателей дальше - эксперты объяснили, что происходит на рынке. Мало кто ожидал таких результатов от новой марки.

Рынок новых автомобилей в России продолжает меняться, и свежая статистика по продажам Тенета – яркое тому подтверждение. За первые шесть месяцев работы на отечественном рынке бренд реализовал 50 тысяч машин, что позволило ему занять третью строчку среди всех автопроизводителей страны. Такой результат стал неожиданностью даже для опытных игроков рынка: Тенет уступил только Lada и Haval, оставив позади многих конкурентов.

Юбилейным автомобилем стал кроссовер Т7 в комплектации «Актив», оснащенный интеллектуальным полным приводом и шестью режимами движения. Как отмечают представители компании, именно эта модель обеспечивает высокий спрос у российских покупателей благодаря сочетанию цен, оснащения и адаптации к изменяющимся условиям. По итогам февраля 2026 года Тенет закрепился в тройке лидеров, еще год назад марка входила лишь в десятку самых продаваемых.

Тенет появился на рынке в начале 2025 года как российский проект холдинга «АГР» и Defetoo. Вся линейка бренда построена на базе популярных моделей Chery, но с доработками под российские реалии. Например, T4 - это адаптированный Chery Tiggo 4, T7 - ​​версия Tiggo 7L, а T8 - перелицованный Tiggo 8 Plus. Такой подход позволит быстро завоевать доверие покупателей, которые ищут надежные и доступные автомобили.

Интересно, что недавно в России был зарегистрирован товарный знак Tenet Super Hybrid. Эксперты считают, что это может стать началом новой эры для бренда, поскольку гибридные версии пока отсутствуют в линейке. О том, как появление новых технологий может выйти на рынок и конкуренцию, уже анализировали аналитики в материале о том, как регистрация товарного знака Tenet Super Hybrid может изменить расстановку сил .

Как пишет Autonews, успех Tenet достигается не только грамотной ценовой политикой, но и быстрой адаптацией к запросам российских водителей. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, а цены на новые авто растут, покупатели все чаще делают выбор в пользу местных моделей с проверенной технической базой.