Эксперты и дилеры обсуждают перспективы TENET, созданного на базе Chery, и его шансы в борьбе с Haval, Geely и LADA

9 февраля 2026, 05:38
TENET на российском рынке: что ждет новый бренд после ухода Chery из России
Появление на российском рынке бренда TENET, который заменит Chery, стало знаковым событием. Эксперты анализируют, как смена бренда и локализация производства повлияют на конкуренцию и выбор покупателей.
Появление бренда TENET на российском рынке стало одним из самых обсуждаемых событий последних лет. На фоне ухода Chery и других иностранных марок новый бренд берет на себя амбициозную задачу — не просто сохранить, а укрепить позиции в сегменте кроссоверов. В условиях растущей конкуренции между китайскими и российскими производителями судьба TENET вызывает особый интерес у экспертов и покупателей.
Флагманской моделью стал кроссовер TENET T8, созданный на платформе Chery Tiggo 8 Plus. Он положил начало модельной линейке, которую дополняют T7 и T4, также основанные на проверенных решениях Chery.
На старте продаж TENET работал параллельно с Chery, но уже в 2026 году планируется полностью заменить старшие марки на российском рынке. Этот шаг продиктован не только желанием минимизировать выплаты по утилизационному сбору, но и стремлением снизить риски, связанные с санкциями. Важно отметить, что формально TENET не связан с Chery. Это позволяет компании действовать более гибко в условиях внешнеполитической неопределенности.
Стратегия и риски: взгляд изнутри
По мнению экспертов, TENET может занять весомую нишу благодаря грамотному позиционированию и ценовой политике. На первом этапе автомобили бренда предлагаются по более доступным ценам и в упрощенных комплектациях по сравнению с Chery. Это позволило привлечь покупателей, для которых важна цена, но при этом сохранить узнаваемое качество и сервис. Ключевым преимуществом остается развитая дилерская сеть и стабильные поставки запчастей, что особенно ценно на фоне нестабильности поставок и конкурентоспособности.
Однако эксперты предупреждают: простая смена шильдика не гарантирует успеха. Российскому потребителю, привыкшему к бренду Chery, TENET предстоит серьезная работа по формированию доверия. Без активной рекламной кампании и заявлений о преемственности моделей продажи могут не оправдать ожидания. Важно донести до покупателей, что под именем раскрываются те же технологии и уровень надежности, что и в прежних моделях.
Локализация и конкуренция: новые правила игры
Ставка на локализацию производства - еще один козырь TENET. Окраска и сварка кузовов на российских заводах позволяют снизить себестоимость и адаптировать автомобили к особенностям местного климата. Это не только помогает удерживать цены на приемлемом уровне, но и повышает привлекательность бренда в глазах покупателей, для чего важна доступность обслуживания и запасных частей.
В сегменте C-SUV, где конкуренция особенно высока, TENET предстоит соперничать с такими игроками, как Haval, Geely, Changan и LADA. Эксперты считают, что успех будет зависеть от гибкости ценовой политики бренда, условий, гарантий и программ поддержки покупателей. В условиях, когда каждый рубль на счету, даже незначительное преимущество может сыграть решающую роль.
Прогнозы и сценарии: от оптимизма к осторожности
Оценки перспектив TENET разнятся. Оптимистичный сценарий предполагает продажу на уровне 100–150 тысяч автомобилей в год. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении: TENET сможет занять заметное место на рынке, если сумеет грамотно выстроить коммуникацию с клиентами и предложить действительно выгодные условия. Ключевым показателем станет не только качество автомобилей, но и умение убедить покупателей в преимуществах нового бренда. В последние годы именно TENET может стать одним из основных игроков в сегменте доступных и надежных кроссоверов.
Как отмечают участники рынка, успех TENET будет зависеть от целого ряда факторов — от уровня локализации и ценовой политики до эффективности маркетинга и работы дилерской сети. В условиях, когда российские автолюбители пересматривают масштабные перемены, появление нового бренда становится не просто очередной новостью, а индикатором изменений в отрасли.
TENET внедряет современные технологии, адаптируясь к внешним условиям и обеспечивая гибкость в работе с клиентами. В ближайшее время станет ясно, что эти ожидания оправдаются, и новый бренд сможет добиться успеха своих предшественников.
Похожие материалы Чери, Тенет
-
09.02.2026, 06:05
Лада Искра Кросс и Тенет Т4: сравнение комплектаций, моторов и оснащения — какой автомобиль надежнее
Два новых кроссовера 2025 года - Лада Искра Кросс и Тенет Т4 - оказались в центре внимания благодаря разнице в технических параметрах и оснащении. Сравниваем их по ключевым характеристикам, чтобы понять, какой вариант подойдет именно вам.Читать далее
-
08.02.2026, 20:14
Неожиданные слабые места Chery Tiggo 7 Pro Max: что выявляют владельцы на сервисе
Chery Tiggo 7 Pro Max быстро набирает популярность, но владельцы сталкиваются с рядом характерных проблем. В материале - реальные случаи, типичные неисправности и нюансы гарантийного обслуживания, которые важно знать заранее.Читать далее
-
07.02.2026, 06:31
Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам
Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.Читать далее
-
05.02.2026, 18:43
Какие автомобили чаще всего попадают в поле зрения угонщиков в 2026 году
Вышло исследование: в 2026 году в России наметился новый тренд в автокражах - под ударом оказались не только бюджетные, но и китайские автомобили, а также кроссоверы среднего сегмента. Какие марки в зоне риска и что советуют эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.02.2026, 07:46
Tenet: как российский SUV стал технологическим лидером в Калуге
В 2025 году на заводе AGR Automotive в Калужской области стартовало производство автомобилей Tenet. Новый бренд быстро занял место среди лидеров сегмента SUV, предложив высокий уровень локализации и современные технологии. Разбираемся, что делает Tenet особенным.Читать далее
-
04.02.2026, 14:23
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Какие кроссоверы оказались самыми популярными в России в начале 2026 года и почему их выбирают чаще других. Какие модели удивили, а какие укрепили позиции - подробности в нашем обзоре. От 1,99 млн рублей: что происходит с ценами и спросом - мало кто знает детали.Читать далее
-
03.02.2026, 09:44
Tenet T4 2025: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные нюансы
Владельцы Tenet T4 делятся неожиданными минусами и деталями, которые часто остаются за кадром. Какие проблемы могут ждать новых владельцев и что стоит учесть при выборе этой модели — рассказываем подробно.Читать далее
-
02.02.2026, 16:04
Chery Tiggo 7 Pro Max: полный привод, новый мотор и реальные минусы в эксплуатации
Chery Tiggo 7 Pro Max заметно отличается от предшественника: новый двигатель, роботизированная трансмиссия и полный привод. В материале - разбор ключевых особенностей, слабых мест и сравнение с конкурентами.Читать далее
-
30.01.2026, 12:27
Банки ужесточили выдачу автокредитов: массовые отказы и падение продаж в 2026
Вышло исследование: в 2025 году автокредитование в России резко сократилось, а банки стали чаще отказывать в займах. Что грозит рынку, какие модели уже недоступны по льготным программам и почему дилеры бьют тревогу - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 06:40
Tenet: как устроено производство новых кроссоверов на бывшем заводе Volkswagen
Tenet за считанные месяцы ворвался в лидеры российского рынка, но что скрывается за громким успехом? Мы разобрались, как устроено производство этих кроссоверов, и выяснили, насколько они действительно российские.Читать далее
