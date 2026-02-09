Эксперты и дилеры обсуждают перспективы TENET, созданного на базе Chery, и его шансы в борьбе с Haval, Geely и LADA

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 05:38

TENET на российском рынке: что ждет новый бренд после ухода Chery из России

Появление на российском рынке бренда TENET, который заменит Chery, стало знаковым событием. Эксперты анализируют, как смена бренда и локализация производства повлияют на конкуренцию и выбор покупателей.

Появление бренда TENET на российском рынке стало одним из самых обсуждаемых событий последних лет. На фоне ухода Chery и других иностранных марок новый бренд берет на себя амбициозную задачу — не просто сохранить, а укрепить позиции в сегменте кроссоверов. В условиях растущей конкуренции между китайскими и российскими производителями судьба TENET вызывает особый интерес у экспертов и покупателей.

Флагманской моделью стал кроссовер TENET T8, созданный на платформе Chery Tiggo 8 Plus. Он положил начало модельной линейке, которую дополняют T7 и T4, также основанные на проверенных решениях Chery.

На старте продаж TENET работал параллельно с Chery, но уже в 2026 году планируется полностью заменить старшие марки на российском рынке. Этот шаг продиктован не только желанием минимизировать выплаты по утилизационному сбору, но и стремлением снизить риски, связанные с санкциями. Важно отметить, что формально TENET не связан с Chery. Это позволяет компании действовать более гибко в условиях внешнеполитической неопределенности.

Стратегия и риски: взгляд изнутри

По мнению экспертов, TENET может занять весомую нишу благодаря грамотному позиционированию и ценовой политике. На первом этапе автомобили бренда предлагаются по более доступным ценам и в упрощенных комплектациях по сравнению с Chery. Это позволило привлечь покупателей, для которых важна цена, но при этом сохранить узнаваемое качество и сервис. Ключевым преимуществом остается развитая дилерская сеть и стабильные поставки запчастей, что особенно ценно на фоне нестабильности поставок и конкурентоспособности.

Однако эксперты предупреждают: простая смена шильдика не гарантирует успеха. Российскому потребителю, привыкшему к бренду Chery, TENET предстоит серьезная работа по формированию доверия. Без активной рекламной кампании и заявлений о преемственности моделей продажи могут не оправдать ожидания. Важно донести до покупателей, что под именем раскрываются те же технологии и уровень надежности, что и в прежних моделях.

Локализация и конкуренция: новые правила игры

Ставка на локализацию производства - еще один козырь TENET. Окраска и сварка кузовов на российских заводах позволяют снизить себестоимость и адаптировать автомобили к особенностям местного климата. Это не только помогает удерживать цены на приемлемом уровне, но и повышает привлекательность бренда в глазах покупателей, для чего важна доступность обслуживания и запасных частей.

В сегменте C-SUV, где конкуренция особенно высока, TENET предстоит соперничать с такими игроками, как Haval, Geely, Changan и LADA. Эксперты считают, что успех будет зависеть от гибкости ценовой политики бренда, условий, гарантий и программ поддержки покупателей. В условиях, когда каждый рубль на счету, даже незначительное преимущество может сыграть решающую роль.

Прогнозы и сценарии: от оптимизма к осторожности

Оценки перспектив TENET разнятся. Оптимистичный сценарий предполагает продажу на уровне 100–150 тысяч автомобилей в год. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении: TENET сможет занять заметное место на рынке, если сумеет грамотно выстроить коммуникацию с клиентами и предложить действительно выгодные условия. Ключевым показателем станет не только качество автомобилей, но и умение убедить покупателей в преимуществах нового бренда. В последние годы именно TENET может стать одним из основных игроков в сегменте доступных и надежных кроссоверов.

Как отмечают участники рынка, успех TENET будет зависеть от целого ряда факторов — от уровня локализации и ценовой политики до эффективности маркетинга и работы дилерской сети. В условиях, когда российские автолюбители пересматривают масштабные перемены, появление нового бренда становится не просто очередной новостью, а индикатором изменений в отрасли.

TENET внедряет современные технологии, адаптируясь к внешним условиям и обеспечивая гибкость в работе с клиентами. В ближайшее время станет ясно, что эти ожидания оправдаются, и новый бренд сможет добиться успеха своих предшественников.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р), TENET T4
Упомянутые марки: Chery, TENET
