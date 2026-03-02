Как Tenet за два года почти полностью вытеснил Chery и готовит расширение модельного ряда в 2026 году

Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке

Российский бренд Tenet стремительно укрепляет позиции: к 2026 году линейка расширится до пяти моделей, включая крупный кроссовер и седан D-класса. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на будущее Chery в России.

Российский бренд Tenet стремительно укрепляет позиции: к 2026 году линейка расширится до пяти моделей, включая крупный кроссовер и седан D-класса. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на будущее Chery в России.

Смена лидеров на российском автомобильном рынке происходит на глазах: Тенет, еще недавно неизвестный бренд, за короткое время сумел не только занять освободившуюся нишу, но и практически вытеснить Chery из числа основных игроков. Уже в 2026 году компания планирует расширить модельный ряд до пяти автомобилей, что может окончательно закрепить ее успех и изменить привычный расклад сил.

Сегодня на бывшем заводе Volkswagen в Калуге под маркой Tenet собирают три кроссовера, которые раньше продавались как Chery. Несмотря на то, что официально китайская сторона не имеет отношения к проекту, права на бренд принадлежат российскому «АГР Холдингу», техническая база осталась прежней. Китайским партнером выступает малоизвестная компания Defetoo, а сами автомобили — это, по сути, копии моделей на базе Tiggo. Продажи ведутся через дилерскую сеть Chery, где сейчас наблюдается «двойной брендинг».

В 2026 году к уже выпускаемым кроссоверам T4, T7 и T8 добавятся флагманский Tenet T9 и седан D-класса. Новый T9 внешне полностью повторяет Chery Tiggo 9, но построен на более современной платформе T2X, пришедшей на смену архитектуре T1X. В России также продается аналогичный по конструкции Jaecoo J8, однако у него есть отличия: роботизированная коробка передач вместо классического «автомата» и отсутствие семиместной версии, но зато предусмотрены адаптивные амортизаторы. Двигатели у всех моделей одинаковые — двухлитровые турбомоторы мощностью 249 л.с., полный привод реализован через муфту.

Технические характеристики Tenet T9 пока не раскрываются, но, судя по всему, отличий от Tiggo 9 не будет. Стартовая цена флагмана — 4,235 миллиона рублей, и после локализации она вряд ли изменится. Сейчас на калужском заводе идет подготовка к запуску производства, старт продаж намечен на первую половину года.

Второй новинкой станет седан D-класса, который, скорее всего, станет локализованной версией Chery Arrizo 8. Эта модель сейчас стоит от 2,865 миллиона рублей, оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач. Если Arrizo 8 начнут собирать в Калуге, а импорт под маркой Chery прекратится, это фактически будет означать уход китайского бренда с российского рынка — все пять моделей перейдут под вывеску Tenet.

Chery официально не подтвердил прекращение своего присутствия, однако динамика продаж говорит об обратном. Осенью прошлого года, когда стартовали продажи Tenet, спрос на Chery резко снизился: кроссоверы Tiggo были заменены аналогичными моделями Tenet. Фактически Tiggo 9 и Arrizo 8 еще какое-то время будут предлагаться по квоте, после чего их импорт прекратится.

Tenet начал продажи в конце лета 2025 года и уже за четыре месяца реализовал 33,5 тысячи автомобилей, войдя в десятку самых продаваемых марок страны. Это единственный успешный пример локализации китайской модели с 2022 года: другие проекты, такие как «Москвич», Evolute, Xcite и инициативы «Автотора», пока не смогли добиться аналогичных результатов.

Перед собой компания ставит амбициозную цель — занять 10% рынка, что сравнимо с прежними показателями Chery. Для этого необходимо продавать около 10 тысяч автомобилей в месяц, и текущая динамика позволяет считать эту задачу выполнимой. Если тенденция сохранится, бренд может стать третьим по популярности в России после Lada и Haval.

Однако локализация пока не дает ценовых преимуществ: Tenet стоит примерно столько же, сколько и импортируемый Chery. Например, T4 стоит от 2,039 миллиона рублей, T7 — от 2,735 миллиона, T8 — от 3,61 миллиона. Уход Chery выглядит парадоксально: компания одной из первых вышла на российский рынок еще в 2004 году и за это время добилась значительных успехов, но теперь ее место стремительно занимает Tenet.