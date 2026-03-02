Как Tenet за два года почти полностью вытеснил Chery и готовит расширение модельного ряда в 2026 году

2 марта 2026, 07:24
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Российский бренд Tenet стремительно укрепляет позиции: к 2026 году линейка расширится до пяти моделей, включая крупный кроссовер и седан D-класса. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на будущее Chery в России.
Смена лидеров на российском автомобильном рынке происходит на глазах: Тенет, еще недавно неизвестный бренд, за короткое время сумел не только занять освободившуюся нишу, но и практически вытеснить Chery из числа основных игроков. Уже в 2026 году компания планирует расширить модельный ряд до пяти автомобилей, что может окончательно закрепить ее успех и изменить привычный расклад сил.
Сегодня на бывшем заводе Volkswagen в Калуге под маркой Tenet собирают три кроссовера, которые раньше продавались как Chery. Несмотря на то, что официально китайская сторона не имеет отношения к проекту, права на бренд принадлежат российскому «АГР Холдингу», техническая база осталась прежней. Китайским партнером выступает малоизвестная компания Defetoo, а сами автомобили — это, по сути, копии моделей на базе Tiggo. Продажи ведутся через дилерскую сеть Chery, где сейчас наблюдается «двойной брендинг».
В 2026 году к уже выпускаемым кроссоверам T4, T7 и T8 добавятся флагманский Tenet T9 и седан D-класса. Новый T9 внешне полностью повторяет Chery Tiggo 9, но построен на более современной платформе T2X, пришедшей на смену архитектуре T1X. В России также продается аналогичный по конструкции Jaecoo J8, однако у него есть отличия: роботизированная коробка передач вместо классического «автомата» и отсутствие семиместной версии, но зато предусмотрены адаптивные амортизаторы. Двигатели у всех моделей одинаковые — двухлитровые турбомоторы мощностью 249 л.с., полный привод реализован через муфту.
Технические характеристики Tenet T9 пока не раскрываются, но, судя по всему, отличий от Tiggo 9 не будет. Стартовая цена флагмана — 4,235 миллиона рублей, и после локализации она вряд ли изменится. Сейчас на калужском заводе идет подготовка к запуску производства, старт продаж намечен на первую половину года.
Второй новинкой станет седан D-класса, который, скорее всего, станет локализованной версией Chery Arrizo 8. Эта модель сейчас стоит от 2,865 миллиона рублей, оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач. Если Arrizo 8 начнут собирать в Калуге, а импорт под маркой Chery прекратится, это фактически будет означать уход китайского бренда с российского рынка — все пять моделей перейдут под вывеску Tenet.
Chery официально не подтвердил прекращение своего присутствия, однако динамика продаж говорит об обратном. Осенью прошлого года, когда стартовали продажи Tenet, спрос на Chery резко снизился: кроссоверы Tiggo были заменены аналогичными моделями Tenet. Фактически Tiggo 9 и Arrizo 8 еще какое-то время будут предлагаться по квоте, после чего их импорт прекратится.
Tenet начал продажи в конце лета 2025 года и уже за четыре месяца реализовал 33,5 тысячи автомобилей, войдя в десятку самых продаваемых марок страны. Это единственный успешный пример локализации китайской модели с 2022 года: другие проекты, такие как «Москвич», Evolute, Xcite и инициативы «Автотора», пока не смогли добиться аналогичных результатов.
Перед собой компания ставит амбициозную цель — занять 10% рынка, что сравнимо с прежними показателями Chery. Для этого необходимо продавать около 10 тысяч автомобилей в месяц, и текущая динамика позволяет считать эту задачу выполнимой. Если тенденция сохранится, бренд может стать третьим по популярности в России после Lada и Haval.
Однако локализация пока не дает ценовых преимуществ: Tenet стоит примерно столько же, сколько и импортируемый Chery. Например, T4 стоит от 2,039 миллиона рублей, T7 — от 2,735 миллиона, T8 — от 3,61 миллиона. Уход Chery выглядит парадоксально: компания одной из первых вышла на российский рынок еще в 2004 году и за это время добилась значительных успехов, но теперь ее место стремительно занимает Tenet.
Похожие материалы Тенет, Чери, Джейку
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
28.02.2026, 08:01
Chery Tiggo 9 против Haval H9: сравнение возможностей и оснащения китайских флагманов
Chery Tiggo 9 и Haval H9 - два крупных китайских автомобиля с семиместными салонами, которые конкурируют за внимание семейных водителей. Мы разобрали их оснащение, особенности трансмиссии и поведение на дороге, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий.Читать далее
-
26.02.2026, 06:24
Какие новые автомобили и бренды появятся в России в 2026 году: полный список премьер
В 2026 году российский авторынок ожидает масштабное обновление: более 40 новых и обновленных моделей, среди которых отечественные разработки и китайские новинки. Особое внимание уделено кроссоверам и возвращению легендарных брендов. Эксперты отмечают, что эти изменения могут существенно повлиять на структуру продаж и предпочтения покупателей.Читать далее
-
25.02.2026, 17:36
Tenet T4 2025: опыт покупки и сравнение с Lada Granta Cross глазами владельца
Владелец делится личным опытом приобретения Tenet T4 2025 года и сравнивает его с Lada Granta Cross. В материале - детали покупки, особенности комплектации и первые впечатления от эксплуатации. Разбираемся, что изменилось на рынке и почему это важно.Читать далее
-
24.02.2026, 07:15
Geely Monjaro и Chery Tiggo 9: сравнение флагманских кроссоверов для России
Два китайских кроссовера - Geely Monjaro и Chery Tiggo 9 - стали предметом жарких споров среди экспертов и покупателей. Оба претендуют на звание лучшего семейного автомобиля, но различаются по характеру и возможностям. Почему их сравнение стало актуальным именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
22.02.2026, 05:54
Belgee против Tenet: у кого больше шансов в борьбе за покупателя на российском рынке
Сравниваем главных конкурентов на российском рынке: Belgee против бюджетного Tenet. Технологии, оснащение и дальнейшие перспективы на российском рынке в одной статье. Кто победит в борьбе за российский рынок.Читать далее
-
20.02.2026, 09:20
Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге
Появление Tenet в России перевернуло представление о локальном автопроме. Рассказываем, как завод под Калугой выпускает модели Т4, Т7 и Т8 с локализацией до 70%, внедряя мировые технологии и создавая инженерную школу будущего.Читать далее
-
20.02.2026, 06:49
Сравнение Renault Duster и TENET T4 в 2026 году: два взгляда на универсальный автомобиль
Сравнение Renault Duster и TENET T4 раскрывает ключевые отличия между двумя популярными SUV. Анализируем технические детали, оснащение и особенности, чтобы понять, какой автомобиль актуальнее для российских дорог сегодня.Читать далее
-
16.02.2026, 17:16
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года
В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
Похожие материалы Тенет, Чери, Джейку
-
01.03.2026, 04:51
Skoda Karoq из Китая появился в России по цене ниже конкурентов Tenet и Belgee
В России стартовали продажи нового Skoda Karoq китайской сборки по цене от 1,7 млн рублей. Модель оказалась дешевле локальных конкурентов и доступна в разных комплектациях. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и почему его появление вызвало ажиотаж.Читать далее
-
28.02.2026, 08:01
Chery Tiggo 9 против Haval H9: сравнение возможностей и оснащения китайских флагманов
Chery Tiggo 9 и Haval H9 - два крупных китайских автомобиля с семиместными салонами, которые конкурируют за внимание семейных водителей. Мы разобрали их оснащение, особенности трансмиссии и поведение на дороге, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий.Читать далее
-
26.02.2026, 06:24
Какие новые автомобили и бренды появятся в России в 2026 году: полный список премьер
В 2026 году российский авторынок ожидает масштабное обновление: более 40 новых и обновленных моделей, среди которых отечественные разработки и китайские новинки. Особое внимание уделено кроссоверам и возвращению легендарных брендов. Эксперты отмечают, что эти изменения могут существенно повлиять на структуру продаж и предпочтения покупателей.Читать далее
-
25.02.2026, 17:36
Tenet T4 2025: опыт покупки и сравнение с Lada Granta Cross глазами владельца
Владелец делится личным опытом приобретения Tenet T4 2025 года и сравнивает его с Lada Granta Cross. В материале - детали покупки, особенности комплектации и первые впечатления от эксплуатации. Разбираемся, что изменилось на рынке и почему это важно.Читать далее
-
24.02.2026, 07:15
Geely Monjaro и Chery Tiggo 9: сравнение флагманских кроссоверов для России
Два китайских кроссовера - Geely Monjaro и Chery Tiggo 9 - стали предметом жарких споров среди экспертов и покупателей. Оба претендуют на звание лучшего семейного автомобиля, но различаются по характеру и возможностям. Почему их сравнение стало актуальным именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
22.02.2026, 05:54
Belgee против Tenet: у кого больше шансов в борьбе за покупателя на российском рынке
Сравниваем главных конкурентов на российском рынке: Belgee против бюджетного Tenet. Технологии, оснащение и дальнейшие перспективы на российском рынке в одной статье. Кто победит в борьбе за российский рынок.Читать далее
-
20.02.2026, 09:20
Tenet: как российский SUV стал инновационным лидером в Калуге
Появление Tenet в России перевернуло представление о локальном автопроме. Рассказываем, как завод под Калугой выпускает модели Т4, Т7 и Т8 с локализацией до 70%, внедряя мировые технологии и создавая инженерную школу будущего.Читать далее
-
20.02.2026, 06:49
Сравнение Renault Duster и TENET T4 в 2026 году: два взгляда на универсальный автомобиль
Сравнение Renault Duster и TENET T4 раскрывает ключевые отличия между двумя популярными SUV. Анализируем технические детали, оснащение и особенности, чтобы понять, какой автомобиль актуальнее для российских дорог сегодня.Читать далее
-
16.02.2026, 17:16
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года
В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее