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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 11:31

Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход

Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход

Как новый бренд Tenet из Калуги изменил правила игры на рынке SUV и что стоит за его успехом

Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход

На заводе AGR Automotive в Калуге стартовал выпуск SUV Tenet, что стало важным событием для российского автопрома. Высокая локализация, современные технологии и адаптация к российским условиям делают эти автомобили заметными на рынке именно сейчас.

На заводе AGR Automotive в Калуге стартовал выпуск SUV Tenet, что стало важным событием для российского автопрома. Высокая локализация, современные технологии и адаптация к российским условиям делают эти автомобили заметными на рынке именно сейчас.

Появление бренда Тенет на российском рынке стало одним из самых перспективных событий для отечественного автопрома. Запуск производства на обновленном заводе AGR Automotive в Калуге не только расширил модельный ряд внедорожников, но и задал новые стандарты локализации и технологичности. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, Tenet быстро занял позиции среди лидеров сегмента, предложив автомобили, максимально адаптированные к местным реалиям.

Завод AGR Automotive, ранее принадлежавший Volkswagen, осуществил масштабную модернизацию: устаревшие линии заменили роботизированные комплексы, а контроль качества теперь на высоте. Особое внимание уделено сварочным цехам, где внедряются технологии, ранее доступные только ведущим мировым автопроизводителям. Это повысит точность сборки и уменьшит влияние человеческого фактора. Экологичность также стала приоритетом: окраска кузовов происходит в герметичных камерах с многоступенчатой ​​фильтрацией воздуха, что практически исключает вредные выбросы. На территории завода действует инженерная школа, где молодые специалисты осваивают современные методы сборки и контроля.

Модельный ряд Tenet включает три кроссовера: T4, T7 и T8. Каждый из них разрабатывался с учетом российских условий и климата. Компактный T4 ориентирован на городскую среду и семью, при этом обладает высоким клиренсом и просторным салоном. Универсальный T7 рассчитан на тех, кто часто выбирается за пределы города: усиленная подвеска и интеллектуальный полный привод позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье. Флагманский Т8 - это премиальный уровень современного корпуса с антикоррозийными покрытиями, шумоизоляцией нового поколения и цифровыми помощниками водителя. До 70% комплектующих для всех моделей производятся в России.

Варианты включают бензиновые и мягкие гибридные системы, адаптированные к особенностям российского топлива и перепадам температур. Безопасность - отдельная тема: все кроссоверы продолжают расширенные испытания на полигонах, а в комплектации предусмотрены подогревы сидений, руля и зеркал, а также морозостойкие материалы отделки. Подобный подход формирует новый имидж российского автопроизводства как качественного и технологичного.

Ключевым технологическим партнером Tenet выступает китайская компания Defetoo, создающая электронные блоки и элементы трансмиссии. AGR Холдинг активно развивает сеть российских поставщиков: на местных предприятиях производит кузовные детали, подвеску, электрику и другие системы. Все поставщики проводят регулярные аудиты и совместные инженерные сессии, что позволяет поддерживать уровень качества и внедрять лучшие мировые практики. Логистика выстроена так, чтобы минимизировать время доставки комплектующих между Калугой и промышленными центрами страны.

Завод AGR Automotive уже выпустил 112 тысяч автомобилей Tenet и входит в топ-10 по продажам в России. Такой результат стал возможен благодаря полной автоматизации производства и четкой организации работы: более четырех тысяч сотрудников работают в единой системе, где отслеживается каждый этап. Производство полного цикла — от сварки до финального тестирования — позволяет быстро реагировать на изменения рынка и внедрять новые решения без задержек.

Планы на будущее включают в себя запуск модельного ряда в 2026 году, в том числе выпуск гибридных и полностью электрических кроссоверов. В перспективах экономического развития: этот принцип может стать новым концептуальным брендом на мировом рынке, демонстрируя уровень технологического развития страны. Подобный подход уже привлекает внимание зарубежных партнеров и экспертов, завод в Калуге продолжает внедрять современные технологии в российское автомобилестроение. Кстати, интерес к новым формам транспорта стабилизируется и в других сегментах: например, питбайки SHARMAX PowerMax 145 MIAMI также становятся популярными благодаря сочетанию доступности и современных решений.

Tenet - это не просто новый бренд, а символический переменник в российском автопроме. Современная производственная база, внедрение передовых технологий и поддержка отечественных предприятий позволяют производить продукцию, соответствующую самым высоким требованиям рынка. Завод в Калуге стал не только производственной площадкой, но и центром притяжения для молодых инженеров и технологов, формируя новое поколение специалистов. В условиях, когда российский рынок переживает трансформацию, Tenet задает новые стандарты качества, безопасности и технологичности, а также создает тысячи рабочих мест. Именно такие проекты способны изменить восприятие российского автопрома как внутри страны, так и с учетом ее интересов.

Упомянутые модели: TENET T4
Упомянутые марки: TENET, Volkswagen
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