Как новый бренд Tenet из Калуги изменил правила игры на рынке SUV и что стоит за его успехом

31 августа 2026, 11:31
Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход
Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход
На заводе AGR Automotive в Калуге стартовал выпуск SUV Tenet, что стало важным событием для российского автопрома. Высокая локализация, современные технологии и адаптация к российским условиям делают эти автомобили заметными на рынке именно сейчас.
Появление бренда Тенет на российском рынке стало одним из самых перспективных событий для отечественного автопрома. Запуск производства на обновленном заводе AGR Automotive в Калуге не только расширил модельный ряд внедорожников, но и задал новые стандарты локализации и технологичности. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, Tenet быстро занял позиции среди лидеров сегмента, предложив автомобили, максимально адаптированные к местным реалиям.
Завод AGR Automotive, ранее принадлежавший Volkswagen, осуществил масштабную модернизацию: устаревшие линии заменили роботизированные комплексы, а контроль качества теперь на высоте. Особое внимание уделено сварочным цехам, где внедряются технологии, ранее доступные только ведущим мировым автопроизводителям. Это повысит точность сборки и уменьшит влияние человеческого фактора. Экологичность также стала приоритетом: окраска кузовов происходит в герметичных камерах с многоступенчатой фильтрацией воздуха, что практически исключает вредные выбросы. На территории завода действует инженерная школа, где молодые специалисты осваивают современные методы сборки и контроля.
Модельный ряд Tenet включает три кроссовера: T4, T7 и T8. Каждый из них разрабатывался с учетом российских условий и климата. Компактный T4 ориентирован на городскую среду и семью, при этом обладает высоким клиренсом и просторным салоном. Универсальный T7 рассчитан на тех, кто часто выбирается за пределы города: усиленная подвеска и интеллектуальный полный привод позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье. Флагманский Т8 - это премиальный уровень современного корпуса с антикоррозийными покрытиями, шумоизоляцией нового поколения и цифровыми помощниками водителя. До 70% комплектующих для всех моделей производятся в России.
Варианты включают бензиновые и мягкие гибридные системы, адаптированные к особенностям российского топлива и перепадам температур. Безопасность - отдельная тема: все кроссоверы продолжают расширенные испытания на полигонах, а в комплектации предусмотрены подогревы сидений, руля и зеркал, а также морозостойкие материалы отделки. Подобный подход формирует новый имидж российского автопроизводства как качественного и технологичного.
Ключевым технологическим партнером Tenet выступает китайская компания Defetoo, создающая электронные блоки и элементы трансмиссии. AGR Холдинг активно развивает сеть российских поставщиков: на местных предприятиях производит кузовные детали, подвеску, электрику и другие системы. Все поставщики проводят регулярные аудиты и совместные инженерные сессии, что позволяет поддерживать уровень качества и внедрять лучшие мировые практики. Логистика выстроена так, чтобы минимизировать время доставки комплектующих между Калугой и промышленными центрами страны.
Завод AGR Automotive уже выпустил 112 тысяч автомобилей Tenet и входит в топ-10 по продажам в России. Такой результат стал возможен благодаря полной автоматизации производства и четкой организации работы: более четырех тысяч сотрудников работают в единой системе, где отслеживается каждый этап. Производство полного цикла — от сварки до финального тестирования — позволяет быстро реагировать на изменения рынка и внедрять новые решения без задержек.
Планы на будущее включают в себя запуск модельного ряда в 2026 году, в том числе выпуск гибридных и полностью электрических кроссоверов. В перспективах экономического развития: этот принцип может стать новым концептуальным брендом на мировом рынке, демонстрируя уровень технологического развития страны. Подобный подход уже привлекает внимание зарубежных партнеров и экспертов, завод в Калуге продолжает внедрять современные технологии в российское автомобилестроение. Кстати, интерес к новым формам транспорта стабилизируется и в других сегментах: например, питбайки SHARMAX PowerMax 145 MIAMI также становятся популярными благодаря сочетанию доступности и современных решений.
Tenet - это не просто новый бренд, а символический переменник в российском автопроме. Современная производственная база, внедрение передовых технологий и поддержка отечественных предприятий позволяют производить продукцию, соответствующую самым высоким требованиям рынка. Завод в Калуге стал не только производственной площадкой, но и центром притяжения для молодых инженеров и технологов, формируя новое поколение специалистов. В условиях, когда российский рынок переживает трансформацию, Tenet задает новые стандарты качества, безопасности и технологичности, а также создает тысячи рабочих мест. Именно такие проекты способны изменить восприятие российского автопрома как внутри страны, так и с учетом ее интересов.
Похожие материалы Тенет, Фольксваген
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее
-
28.08.2026, 10:27
Toyota RAV4 с пробегом обменяли на новый Jeland J6: сколько стоит переход на китайский кроссовер
В условиях отсутствия новых Toyota на российском рынке, все больше водителей обращают внимание на китайские кроссоверы. Разбираемся, почему владельцы RAV4 решаются на обмен, чем Jeland J6 оказался привлекательнее и каковы реальные затраты на такую замену.Читать далее
-
26.08.2026, 15:36
Производство Tenet T4 завершено: на смену пришел удлиненный T4L
Выпуск компактного кроссовера Tenet T4 в России прекратили менее чем через год. Причина - появление новой версии. Модель быстро уступила место конкуренту. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.08.2026, 08:16
Subaru Rex выходит на российский рынок: цена ниже LADA Granta и «Москвича»
В России стартовали продажи компактного кроссовера Subaru Rex, который оказался дешевле многих популярных моделей. Новинка уже доступна для заказа во Владивостоке и может заинтересовать тех, кто ищет современный автомобиль по разумной цене. Читать далее
-
25.08.2026, 22:03
Honda XR-V выходит на российский рынок: цены ниже Tenet и Geely, комплектации и особенности
В России стартовали продажи Honda XR-V по цене от 1,7 млн рублей - это заметно ниже стоимости ближайших конкурентов. Модель привлекает сочетанием японской надежности и доступности, что особенно актуально на фоне подорожания других кроссоверов.Читать далее
-
25.08.2026, 07:35
Skoda Kamiq из Китая: новый кроссовер дешевле Geely и Tenet на российском рынке
На российском рынке появился новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq из Китая, который заметно выигрывает по цене у конкурентов. Модель отличается простотой, надежностью и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
24.08.2026, 07:00
Kia Seltos снова в продаже в России: цены ниже конкурентов, поставки из Китая
На российском рынке вновь доступен кроссовер Kia Seltos, который теперь поставляется из Китая и предлагается по цене ниже, чем у ближайших конкурентов. Модель выделяется оснащением и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
20.08.2026, 17:26
Мобильное приложение Tenet: новые возможности для владельцев T4L, T7, T8 и седана А8
Tenet представил мобильное приложение для управления автомобилем на расстоянии - теперь владельцы T4L, T7, T8 и будущего седана А8 могут запускать двигатель, регулировать климат и следить за состоянием машины прямо со смартфона. Какие функции доступны, что это значит для рынка и почему сервис вызвал интерес - объясняем подробно.Читать далее
-
20.08.2026, 08:03
Tenet T4 сняли с производства через 11 месяцев: что изменилось на рынке кроссоверов
На российском рынке кроссоверов произошла неожиданная смена: Tenet T4, один из самых доступных и популярных автомобилей, был снят с производства менее чем за год. Его место заняла новая модель Tenet T4L, специально адаптированная для России. Разбираемся, что стоит за этим решением и как оно повлияет на выбор покупателей.Читать далее
Похожие материалы Тенет, Фольксваген
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.08.2026, 13:05
Kia Seltos снова на российском рынке: цены стартуют от 1,3 млн рублей
В Россию массово возвращается Kia Seltos - кроссовер, который теперь можно приобрести по цене ниже конкурентов из Китая. Это событие меняет расстановку сил на рынке SUV и открывает новые возможности для покупателей, ищущих надежный и доступный автомобиль.Читать далее
-
28.08.2026, 10:27
Toyota RAV4 с пробегом обменяли на новый Jeland J6: сколько стоит переход на китайский кроссовер
В условиях отсутствия новых Toyota на российском рынке, все больше водителей обращают внимание на китайские кроссоверы. Разбираемся, почему владельцы RAV4 решаются на обмен, чем Jeland J6 оказался привлекательнее и каковы реальные затраты на такую замену.Читать далее
-
26.08.2026, 15:36
Производство Tenet T4 завершено: на смену пришел удлиненный T4L
Выпуск компактного кроссовера Tenet T4 в России прекратили менее чем через год. Причина - появление новой версии. Модель быстро уступила место конкуренту. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
26.08.2026, 08:16
Subaru Rex выходит на российский рынок: цена ниже LADA Granta и «Москвича»
В России стартовали продажи компактного кроссовера Subaru Rex, который оказался дешевле многих популярных моделей. Новинка уже доступна для заказа во Владивостоке и может заинтересовать тех, кто ищет современный автомобиль по разумной цене. Читать далее
-
25.08.2026, 22:03
Honda XR-V выходит на российский рынок: цены ниже Tenet и Geely, комплектации и особенности
В России стартовали продажи Honda XR-V по цене от 1,7 млн рублей - это заметно ниже стоимости ближайших конкурентов. Модель привлекает сочетанием японской надежности и доступности, что особенно актуально на фоне подорожания других кроссоверов.Читать далее
-
25.08.2026, 07:35
Skoda Kamiq из Китая: новый кроссовер дешевле Geely и Tenet на российском рынке
На российском рынке появился новый бюджетный кроссовер Skoda Kamiq из Китая, который заметно выигрывает по цене у конкурентов. Модель отличается простотой, надежностью и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
24.08.2026, 07:00
Kia Seltos снова в продаже в России: цены ниже конкурентов, поставки из Китая
На российском рынке вновь доступен кроссовер Kia Seltos, который теперь поставляется из Китая и предлагается по цене ниже, чем у ближайших конкурентов. Модель выделяется оснащением и доступностью, что особенно актуально на фоне роста цен на другие автомобили в сегменте.Читать далее
-
20.08.2026, 17:26
Мобильное приложение Tenet: новые возможности для владельцев T4L, T7, T8 и седана А8
Tenet представил мобильное приложение для управления автомобилем на расстоянии - теперь владельцы T4L, T7, T8 и будущего седана А8 могут запускать двигатель, регулировать климат и следить за состоянием машины прямо со смартфона. Какие функции доступны, что это значит для рынка и почему сервис вызвал интерес - объясняем подробно.Читать далее
-
20.08.2026, 08:03
Tenet T4 сняли с производства через 11 месяцев: что изменилось на рынке кроссоверов
На российском рынке кроссоверов произошла неожиданная смена: Tenet T4, один из самых доступных и популярных автомобилей, был снят с производства менее чем за год. Его место заняла новая модель Tenet T4L, специально адаптированная для России. Разбираемся, что стоит за этим решением и как оно повлияет на выбор покупателей.Читать далее