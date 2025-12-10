Как TENET обошел конкурентов: 30 000 машин за 120 дней и дилеры в каждом городе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

10 декабря 2025, 14:13

TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России

TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России

Как TENET обошел конкурентов: 30 000 машин за 120 дней и дилеры в каждом городе

TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России

Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.

Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.

Российский автомобильный рынок нечасто видит такие стремительные взлеты, как у марки TENET. По информации abiznews, всего за четыре месяца с момента старта продаж дилерские центры по всей стране получили более 30 000 новых автомобилей этой марки. Такой результат не просто впечатляет — он ставит TENET в один ряд с лидерами сегмента и заставляет конкурентов нервничать.

Секрет успеха, как отмечают эксперты, кроется в грамотной стратегии: TENET сделал ставку на кроссоверы, которые особенно востребованы в России. В модельной линейке представлены три SUV — T4, T7 и T8, каждый из которых рассчитан на разные потребности покупателей. Все модели оснащены полным приводом, что для российских дорог и климата — не роскошь, а необходимость. Кроме того, производитель не забыл о зимнем пакете: подогрев сидений, зеркал, руля, форсунок и даже зоны стеклоочистителей. Это не просто приятные опции, а реальный плюс для тех, кто сталкивается с суровой зимой.

Дилерская сеть TENET охватывает уже 209 центров в 95 городах страны. Такой масштаб позволяет не только быстро доставлять автомобили покупателям, но и обеспечивать качественный сервис. По данным abiznews, интерес к марке продолжает расти, а число обращений в дилерские центры увеличивается с каждым месяцем. TENET уверенно закрепился в тройке лидеров по объему продаж среди новых брендов, что подтверждает: российский потребитель готов доверять новым игрокам, если те предлагают действительно нужный продукт.

Производство автомобилей TENET организовано на заводе полного цикла «АГР Холдинг» в Калуге. Здесь внедрены современные технологии, позволяющие выпускать машины, адаптированные к российским условиям. Особое внимание уделяется защите кузова: скрытые полости обрабатываются воском, днище покрывается антикоррозийными и антигравийными материалами, а также дополнительной шумоизоляцией. Такой подход увеличивает срок службы автомобиля и снижает затраты на обслуживание в будущем.

Контроль качества на заводе многоуровневый: каждая машина проходит тщательную проверку на всех этапах сборки. Это позволяет минимизировать риски появления дефектов и гарантировать надежность продукции. По информации abiznews, производитель делает ставку на долгосрочные отношения с клиентами, поэтому сервисная поддержка и гарантийные обязательства остаются на высоком уровне.

Напомним, TENET — это относительно молодой бренд на российском рынке, который за короткое время сумел завоевать доверие покупателей. Компания делает акцент на современных технологиях, безопасности и адаптации своих моделей к российским реалиям. Производство ведется на мощностях «АГР Холдинг» в Калуге, что позволяет контролировать качество на всех этапах и быстро реагировать на запросы рынка. TENET активно расширяет дилерскую сеть и планирует в ближайшие годы увеличить модельный ряд.

Упомянутые марки: TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тенет

Похожие материалы Тенет

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Ульяновск Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться