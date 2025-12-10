Как TENET обошел конкурентов: 30 000 машин за 120 дней и дилеры в каждом городе

TENET за четыре месяца: 30 000 проданных авто и дилерская сеть по всей России

Российский рынок удивлен: TENET за считанные месяцы достиг рекордных продаж. Дилерская сеть растет быстрее, чем ожидали эксперты. Что стоит за этим успехом? Подробности — в нашем материале.

Российский автомобильный рынок нечасто видит такие стремительные взлеты, как у марки TENET. По информации abiznews, всего за четыре месяца с момента старта продаж дилерские центры по всей стране получили более 30 000 новых автомобилей этой марки. Такой результат не просто впечатляет — он ставит TENET в один ряд с лидерами сегмента и заставляет конкурентов нервничать.

Секрет успеха, как отмечают эксперты, кроется в грамотной стратегии: TENET сделал ставку на кроссоверы, которые особенно востребованы в России. В модельной линейке представлены три SUV — T4, T7 и T8, каждый из которых рассчитан на разные потребности покупателей. Все модели оснащены полным приводом, что для российских дорог и климата — не роскошь, а необходимость. Кроме того, производитель не забыл о зимнем пакете: подогрев сидений, зеркал, руля, форсунок и даже зоны стеклоочистителей. Это не просто приятные опции, а реальный плюс для тех, кто сталкивается с суровой зимой.

Дилерская сеть TENET охватывает уже 209 центров в 95 городах страны. Такой масштаб позволяет не только быстро доставлять автомобили покупателям, но и обеспечивать качественный сервис. По данным abiznews, интерес к марке продолжает расти, а число обращений в дилерские центры увеличивается с каждым месяцем. TENET уверенно закрепился в тройке лидеров по объему продаж среди новых брендов, что подтверждает: российский потребитель готов доверять новым игрокам, если те предлагают действительно нужный продукт.

Производство автомобилей TENET организовано на заводе полного цикла «АГР Холдинг» в Калуге. Здесь внедрены современные технологии, позволяющие выпускать машины, адаптированные к российским условиям. Особое внимание уделяется защите кузова: скрытые полости обрабатываются воском, днище покрывается антикоррозийными и антигравийными материалами, а также дополнительной шумоизоляцией. Такой подход увеличивает срок службы автомобиля и снижает затраты на обслуживание в будущем.

Контроль качества на заводе многоуровневый: каждая машина проходит тщательную проверку на всех этапах сборки. Это позволяет минимизировать риски появления дефектов и гарантировать надежность продукции. По информации abiznews, производитель делает ставку на долгосрочные отношения с клиентами, поэтому сервисная поддержка и гарантийные обязательства остаются на высоком уровне.

Напомним, TENET — это относительно молодой бренд на российском рынке, который за короткое время сумел завоевать доверие покупателей. Компания делает акцент на современных технологиях, безопасности и адаптации своих моделей к российским реалиям. Производство ведется на мощностях «АГР Холдинг» в Калуге, что позволяет контролировать качество на всех этапах и быстро реагировать на запросы рынка. TENET активно расширяет дилерскую сеть и планирует в ближайшие годы увеличить модельный ряд.