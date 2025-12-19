TENET удивит россиян: что скрывает праздничный тур бренда по торговым центрам страны?

19 декабря 2025, 08:34
TENET запускает тур по России: кроссовер T8 в центре внимания автолюбителей
TENET запускает тур по России: кроссовер T8 в центре внимания автолюбителей
TENET готовит масштабное событие для автолюбителей. Восьми городам обещают сюрпризы. Кроссовер T8 станет главным героем. Детали необычной акции и расписание - в нашем материале.
С 20 декабря 2024 года по 8 февраля 2025 года российский автомобильный бренд TENET организует серию ярких мероприятий в крупнейших торговых центрах страны. Как сообщает abiznews, проект получил название «TENET в твоем городе» и охватит восемь мегаполисов, где для посетителей подготовят специальные интерактивные зоны. Главная цель - познакомить жителей России с философией бренда и его последними разработками, а заодно создать атмосферу настоящего праздника для всей семьи.
В каждом из городов центральным экспонатом станет кроссовер TENET T8. Эта модель - не просто очередная новинка, а флагман, который, по задумке компании, должен продемонстрировать современные стандарты комфорта, безопасности и технологичности. Просторный салон, выразительный дизайн и широкий набор функций делают T8 интересным вариантом для тех, кто ценит не только стиль, но и практичность. Производство автомобиля полностью локализовано в России, что позволяет контролировать качество на всех этапах и оперативно реагировать на запросы рынка.
Гости мероприятия смогут не только рассмотреть TENET T8 вблизи, но и пообщаться с представителями бренда, узнать подробности о комплектациях и особенностях эксплуатации. Для желающих предусмотрена возможность записаться на тест-драйв прямо на площадке - причем пройти его можно будет как в день посещения, так и позже, в удобное время в дилерском центре. Организаторы обещают, что каждый посетитель получит гарантированные подарки и сувениры, а также сможет принять участие в тематической игре, где главным героем выступает все тот же кроссовер T8.
Особое внимание уделено созданию праздничной атмосферы: для гостей оборудуют уютную зону отдыха с горячими напитками и угощениями. По информации abiznews, в каждом городе акция будет проходить в течение двух дней, а подробный график уже опубликован. Москва примет эстафету первой - 20 и 21 декабря, затем турне отправится в Санкт-Петербург (27-28.12), Нижний Новгород (03-04.01), Казань (10-11.01), Екатеринбург (17-18.01), Самару (24-25.01), Воронеж (31.01.-01.02) и завершится в Краснодаре 7-8 февраля. Точные адреса торговых центров и расписание доступны на официальных ресурсах TENET.
TENET - российский автомобильный бренд, который за короткое время сумел заявить о себе на рынке. Компания делает ставку на современные технологии, локализованное производство и адаптацию моделей под запросы отечественных покупателей. Флагманский кроссовер TENET T8 стал символом нового подхода к автомобилестроению в России, а бренд активно развивает дилерскую сеть и расширяет модельный ряд.
Похожие материалы Тенет
-
11.11.2025, 23:14
В Китае стартовали продажи нового Chery Tiggo 8 по цене от 1 млн рублей
Chery представила обновленный кроссовер. Модель получила два варианта дизайна. У нее мощный турбированный мотор. Цена в Китае очень привлекательна. Но в России его ждать не стоит. Узнайте, какой аналог есть у нас.Читать далее
-
25.09.2025, 10:13
Первый тест-драйв Tenet T8: чем удивил новый кроссовер из Калуги
Бывший завод VW в Калуге ожил. Там начали собирать новые автомобили. Бренд Tenet представил очередную модель. Это большой семейный кроссовер T8. Журналисты уже протестировали эту новинку. Рассказываем о первых впечатлениях.Читать далее
-
12.09.2025, 14:36
Калужский кроссовер Tenet T8 поступил в продажу в дилерские центры России
Новый бренд выводит на рынок флагман. Это большой семейный автомобиль. Его собирают на бывшем заводе Volkswagen. Модель получила богатое оснащение. Цены и комплектации уже известны.Читать далее
-
11.09.2025, 18:35
Chery представила в Китае обновленные кроссоверы Tiggo 8 Plus и 8 Pro
Chery выкатила свежие версии своих хитов. Кроссоверы получили заметные изменения. Дизайнеры поработали над внешностью. Салоны тоже преобразились. Скоро эти машины появятся в продаже. Узнайте, чего ждать от новинок.Читать далее
-
08.09.2025, 08:44
Российские дилеры начали получать семиместный кроссовер TENET T8
В России стартовали поставки нового кроссовера TENET T8. Модель уже доступна для заказа. Ожидается высокий интерес к топовой версии. Подробности о комплектациях и преимуществах – в нашем материале.Читать далее
-
04.09.2025, 08:11
Новый кроссовер Tenet T8 выходит на российский рынок: цены и главные конкуренты
На рынок выходит новый семейный автомобиль. Это большой семиместный кроссовер Tenet T8. У него много серьезных соперников. Сможет ли он завоевать покупателей?Читать далее
-
02.09.2025, 15:56
В России стартовал предзаказ на новый кроссовер Tenet T8: известны цены и комплектации
На российском рынке появился новый игрок. Бренд Tenet представил свой первый кроссовер. Автомобиль уже доступен для предварительного заказа. Узнайте подробности о новинке первыми.Читать далее
-
02.09.2025, 07:55
В Калуге стартовало полномасштабное производство нового семиместного кроссовера Tenet T8 для российского рынка
В Калуге на предприятии «АГР Холдинг» дан старт серийному производству нового флагманского кроссовера Tenet T8. Семиместный автомобиль будут выпускать по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузовов. Модель получила специальную адаптацию для эксплуатации в российских условиях.Читать далее
-
19.08.2025, 10:14
Российский бренд TENET начал массовую сборку автомобилей на заводе в Калуге
На калужском предприятии «АГР холдинг» стартовало серийное производство автомобилей под маркой TENET. За июнь-июль 2025 года выпущено более 2,5 тысяч машин, но в свободную продажу новинки пока не поступили. Рассказываем, что известно о запуске и перспективах бренда.Читать далее
-
14.08.2025, 15:29
Новый российский бренд Tenet: первые кроссоверы уже на учете в ГИБДД, но старт продаж еще не объявлен
В России зафиксированы первые регистрации кроссоверов Tenet T8, собранных на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Несмотря на это, официальные продажи марки еще не стартовали. Рассказываем, когда новые автомобили появятся у дилеров и что они собой представляют.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
11.11.2025, 23:14
В Китае стартовали продажи нового Chery Tiggo 8 по цене от 1 млн рублей
Chery представила обновленный кроссовер. Модель получила два варианта дизайна. У нее мощный турбированный мотор. Цена в Китае очень привлекательна. Но в России его ждать не стоит. Узнайте, какой аналог есть у нас.Читать далее
-
25.09.2025, 10:13
Первый тест-драйв Tenet T8: чем удивил новый кроссовер из Калуги
Бывший завод VW в Калуге ожил. Там начали собирать новые автомобили. Бренд Tenet представил очередную модель. Это большой семейный кроссовер T8. Журналисты уже протестировали эту новинку. Рассказываем о первых впечатлениях.Читать далее
-
12.09.2025, 14:36
Калужский кроссовер Tenet T8 поступил в продажу в дилерские центры России
Новый бренд выводит на рынок флагман. Это большой семейный автомобиль. Его собирают на бывшем заводе Volkswagen. Модель получила богатое оснащение. Цены и комплектации уже известны.Читать далее
-
11.09.2025, 18:35
Chery представила в Китае обновленные кроссоверы Tiggo 8 Plus и 8 Pro
Chery выкатила свежие версии своих хитов. Кроссоверы получили заметные изменения. Дизайнеры поработали над внешностью. Салоны тоже преобразились. Скоро эти машины появятся в продаже. Узнайте, чего ждать от новинок.Читать далее
-
08.09.2025, 08:44
Российские дилеры начали получать семиместный кроссовер TENET T8
В России стартовали поставки нового кроссовера TENET T8. Модель уже доступна для заказа. Ожидается высокий интерес к топовой версии. Подробности о комплектациях и преимуществах – в нашем материале.Читать далее
-
04.09.2025, 08:11
Новый кроссовер Tenet T8 выходит на российский рынок: цены и главные конкуренты
На рынок выходит новый семейный автомобиль. Это большой семиместный кроссовер Tenet T8. У него много серьезных соперников. Сможет ли он завоевать покупателей?Читать далее
-
02.09.2025, 15:56
В России стартовал предзаказ на новый кроссовер Tenet T8: известны цены и комплектации
На российском рынке появился новый игрок. Бренд Tenet представил свой первый кроссовер. Автомобиль уже доступен для предварительного заказа. Узнайте подробности о новинке первыми.Читать далее
-
02.09.2025, 07:55
В Калуге стартовало полномасштабное производство нового семиместного кроссовера Tenet T8 для российского рынка
В Калуге на предприятии «АГР Холдинг» дан старт серийному производству нового флагманского кроссовера Tenet T8. Семиместный автомобиль будут выпускать по технологии полного цикла, включая сварку и окраску кузовов. Модель получила специальную адаптацию для эксплуатации в российских условиях.Читать далее
-
19.08.2025, 10:14
Российский бренд TENET начал массовую сборку автомобилей на заводе в Калуге
На калужском предприятии «АГР холдинг» стартовало серийное производство автомобилей под маркой TENET. За июнь-июль 2025 года выпущено более 2,5 тысяч машин, но в свободную продажу новинки пока не поступили. Рассказываем, что известно о запуске и перспективах бренда.Читать далее
-
14.08.2025, 15:29
Новый российский бренд Tenet: первые кроссоверы уже на учете в ГИБДД, но старт продаж еще не объявлен
В России зафиксированы первые регистрации кроссоверов Tenet T8, собранных на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Несмотря на это, официальные продажи марки еще не стартовали. Рассказываем, когда новые автомобили появятся у дилеров и что они собой представляют.Читать далее
- 4 047 360 РTENET T8 2025 в Москве
- 3 984 500 РTENET T8 2025 в Москве
- 3 907 900 РTENET T8 2025 в Москве
- 3 940 000 РTENET T8 2025 в Москве
- 3 390 000 РTENET T8 2025 в Москве
- 3 643 820 РTENET T8 2025 в Москве
- 3 660 000 РTENET T8 2025 в Москве
- 3 879 300 РTENET T8 2025 в Москве
- 3 857 248 РTENET T8 2025 в Москве
- 3 603 999 РTENET T8 2025 в Москве