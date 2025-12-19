TENET удивит россиян: что скрывает праздничный тур бренда по торговым центрам страны?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

19 декабря 2025, 08:34

TENET запускает тур по России: кроссовер T8 в центре внимания автолюбителей

TENET готовит масштабное событие для автолюбителей. Восьми городам обещают сюрпризы. Кроссовер T8 станет главным героем. Детали необычной акции и расписание - в нашем материале.

TENET готовит масштабное событие для автолюбителей. Восьми городам обещают сюрпризы. Кроссовер T8 станет главным героем. Детали необычной акции и расписание - в нашем материале.

С 20 декабря 2024 года по 8 февраля 2025 года российский автомобильный бренд TENET организует серию ярких мероприятий в крупнейших торговых центрах страны. Как сообщает abiznews, проект получил название «TENET в твоем городе» и охватит восемь мегаполисов, где для посетителей подготовят специальные интерактивные зоны. Главная цель - познакомить жителей России с философией бренда и его последними разработками, а заодно создать атмосферу настоящего праздника для всей семьи.

В каждом из городов центральным экспонатом станет кроссовер TENET T8. Эта модель - не просто очередная новинка, а флагман, который, по задумке компании, должен продемонстрировать современные стандарты комфорта, безопасности и технологичности. Просторный салон, выразительный дизайн и широкий набор функций делают T8 интересным вариантом для тех, кто ценит не только стиль, но и практичность. Производство автомобиля полностью локализовано в России, что позволяет контролировать качество на всех этапах и оперативно реагировать на запросы рынка.

Гости мероприятия смогут не только рассмотреть TENET T8 вблизи, но и пообщаться с представителями бренда, узнать подробности о комплектациях и особенностях эксплуатации. Для желающих предусмотрена возможность записаться на тест-драйв прямо на площадке - причем пройти его можно будет как в день посещения, так и позже, в удобное время в дилерском центре. Организаторы обещают, что каждый посетитель получит гарантированные подарки и сувениры, а также сможет принять участие в тематической игре, где главным героем выступает все тот же кроссовер T8.

Особое внимание уделено созданию праздничной атмосферы: для гостей оборудуют уютную зону отдыха с горячими напитками и угощениями. По информации abiznews, в каждом городе акция будет проходить в течение двух дней, а подробный график уже опубликован. Москва примет эстафету первой - 20 и 21 декабря, затем турне отправится в Санкт-Петербург (27-28.12), Нижний Новгород (03-04.01), Казань (10-11.01), Екатеринбург (17-18.01), Самару (24-25.01), Воронеж (31.01.-01.02) и завершится в Краснодаре 7-8 февраля. Точные адреса торговых центров и расписание доступны на официальных ресурсах TENET.

TENET - российский автомобильный бренд, который за короткое время сумел заявить о себе на рынке. Компания делает ставку на современные технологии, локализованное производство и адаптацию моделей под запросы отечественных покупателей. Флагманский кроссовер TENET T8 стал символом нового подхода к автомобилестроению в России, а бренд активно развивает дилерскую сеть и расширяет модельный ряд.

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET
