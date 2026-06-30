Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 19:03

Tenways Ago X: универсальный электровелосипед-SUV из Китая за 1900 долларов уже в продаже

Tenways Ago X: универсальный электровелосипед-SUV из Китая за 1900 долларов уже в продаже

Tenways Ago X за $1900: внедорожный электровелосипед с запасом хода 100 км и мотором Bafang

Tenways Ago X: универсальный электровелосипед-SUV из Китая за 1900 долларов уже в продаже

Tenways Ago X — новый электровелосипед в стиле SUV из Китая, который за 1900 долларов предлагает прочную раму, мощный мотор, 29-дюймовые колеса, подвеску и запас хода до 100 км. Узнайте, почему этот e-bike может стать хитом среди городских и загородных поездок.

Tenways Ago X — новый электровелосипед в стиле SUV из Китая, который за 1900 долларов предлагает прочную раму, мощный мотор, 29-дюймовые колеса, подвеску и запас хода до 100 км. Узнайте, почему этот e-bike может стать хитом среди городских и загородных поездок.

Китайская компания Tenways продолжает удивлять рынок доступных электровелосипедов, выпустив модель Ago X, которую производители сами называют «универсальным внедорожником среди электровелосипедов». За 1900 долларов (примерно 170 тысяч рублей по текущему курсу) покупатель получает не просто городской велосипед, а настоящий транспорт для любых дорог и задач.

Основа Tenways Ago X — прочная алюминиевая рама, рассчитанная на длительные поездки и доставку грузов. В задней части предусмотрен багажник, куда легко поместятся сумки, палатка, спальный мешок и запас воды, — идеальный вариант для поездок на выходные или даже мини-экспедиций. Максимальная нагрузка составляет 150 кг, что позволяет взять с собой всё необходимое.

Главная техническая особенность — среднерамный мотор Bafang мощностью 250 Вт, выдающий крутящий момент 80 Н·м. Такой двигатель обеспечивает уверенное движение не только по ровному асфальту, но и на подъёмах, а также по грунтовым дорогам. В паре с 10-скоростной трансмиссией Shimano (скорее всего, CUES) велосипед легко адаптируется под разные условия — от городских улиц до просёлков.

Колёса диаметром 29 дюймов с покрышками шириной 57 мм (2,25 дюйма) делают Ago X устойчивым и комфортным на любых покрытиях. Для дополнительного удобства установлена вилка SR Suntour с ходом от 80 до 120 мм (в зависимости от комплектации), что позволяет сглаживать неровности и препятствия на пути.

Запас хода — ещё один козырь новинки. Встроенный в нижнюю трубу аккумулятор ёмкостью 504 Вт·ч обеспечивает пробег до 100 км на одной зарядке (по данным производителя). В реальных условиях, при смешанном режиме езды и умеренных подъёмах, можно рассчитывать на 80 км, что подтверждено тестами независимых пользователей. Для увеличения дальности поездки аккумулятор можно быстро заменить на запасной.

В целях безопасности установлены гидравлические дисковые тормоза, а вся электропроводка аккуратно спрятана внутри рамы. Вес велосипеда с аксессуарами — 29 кг, что вполне приемлемо для техники такого класса. Для управления и контроля параметров предусмотрено фирменное мобильное приложение Tenways: оно позволяет отслеживать скорость, запас хода, проводить диагностику и даже настраивать работу мотора.

Tenways Ago X уже доступен для заказа на официальном сайте производителя. Для медиков, спасателей и работников экстренных служб действует специальная скидка до 150 долларов — потребуется пройти верификацию, но это приятный бонус для тех, кто ценит выгодные покупки.

Судя по отзывам — а их уже более сорока с высшей оценкой, — Ago X действительно оправдывает статус «золотой середины» среди электровелосипедов. Он подходит и для города, и для загородных поездок, а по соотношению цены и качества успешно потесняет известных конкурентов из Европы и США.

Если вы давно задумывались о покупке универсального электровелосипеда, который не подведёт ни на асфальте, ни на грунтовке, Tenways Ago X — один из самых интересных вариантов 2026 года. Китайцы снова доказали: доступная техника может быть качественной и функциональной.

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