Tenways Ago Performance: первый байк бренда с мотором Bosch и вариатором Enviolo по цене 3300 €

Tenways впервые использует Bosch: новый электровелосипед с уникальной трансмиссией

Tenways представила электровелосипед с системой Bosch и вариатором Enviolo - шаг, который может изменить расстановку сил на рынке городских e-bike. Важно понять, как это повлияет на доступность и функциональность техники уже в ближайшие годы.

Tenways представила электровелосипед с системой Bosch и вариатором Enviolo - шаг, который может изменить расстановку сил на рынке городских e-bike. Важно понять, как это повлияет на доступность и функциональность техники уже в ближайшие годы.

В 2026 году рынок электровелосипедов переживает перемены: Tenways, известная своими доступными моделями, впервые интегрировала в свою линейку систему Bosch. Это событие привлекло внимание не только поклонников марки, но и экспертов, следящих за развитием городского транспорта.

Ранее Tenways устанавливала менее сложные моторы, такие как Bafang и Ananda, которые не сильно влияли на цену. Однако новый электровелосипед Ago Performance стал первым в истории бренда, где используется мотор Bosch Performance Line с пиковыми 600 Вт и крутящим моментом 75 Нм. Такой тандем обеспечивает до 340% поддержки педалирования и позволяет проехать до 120 км на одном заряде благодаря аккумулятору PowerTube 540 Втч.

Важным новшеством модели стал вариатор Enviolo с бесступенчатым переключением передач, установленный на заднем колесе. Такая трансмиссия обеспечивает плавность хода и удобна в стандартных условиях, а ременной привод снижает уровень шума и не требует сложного обслуживания. В дополнение к этому, велосипед оснащен гидравлическими тормозами и интегрированной системой Bosch, что открывает доступ к функциям «умного» электронного велосипеда, включая ABS.

Отсутствие верхних перьев и наличие дополнительных распорок создают условия для лучшей амортизации задней части, а передняя вилка с ходом около 80 мм помогает сглаживать неровности дороги. Модель рассчитана на общий вес до 145 кг, включая багажник со встроенным освещением и креплениями для аксессуаров.

На фоне других моделей с такой коробкой передач, которые часто стоят около 5000 евро, Tenways предлагает свою новинку примерно за 3300 евро. Это делает модель одной из наиболее доступных в своем классе, особенно с учетом использования компонентов Bosch и Enviolo. Для сравнения, другие производители, такие как Kugoo, также обеспечивают энергоэффективность и эргономику, подробнее об этом можно узнать в материале о Kugoo Kirin V3 Pro .

Судя по представленным данным, Tenways делает ставку на сочетание надежности, технологичности и разумной цены. Важно отметить, что компания Bosch давно зарекомендовала себя как поставщика самых надежных систем для электронных велосипедов в Европе, вариатор Enviolo считается одним из лучших решений для плавного переключения передач. Для российского рынка такие велосипеды могут быть особенно интересны в условиях роста спроса на экологичный транспорт и необходимость экономить на обслуживании. Если тенденция сохранится, можно ожидать продолжения расширения ассортимента доступных и технологических электровелосипедов в ближайшие годы.