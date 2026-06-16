«Максим Горький» 2.0: Как советский теплоход превратили в пятизвездочный плавучий отель

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 июня 2026, 06:53

Теплоход «Максим Горький» после обновления: комфорт, сервис и новые стандарты круизов

Теплоход «Максим Горький» после обновления: комфорт, сервис и новые стандарты круизов

«Максим Горький» 2.0: Как советский теплоход превратили в пятизвездочный плавучий отель

Теплоход «Максим Горький» после обновления: комфорт, сервис и новые стандарты круизов

Обновленный теплоход «Максим Горький» компании «Водоход» предлагает новый уровень комфорта и сервиса на российских речных круизах. Современные каюты, развитая инфраструктура и внимание к деталям делают путешествие по воде особенно привлекательным для ценителей качественного отдыха.

Обновленный теплоход «Максим Горький» компании «Водоход» предлагает новый уровень комфорта и сервиса на российских речных круизах. Современные каюты, развитая инфраструктура и внимание к деталям делают путешествие по воде особенно привлекательным для ценителей качественного отдыха.

Обновление теплохода «Максим Горький» стало важным событием для рынка речных круизов России. Судя по всему, концерн компании «Водоходъ» теперь предлагает пассажирам не только современные интерьеры, но и сервис, который ранее был доступен лишь на зарубежных лайнерах. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к внутреннему туризму и повышенных требований к качеству отдыха.

Отделка с использованием дерева создает ощущение уюта и премиального уровня. В каждой каюте — удобная кровать, современный телевизор, функциональный санузел. Чистота и порядок поддерживаются на высоком уровне, что сразу бросается в глаза даже самым требовательным гостям. Обслуживание соответствует стандартам пятизвездочных отелей: персонал вежливый, внимательный и всегда готов помочь.

Особое внимание уделено питанию. Кухня здесь заслуживает отдельного внимания: блюда от шеф-повара не только вкусны, но и отражают гастрономические традиции регионов, по которым проходит маршрут. Это позволяет туристам не просто путешествовать, а приобщиться к кулинарной культуре России.

Инфраструктура теплохода включает спа-зону, тренажерный зал и массажный кабинет. Для пассажиров регулярно организуются лекции, мастер-классы и тематические мероприятия, например посвященные полярникам во время экспедиций на Енисее. Такой подход делает круиз не только комфортным, но и насыщенным по содержанию.

Судя по всему, обновление «Максима Горького» стало одним из самых прогрессивных подходов к внедрению высоких стандартов на российском рынке речных круизов. В последние годы спрос на такие путешествия стабильно растет, конкуренция между операторами сохраняется. Для туристов это означает больше возможностей выбора и более высокий уровень сервиса, что особенно важно в условиях развития внутреннего туризма и ограниченного доступа к зарубежным направлениям.

На фоне других судов, прошедших реновацию, «Максим Горький» представляет собой сочетание современного дизайна и продуманной программы для гостей. Например, аналогичные изменения были реализованы на другом теплоходе премиум-класса — подробнее о новых стандартах и скандинавском стиле можно узнать в соответствующем материале о реконструкции теплохода «Стантин Коротков» .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Ярославль Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться