Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

5 июля 2026, 06:04

Теплоход «Мустай Карим»: почему круизный флагман вызывает споры у туристов

Теплоход «Мустай Карим»: почему круизный флагман вызывает споры у туристов

Круиз на теплоходе «Мустай Карим»: 300 тысяч рублей, балконов нет, а воду ограничивают — чем недовольны туристы

Теплоход «Мустай Карим»: почему круизный флагман вызывает споры у туристов

Теплоход «Мустай Карим» называют символом современного речного флота России, но туристы отмечают ряд недостатков. В чем особенности судна, каковы реальные впечатления пассажиров и почему этот вопрос актуален для рынка круизов сегодня - разбираемся в деталях.

Теплоход «Мустай Карим» называют символом современного речного флота России, но туристы отмечают ряд недостатков. В чем особенности судна, каковы реальные впечатления пассажиров и почему этот вопрос актуален для рынка круизов сегодня - разбираемся в деталях.

Теплоход «Мустай Карим» с момента выхода на линию в 2020 году позиционируется как современный лидер российского круизного флота. Однако, несмотря на статус флагмана и высокие цены на недельные туры (от 210 до 300 тысяч рублей на человека), отзывы пассажиров часто оказываются неоднозначными. Многие туристы, рассчитывающие на полноценный круизный опыт, сталкиваются с трудностями, связанными с неожиданными ограничениями на борту судна.

Главная претензия, которую регулярно озвучивают путешественники, касается прогулочных зон. На судне фактически оборудована только одна открытая палуба, и она больше напоминает обычную крышу, чем место для отдыха на свежем воздухе. При прохождении под мостами доступ к ней закрывается, что заметно ограничивает пространство для перемещения. Для многих возможность встречать рассветы и закаты на борту — важная часть круиза, и отсутствие таких зон вызывает разочарование.

Ещё один спорный момент — почти полное отсутствие балконов у кают. Из 162 номеров только три оборудованы индивидуальными балконами, что резко контрастирует с практикой переоборудования палуб под балконы на старых теплоходах. Предусмотренное как альтернатива панорамное остекление также вызывает нарекания: горизонтальные перекладины мешают обзору, особенно когда сидишь в кресле.

Питание на борту тоже получило неоднозначные оценки. Посетители отмечают небольшие порции десертов и водянистые гарниры, хотя к самому сервису серьёзных претензий нет. Недоумение вызывает и норма выдачи питьевой воды — всего 0,5 литра на человека в сутки, что для круиза такого уровня кажется странным. Некоторые пассажиры жалуются на неприятные запахи, которые, по их словам, могут исходить от систем отопления или вентиляции.

Судя по имеющимся данным, «Мустай Карим» стал шагом вперёд для российского круизного рынка, но его концепция вызывает вопросы. Тем, кто выбирает речные путешествия, важно учитывать не только статус судна, но и реальные условия на борту: прогулочные зоны, комфорт каюты, качество питания и обслуживания. Именно такие аспекты в ближайшие годы будут определять успех новых круизных проектов в России.

Теплоход рассчитан на 342 пассажира, имеет четыре палубы и курсирует по Волге, Каме и другим крупным рекам России. При этом интерес к новым форматам речных путешествий растёт, а опыт «Мустая Карима» может стать ориентиром для будущих проектов. Для сравнения: как необычные транспортные средства становятся альтернативой привычным маршрутам отдыха, можно вспомнить материал о том, как армейский грузовик Volvo C303 переоборудовали в дом на колёсах подробности в нашем обзоре .

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