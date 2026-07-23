Обзор Tern HSD: 190 кг груза, длина 174 см и полный привод от Bosch — компактная замена автомобилю

23 июля 2026, 13:35
Tern HSD: новая рама, грузоподъемность 190 кг и автоматическая трансмиссия
Tern HSD: новая рама, грузоподъемность 190 кг и автоматическая трансмиссия
Tern HSD с новой рамой и системой Bosch Smart System выходит на рынок с увеличенной грузоподъемностью и автоматическим переключением скоростей. Это решение может изменить подход к городским перевозкам и сделать электровелосипеды еще удобнее для семей и бизнеса.
Обновленный Tern HSD сразу привлекает внимание сочетанием компактности и высокой грузоподъемности. В условиях плотной городской застройки и ограниченного пространства для хранения велосипедов это становится настоящим преимуществом. Новая рама с удлиненной колесной базой и пониженным центром тяжести обеспечивает устойчивость даже при полной загрузке — что особенно важно для перевозки тяжелых или ценных грузов.
Максимальная разрешенная масса теперь составляет 190 кг, а задний багажник Atlas H выдерживает до 80 кг. При этом длина велосипеда — всего 174 см, что меньше, чем у большинства классических моделей. Благодаря этому Tern HSD остается маневренным и удобным для хранения: его можно поставить вертикально, прокатить по коридору или даже сложить для перевозки в багажнике небольшого внедорожника.
Важное обновление — интеграция электродвигателей Bosch пятого поколения Smart System. Они стали легче, тише и мощнее. В некоторых версиях для США используется мотор Bosch Performance Sport с крутящим моментом до 90 Нм и поддержкой скорости до 45 км/ч при активной помощи педалям. Это позволяет использовать велосипед не только для прогулок, но и для быстрой доставки или семейных поездок.
Безопасность тоже вышла на новый уровень: программное обеспечение Bosch теперь поддерживает блокировку аккумулятора и отправку уведомлений об угоне. Для многих пользователей это может стать решающим фактором при выборе электровелосипеда для города.
Одной из ключевых инноваций стала система Bosch eShift, которая реализует полностью автоматическое переключение скоростей. Покупатели могут выбрать между внутренней 9-скоростной втулкой 3Х3 с ременным приводом Gates Carbon или беспроводной электронной трансмиссией TRP. Для новичков и тех, кто часто перевозит грузы, автоматическая трансмиссия снимает лишние сложности и делает управление максимально простым.
В дополнение к этому расширенная линейка аксессуаров позволяет адаптировать Tern HSD под любые задачи: перевозку детей, домашних животных, пассажиров или крупногабаритных вещей. Водонепроницаемые сумки и защитные чехлы делают велосипед универсальным транспортом для города.
По информации сайта производителя, новая линейка Tern HSD включает четыре модели. Стартовая цена — от 4999 долларов США. Более дорогие версии отличаются расширенным функционалом и улучшенными характеристиками. Важно отметить, что подобные электровелосипеды могут стать реальной альтернативой семейному автомобилю для городских жителей — особенно с учетом роста цен на топливо и ограничений на парковку.
В Европе и США спрос на такие решения стабильно растет. В России интерес к электровелосипедам также набирает обороты, особенно среди жителей мегаполисов. Интересно, что на рынке уже появляются решения, которые позволяют быстро превратить обычный велосипед в электрический. Например, мотор-колесо Smart Eco Koleso 350W стало популярным среди тех, кто ищет бюджетную альтернативу полноценным электробайкам. Однако Tern HSD ориентирован на тех, кто ценит не только электротягу, но и продуманную эргономику, безопасность и возможность перевозки больших грузов.
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