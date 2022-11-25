Терпение, только терпение: европейцы ждут заказанных автомобилей по 2 года
Если покупателю заявят, что время ожидания машины окажется не менее полугода, это можно расценить как удачу. Потому что год или два года ожидания сегодня в Старом Свете – почти норма. Издание maz-online.de утверждает, что покупателям ничего другого не остается, как терпеть. И не важно, какую модель вы оплатили – с ДВС или чисто аккумуляторную.
Есть конкретные примеры. Такие модели, как Tesla Model Y или Mercedes-Benz EQS, прибывают к клиентам не раньше, чем через 5 месяцев. Внедорожники Ford Explorer едут до заказчиков целых 22 месяца. А согласно данным специализированного журнала Auto, Motor und Sport, на ряд электромобилей и плагин-гибридов типа Fiat 500 Elektro, Honda e и Hyundai Kona Elektro заказы сегодня вообще не принимаются.
В чем эксперты видят причины?
Их несколько. Во-первых, почти все европейские конвейеры в той или иной мере испытывают дефицит комплектующих для производства, поэтому машины невозможно достроить физически. Есть даже примеры, когда некоторые заводы останавливают свои производства.
Цепочки поставок нарушены не только из-за коронавирусной пандемии или закрытия портов. На ситуацию оказывают влияние продолжающиеся военные действия на территории Украины. И это вторая причина, на которую указывает представитель немецкой Ассоциации автомобильной промышленности (VDA).
Третий важный момент, по информации директора Центра автомобильного менеджмента Стефана Братцеля, связан с кризисом чипов на Тайване, который, как всем известно, является мировой Меккой в этой отрасли. Специалист поясняет: «Кризис полупроводников никуда не ушел, он был и остается актуальным. Проблема нехватки чипов усугубляется постоянно растущим спросом на электрические модели».
Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/dpa
Профессор Братцель говорит, что ситуация с недостаточными объемами поставок комплектующих и электронных компонентов будет продолжаться еще некоторое время. По его словам, Украина до недавних пор производила огромное количество бортовых сетей (например, жгутов проводов). В свою очередь, поставщики в России долгое время экспортировали некоторые позиции запчастей автопроизводителям в Европе и Азии.
Наконец, некоторые автогиганты открыто заявляют о своих планах сосредоточиться преимущественно на производстве более дорогих и богато укомплектованных моделей, приносящих максимум прибыли. «Это неизбежно приводит к тому, что покупателям приходится ждать дешевых автомобилей или определенных конфигураций все дольше и дольше», - констатирует Стефан Братцель.
Каковы права клиентов при задержках поставок?
Феликс Флосбах, юрист потребительского центра NRW, не видит законных способов ускорить сроки доставки заказанных новых автомобилей. «При уже заключенном договоре купли-продажи обычно согласовывается необязательный срок поставки автомобиля, и только в редких случаях с указанием конкретного срока», - говорит эксперт.
Фото: unsplash.com
При этом определенное пространство для маневра у рядовых потребителей все же имеется, считает Феликс Флосбах: «Если продавец не в состоянии поставить оплаченный автомобиль в оговоренный период, он переходит в состояние просрочки, и клиент может действовать юридически по истечении оговоренного периода».
Есть ли польза от давления на продавца?
«Не надо думать, что дилеры не желают выдавать автомобили, - поясняет Кристиан Янечек, специалист по транспортному праву, член комитета трудового сообщества «Транспортное право» Немецкой ассоциации юристов. - Даже если клиенты будут оказывать то или иное давление на продавца, автомобили не смогут быть построены производителем быстрее, таковы сегодняшние реалии рынка».
Юристы отмечают: если сроки доставки заказанных автомобилей не соблюдаются, покупатели должны знать, по крайней мере, свои права. Кристиан Янечек приводит такой пример: если в договоре купли-продажи указан срок поставки в марте 2023 года, то обратиться к дилеру можно только через 6 недель после этой даты. То есть, напомнить о факте просрочки поставки в мае-месяце, и напомнить дилеру, что у него есть две недели, чтобы доставить машину клиенту.
Сроки выдачи лучше указывать заказным письмом, советует г-н Флосбах. Если срок истекает, а машины по-прежнему нет, клиент может предъявить претензию о возмещении ущерба или отказаться от покупки в зависимости от обстоятельств. «Практика показывает, что у отказу от покупки покупатели прибегают не часто, - утверждает юрист. – Люди преимущественно просят дилера показать им другой автомобиль, который может быть доставлен в более ранние сроки».
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Вот только повезло далеко не всем рынкам. Радостной вестью могут насладиться поклонники американского бренда в Китае. Отныне базовая версия Model Y опускается ниже порогового значения в 300 000 юаней и, таким образом, покупатель получает право на госсубсидии.Читать далее
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