Tesla будет составлять рейтинг безопасности каждого водителя (и в будущем это начнут делать все другие компании)
Эксперты уже говорят о том, что новая функция произведет настоящую революцию в мире автострахования и заставит других производителей ставить аналогичные системы на машины.
О том, что Tesla собирается не только продавать автомобили, но и выйти на рынок услуг страхования, было известно уже давно. Еще в 2019 году компания начала продавать в Калифорнии автомобильные страховки, которые оказались примерно на треть дешевле, чем у других страховых компаний. И вот сейчас Tesla собирается сделать новый шаг в этом направлении.
Судя по всему, автомобили Tesla автоматически будут составлять рейтинг безопасности каждого водителя, что позволит фактически индивидуально настраивать тарифы.
Среди факторов, которые будут влиять на рейтинг, значатся такие: количество активация АБС, общее время поездок, количество принудительного отключения автопилота из-за того, что водитель игнорирует предупреждения, количество предупреждений о столкновении или о небезопасной дистанции до других машин, число слишком резких разгонов и торможений.
Все эти показатели будут влиять на рейтинг каждого водителя. И, как предполагается, аккуратным водителям Tesla страховка будет обходиться на 50% дешевле, чем агрессивным.
Надо отметить, что установку систем контроля за поведением водителей и сейчас предлагают многие страховые компании: для этого надо устанавливать на машину специальные датчики. Однако впервые о подобной схеме заявил производитель машин. Причем, возможности контроля Tesla будут гораздо шире, чем у датчиков от страховых компаний.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 5 197 000 РLand Rover Range Rover 2016 в Москве
- 385 000 РBMW 3 серии 1999 в Москве
- 757 000 РMercedes E-класс 2008 в Москве
- 990 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 970 000 РKIA Sorento Prime 2018 в Москве
- 220 000 РВАЗ (Lada) 2115 2005 в Москве
- 420 000 РВАЗ (Lada) 2109 2001 в Москве
- 307 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 3 200 000 РFord Mustang 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий