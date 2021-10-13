Tesla будет выпускать пиво (и продавать его рабочим на заводе в Германии)
Фото: electrek.co
Интересно, что Tesla уже имеет опыт производства алкоголя под собственным брендом. В 2020 году в продажу поступила лимитированная партия текилы Tesla Tequila, которая, как было сказано в аннотации, изготовлена из агавы с сухими фруктами и «легким ванильным ароматом со сбалансированным послевкусием корицы и перца». Напиток выдерживали в бочках из французского дуба и продавали по 250 долларов за бутылку (порядка 18 тысяч рублей по курсу), причем не более двух бутылок в одни руки. Планируют ли вводить ограничения на продажу пива, пока не сообщается.
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