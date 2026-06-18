Tesla Cybercab превзошёл Lucid Air по эффективности: 6 миль на 1 кВт·ч при батарее 48 кВт·ч

18 июня 2026, 20:23
Tesla Cybercab: официальные данные EPA раскрыли запас хода и рекордную экономичность
Tesla Cybercab: официальные данные EPA раскрыли запас хода и рекордную экономичность
Tesla Cybercab выходит на рынок с уникальными характеристиками: компактная батарея, высокий запас хода и рекордная энергоэффективность. Новинка уже прошла сертификацию EPA, что может изменить подход к городским роботакси и задать новые стандарты для электромобилей.
Официальные результаты испытаний EPA для Tesla Cybercab вызвали интерес у экспертов и автолюбителей: впервые раскрыты точные параметры нового автономного электромобиля, который готовится к массовому запуску в роботакси. Главная особенность — рекордная энергоэффективность, способная изменить представление о традиционных перевозках.
Согласно документам EPA, Tesla Cybercab оснащена литий-ионной батареей ёмкостью 48 кВт·ч и 219-сильным электромотором на передней оси. Несмотря на скромную по меркам спорткаров мощность, для двухместного городского такси этого более чем достаточно. Для сравнения: Chevrolet Bolt выдаёт 210 л.с., но Cybercab ориентирован не на драйв, а на экономичную перевозку пассажиров.
Ключевой показатель — энергоэффективность: 165 Вт·ч на милю, что эквивалентно 6 милям на каждый киловатт-час. Это лучший результат среди серийных электромобилей, включая Lucid Air (5 миль/кВт·ч), и даже превосходит прежние прогнозы самой Tesla, которые ограничивались 5,5 миль/кВт·ч. Такой показатель стал возможен благодаря лёгкой конструкции: Cybercab весит всего 1412 кг, что на 180 кг меньше самой лёгкой версии Model 3.
В лабораторных испытаниях Cybercab показал запас хода в 418 миль, но после пересчёта по стандартам EPA реальный показатель составил около 290 миль (примерно 467 км). Этот результат достигнут не только за счёт аккумулятора, но и благодаря продуманной аэродинамике и сниженной массе. В условиях низких скоростей такие параметры особенно важны для роботакси.
Tesla планирует начать массовое производство Cybercab в 2027 году, что позволит обеспечить поставки миллионов автономных такси по всему миру. Однако остаётся вопрос: насколько востребованным окажется столь компактный автомобиль среди пассажиров, привыкших к более просторным моделям вроде минивэнов Waymo? Если цена будет привлекательной, рынок может быстро адаптироваться.
Для российского рынка появление подобных решений может стать стимулом для развития традиционных перевозок и электромобильности. Важно отметить, что Cybercab — не просто очередная новинка, а потенциальный фактор изменений в сегменте такси и каршеринга. По данным на 2026 год, в России растёт интерес к электромобилям, вопросам энергоэффективности и стоимости владения. Если Tesla удастся реализовать заявленные параметры в реальных условиях, это может повлиять на других производителей и ускорить переход к автономным перевозкам.
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