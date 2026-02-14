Новая система хранения для Tesla Cybertruck: как необычный аксессуар меняет подход к перевозке вещей

Tesla Cybertruck получил выдвижной ящик в кузове за 5 000 долларов

Владельцы Tesla Cybertruck теперь могут воспользоваться инновационной системой хранения багажа. Специальный выдвижной ящик из нержавеющей стали помогает организовать пространство в кузове, не ограничивая доступ к важным функциям автомобиля. Решение уже вызвало споры среди автолюбителей.

Появление нового аксессуара для Tesla Cybertruck стало значимым событием для рынка электрических пикапов. Компания Unplugged Performance представила систему хранения, которая уже вызвала активное обсуждение среди экспертов и владельцев. Речь идет о выдвижном ящике из нержавеющей стали, устанавливаемом в кузов для перевозки и организации багажа, включая мелкие предметы.

Главная особенность новинки — продуманная конструкция, позволяющая максимально эффективно использовать пространство кузова. Ящик не препятствует доступу к L-образным креплениям, скрытому отсеку и розетке, что особенно важно для тех, кто активно использует Cybertruck в повседневной жизни или путешествиях. Модульная система хранения сохраняет работоспособность всех штатных элементов автомобиля.

Стоимость аксессуара в 5 000 долларов стала поводом для жарких споров. Одни считают цену оправданной из-за качественных материалов и простоты конструкции, другие же уверены, что подобные решения должны быть доступнее. Тем не менее, спрос на такие системы среди владельцев Cybertruck стабильно высок, ведь организация пространства в кузове — одна из главных проблем современных пикапов.

Производитель сделал упор на прочность и надежность: ящик изготовлен из нержавеющей стали, рассчитан на значительные нагрузки и устойчив к внешним воздействиям. Внутри предусмотрены разделители и крепления для фиксации багажа, что позволяет перевозить даже самые мелкие предметы без риска их повреждения. Для многих владельцев это становится решающим фактором при выборе аксессуаров.

Модульная система хранения не ограничивает функциональность пикапа: при необходимости ящик можно быстро демонтировать или заменить на другой модуль. Такой подход особенно ценят те, кто часто меняет задачи для своего автомобиля — от перевозки инструментов до организации кемпинга. В результате Cybertruck становится еще более универсальным и удобным для самых разных сценариев использования.