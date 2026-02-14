Новая система хранения для Tesla Cybertruck: как необычный аксессуар меняет подход к перевозке вещей

14 февраля 2026, 07:29
Tesla Cybertruck получил выдвижной ящик в кузове за 5 000 долларов
Tesla Cybertruck получил выдвижной ящик в кузове за 5 000 долларов
Владельцы Tesla Cybertruck теперь могут воспользоваться инновационной системой хранения багажа. Специальный выдвижной ящик из нержавеющей стали помогает организовать пространство в кузове, не ограничивая доступ к важным функциям автомобиля. Решение уже вызвало споры среди автолюбителей.
Появление нового аксессуара для Tesla Cybertruck стало значимым событием для рынка электрических пикапов. Компания Unplugged Performance представила систему хранения, которая уже вызвала активное обсуждение среди экспертов и владельцев. Речь идет о выдвижном ящике из нержавеющей стали, устанавливаемом в кузов для перевозки и организации багажа, включая мелкие предметы.
Главная особенность новинки — продуманная конструкция, позволяющая максимально эффективно использовать пространство кузова. Ящик не препятствует доступу к L-образным креплениям, скрытому отсеку и розетке, что особенно важно для тех, кто активно использует Cybertruck в повседневной жизни или путешествиях. Модульная система хранения сохраняет работоспособность всех штатных элементов автомобиля.
Стоимость аксессуара в 5 000 долларов стала поводом для жарких споров. Одни считают цену оправданной из-за качественных материалов и простоты конструкции, другие же уверены, что подобные решения должны быть доступнее. Тем не менее, спрос на такие системы среди владельцев Cybertruck стабильно высок, ведь организация пространства в кузове — одна из главных проблем современных пикапов.
Производитель сделал упор на прочность и надежность: ящик изготовлен из нержавеющей стали, рассчитан на значительные нагрузки и устойчив к внешним воздействиям. Внутри предусмотрены разделители и крепления для фиксации багажа, что позволяет перевозить даже самые мелкие предметы без риска их повреждения. Для многих владельцев это становится решающим фактором при выборе аксессуаров.
Модульная система хранения не ограничивает функциональность пикапа: при необходимости ящик можно быстро демонтировать или заменить на другой модуль. Такой подход особенно ценят те, кто часто меняет задачи для своего автомобиля — от перевозки инструментов до организации кемпинга. В результате Cybertruck становится еще более универсальным и удобным для самых разных сценариев использования.
Похожие материалы Тесла
-
02.02.2026, 19:18
Tesla готовит неожиданные перемены: что ждет Cybertruck после провала продаж
После прекращения выпуска Model S и Model X внимание переключилось на Cybertruck. Несмотря на громкий старт, продажи оказались минимальными. Эксперты обсуждают, останется ли этот электропикап в линейке Tesla или его ждет та же участь, что и другие модели.Читать далее
-
19.12.2025, 07:01
Покупатель Tesla Cybertruck удивил автосалон необычным поступком после сделки
Покупатель пришел за Tesla Cybertruck с яркой пленкой и пробегом. Он вел жесткие переговоры и не уступал. После оформления сделки он совершил нечто, чего никто не ожидал. Владелец салона был шокирован. Подробности этой истории - в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2025, 07:04
Tesla нашла способ надежно закрепить световую панель Cybertruck после отзыва
Tesla вновь столкнулась с проблемой у Cybertruck: световая панель могла отвалиться. Компания решила вопрос раньше, чем произошло ДТП. Владельцы уже заметили разницу. Как изменился подход к ремонту? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 08:16
Tesla Cybertruck получил агрессивный обвес, но нужен ли он покупателям сегодня
Tesla Cybertruck снова оказался в центре внимания благодаря новому широкому обвесу. Однако интерес к модели заметно снизился. Не все готовы выделяться на дороге и платить за необычный дизайн. Почему электропикап не стал хитом, несмотря на громкие обещания? Узнайте, что происходит с Cybertruck и как реагирует рынок.Читать далее
-
11.11.2025, 04:48
Tesla не может найти покупателей на Cybertruck после ухода главы проекта
Tesla оказалась в сложной ситуации: продажи Cybertruck не оправдали ожиданий. Компания ищет новых клиентов, но спрос падает. Уход руководителя проекта только усилил неопределенность. Что ждет электропикап дальше – остается загадкой.Читать далее
-
07.11.2025, 18:43
В США купили подержанный Tesla Cybertruck 2024 с FSD за 66 500 долларов
В Америке на аукционе продали редкий Cybertruck 2024 года с автопилотом. Машина проехала чуть больше 10 тысяч миль. Новый владелец заплатил сумму, которая удивила многих. Почему цена оказалась такой низкой? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.10.2025, 17:32
Владелец Tesla Cybertruck не смог продать пикап даже с огромной скидкой
Редкий электропикап Tesla Cybertruck оказался не нужен на вторичном рынке. Владелец пытался продать почти новый автомобиль, но предложения оказались неожиданно низкими. История о том, как мечта об инвестиции обернулась разочарованием.Читать далее
-
01.10.2025, 15:58
Таджикский школьник собрал свой Кибертрак и удивил всех на конкурсе изобретателей
Юный гений создал уникальный электромобиль. Его проект вдохновлен известным пикапом. Машина получила несколько режимов езды. Автор уже строит планы на будущее. Он намерен серьезно доработать конструкцию. Это настоящая история успеха.Читать далее
-
21.09.2025, 10:12
Электрические пикапы не оправдали ожиданий: провал десятилетия на рынке
Многие ждали революции на рынке пикапов с электромоторами. Но реальность оказалась совсем иной. Что пошло не так с электропикапами? Подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Тесла
-
02.02.2026, 19:18
Tesla готовит неожиданные перемены: что ждет Cybertruck после провала продаж
После прекращения выпуска Model S и Model X внимание переключилось на Cybertruck. Несмотря на громкий старт, продажи оказались минимальными. Эксперты обсуждают, останется ли этот электропикап в линейке Tesla или его ждет та же участь, что и другие модели.Читать далее
-
19.12.2025, 07:01
Покупатель Tesla Cybertruck удивил автосалон необычным поступком после сделки
Покупатель пришел за Tesla Cybertruck с яркой пленкой и пробегом. Он вел жесткие переговоры и не уступал. После оформления сделки он совершил нечто, чего никто не ожидал. Владелец салона был шокирован. Подробности этой истории - в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2025, 07:04
Tesla нашла способ надежно закрепить световую панель Cybertruck после отзыва
Tesla вновь столкнулась с проблемой у Cybertruck: световая панель могла отвалиться. Компания решила вопрос раньше, чем произошло ДТП. Владельцы уже заметили разницу. Как изменился подход к ремонту? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 08:16
Tesla Cybertruck получил агрессивный обвес, но нужен ли он покупателям сегодня
Tesla Cybertruck снова оказался в центре внимания благодаря новому широкому обвесу. Однако интерес к модели заметно снизился. Не все готовы выделяться на дороге и платить за необычный дизайн. Почему электропикап не стал хитом, несмотря на громкие обещания? Узнайте, что происходит с Cybertruck и как реагирует рынок.Читать далее
-
11.11.2025, 04:48
Tesla не может найти покупателей на Cybertruck после ухода главы проекта
Tesla оказалась в сложной ситуации: продажи Cybertruck не оправдали ожиданий. Компания ищет новых клиентов, но спрос падает. Уход руководителя проекта только усилил неопределенность. Что ждет электропикап дальше – остается загадкой.Читать далее
-
07.11.2025, 18:43
В США купили подержанный Tesla Cybertruck 2024 с FSD за 66 500 долларов
В Америке на аукционе продали редкий Cybertruck 2024 года с автопилотом. Машина проехала чуть больше 10 тысяч миль. Новый владелец заплатил сумму, которая удивила многих. Почему цена оказалась такой низкой? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.10.2025, 17:32
Владелец Tesla Cybertruck не смог продать пикап даже с огромной скидкой
Редкий электропикап Tesla Cybertruck оказался не нужен на вторичном рынке. Владелец пытался продать почти новый автомобиль, но предложения оказались неожиданно низкими. История о том, как мечта об инвестиции обернулась разочарованием.Читать далее
-
01.10.2025, 15:58
Таджикский школьник собрал свой Кибертрак и удивил всех на конкурсе изобретателей
Юный гений создал уникальный электромобиль. Его проект вдохновлен известным пикапом. Машина получила несколько режимов езды. Автор уже строит планы на будущее. Он намерен серьезно доработать конструкцию. Это настоящая история успеха.Читать далее
-
21.09.2025, 10:12
Электрические пикапы не оправдали ожиданий: провал десятилетия на рынке
Многие ждали революции на рынке пикапов с электромоторами. Но реальность оказалась совсем иной. Что пошло не так с электропикапами? Подробности в нашем материале.Читать далее