Tesla официально подтвердила замену алюминия на композит в Cybertruck: причина — слабая защита батарей и инциденты с возгоранием

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 18:52

Tesla Cybertruck сменил алюминий на композит: что изменилось в защите днища

Tesla Cybertruck сменил алюминий на композит: что изменилось в защите днища

Tesla официально подтвердила замену алюминия на композит в Cybertruck: причина — слабая защита батарей и инциденты с возгоранием

Tesla Cybertruck сменил алюминий на композит: что изменилось в защите днища

Tesla Cybertruck вновь оказался в центре внимания из-за обновления защиты батареи: теперь под днищем - композитные панели вместо алюминиевых. Это решение может повлиять на безопасность и стоимость обслуживания, а также изменить восприятие модели на рынке электропикапов.

Tesla Cybertruck вновь оказался в центре внимания из-за обновления защиты батареи: теперь под днищем - композитные панели вместо алюминиевых. Это решение может повлиять на безопасность и стоимость обслуживания, а также изменить восприятие модели на рынке электропикапов.

Обновление Tesla Cybertruck вновь вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей и экспертов. Компания внедрила композитные панели под днище электропикапа, отказавшись от прежних алюминиевых элементов. Причина - необходимость повышения защиты батареи после ряда инцидентов и критики в соцсетях.

Ранее Tesla позиционировала Cybertruck как практически неуязвимый автомобиль, способный выдерживать экстремальные нагрузки. Однако на практике заметили, что слабое место — именно защита. Несколько случаев возгорания батареи после наезда на препятствия, а также тяжелые последствия аварии, где возгорание возникло из-за повреждения аккумулятора, заставили инженеров пересмотреть оснащение.

Особо резонансным стал случай, когда популярный блогер Supercar Ron показал, как обычный пластиковый заборчик повредил Cybertruck. После этого главный инженер проекта Уэс Моррилл решил доработать защиту и предложить владельцам специальный комплект дооснащения. Но только спустя почти год Tesla представила «Cybertruck Terrestrial Package» — набор с дополнительной броней и силовыми порогами, который можно заказать с завода или установить отдельно.

Казалось бы, на этом история закончилась, но летом 2026 года Тесла перешла на композитные панели, которые, по словам инженеров, прочнее и легче. 

Композитные панели, несмотря на распространенное мнение о дороговизне карбона, оказались для Tesla более выгодным решением. Это особенно важно для моделей с относительно небольшими продажами: даже после временного снижения цены до $59 990, спрос на Cybertruck остается скромным, статистика по продажам скрыта.

Пока неясно, распространяется ли обновление на все комплектации или только на топовые версии. Также остается открытым вопрос совместимости новых панелей с Terrestrial Packag — возможно, при установке дополнительной брони, потребуется замена штатных элементов.

Вопросы защиты аккумуляторов и стоимости ремонта становятся все актуальнее на фоне роста числа электрокаров. Кстати, подобные инженерные решения по оптимизации компонентов и безопасности можно встретить и у других производителей: например, Mazda недавно запатентовала компактный инвертор для гибридных систем, что также может улучшить надежность и безопасность новых моделей ( подробнее о технических новинках Mazda ).

В целом, переход Tesla на композитные панели приводит к тому, что даже самые амбициозные задачи требуют постоянной доработки. Для владельцев Cybertruck это означает гарантированную, более надежную защиту батареи, а для рынка - еще один пример того, как обратная связь и реальные испытания влияют на эволюцию электромобилей. 

Упомянутые модели: Tesla Cybertruck
Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Тула Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться