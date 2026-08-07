Tesla официально подтвердила замену алюминия на композит в Cybertruck: причина — слабая защита батарей и инциденты с возгоранием

Tesla Cybertruck сменил алюминий на композит: что изменилось в защите днища

Tesla Cybertruck вновь оказался в центре внимания из-за обновления защиты батареи: теперь под днищем - композитные панели вместо алюминиевых. Это решение может повлиять на безопасность и стоимость обслуживания, а также изменить восприятие модели на рынке электропикапов.

Tesla Cybertruck вновь оказался в центре внимания из-за обновления защиты батареи: теперь под днищем - композитные панели вместо алюминиевых. Это решение может повлиять на безопасность и стоимость обслуживания, а также изменить восприятие модели на рынке электропикапов.

Обновление Tesla Cybertruck вновь вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей и экспертов. Компания внедрила композитные панели под днище электропикапа, отказавшись от прежних алюминиевых элементов. Причина - необходимость повышения защиты батареи после ряда инцидентов и критики в соцсетях.

Ранее Tesla позиционировала Cybertruck как практически неуязвимый автомобиль, способный выдерживать экстремальные нагрузки. Однако на практике заметили, что слабое место — именно защита. Несколько случаев возгорания батареи после наезда на препятствия, а также тяжелые последствия аварии, где возгорание возникло из-за повреждения аккумулятора, заставили инженеров пересмотреть оснащение.

Особо резонансным стал случай, когда популярный блогер Supercar Ron показал, как обычный пластиковый заборчик повредил Cybertruck. После этого главный инженер проекта Уэс Моррилл решил доработать защиту и предложить владельцам специальный комплект дооснащения. Но только спустя почти год Tesla представила «Cybertruck Terrestrial Package» — набор с дополнительной броней и силовыми порогами, который можно заказать с завода или установить отдельно.

Казалось бы, на этом история закончилась, но летом 2026 года Тесла перешла на композитные панели, которые, по словам инженеров, прочнее и легче.

Композитные панели, несмотря на распространенное мнение о дороговизне карбона, оказались для Tesla более выгодным решением. Это особенно важно для моделей с относительно небольшими продажами: даже после временного снижения цены до $59 990, спрос на Cybertruck остается скромным, статистика по продажам скрыта.

Пока неясно, распространяется ли обновление на все комплектации или только на топовые версии. Также остается открытым вопрос совместимости новых панелей с Terrestrial Packag — возможно, при установке дополнительной брони, потребуется замена штатных элементов.

Вопросы защиты аккумуляторов и стоимости ремонта становятся все актуальнее на фоне роста числа электрокаров. Кстати, подобные инженерные решения по оптимизации компонентов и безопасности можно встретить и у других производителей: например, Mazda недавно запатентовала компактный инвертор для гибридных систем, что также может улучшить надежность и безопасность новых моделей ( подробнее о технических новинках Mazda ).

В целом, переход Tesla на композитные панели приводит к тому, что даже самые амбициозные задачи требуют постоянной доработки. Для владельцев Cybertruck это означает гарантированную, более надежную защиту батареи, а для рынка - еще один пример того, как обратная связь и реальные испытания влияют на эволюцию электромобилей.