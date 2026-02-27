Зеленый свет для космоса: SpaceX впервые применила электромобили Tesla для буксировки Starship V3

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 23:36

Tesla Cybertruck впервые сопровождает Starship V3 на этапе предполетных испытаний

Tesla Cybertruck впервые сопровождает Starship V3 на этапе предполетных испытаний

Зеленый свет для космоса: SpaceX впервые применила электромобили Tesla для буксировки Starship V3

Tesla Cybertruck впервые сопровождает Starship V3 на этапе предполетных испытаний

Впервые электрические пикапы Tesla Cybertruck были замечены в роли эскорта для новейшей версии космического корабля Starship V3. Это событие подчеркивает не только технологический прогресс SpaceX, но и растущее влияние электромобилей в самых передовых отраслях. Почему этот момент может стать поворотным для всей индустрии - разбираемся в материале.

Впервые электрические пикапы Tesla Cybertruck были замечены в роли эскорта для новейшей версии космического корабля Starship V3. Это событие подчеркивает не только технологический прогресс SpaceX, но и растущее влияние электромобилей в самых передовых отраслях. Почему этот момент может стать поворотным для всей индустрии - разбираемся в материале.

В конце февраля 2026 года внимание мировой автомобильной и космической индустрии было приковано к необычному событию: электрические пикапы Tesla Cybertruck сопровождали вывоз новейшего космического корабля Starship V3 с рабочей площадки SpaceX. Это не просто эффектная демонстрация возможностей современных электромобилей, но и символический жест, подчеркивающий тесную связь между передовыми технологиями в автомобилестроении и космической отрасли.

Starship V3 — это не просто очередная модификация знаменитого корабля Илона Маска. По мнению экспертов, именно эта версия станет отправной точкой для перехода от экспериментальных испытаний к полноценной эксплуатации, а значит, и к новым этапам освоения космоса. Впервые в истории SpaceX столь масштабный проект сопровождают не привычные дизельные тягачи, а полностью электрические машины, что свидетельствует о смене приоритетов и новом подходе к организации сложных логистических операций.

Сам факт использования Cybertruck в роли эскорта для Starship V3 — это не только маркетинговый ход, но и демонстрация возможностей электромобилей в условиях, где раньше безоговорочно доминировала тяжелая техника на традиционном топливе. Пикапы Tesla, обладая высокой грузоподъемностью и запасом хода, справились с задачей наравне с привычными специализированными машинами, что может стать сигналом для всей отрасли: электротранспорт готов к работе даже в самых ответственных и сложных проектах.

Интересно, что для SpaceX подобная интеграция новых технологий — не просто способ привлечь внимание общественности. Компания уже давно делает ставку на экологичность и инновации, а использование Cybertruck в столь важном процессе — логичное продолжение этой стратегии. В условиях, когда требования к сокращению выбросов и повышению энергоэффективности становятся все более жесткими, подобные решения могут стать стандартом для крупных промышленных и инфраструктурных проектов.

Starship V3, по словам специалистов, открывает новую эру в освоении космоса. Его конструкция и технические решения рассчитаны на многократное использование, а это значит — на снижение стоимости запусков и повышение доступности космических полетов. В сочетании с использованием электротранспорта на Земле формируется совершенно новый подход к сложным технологическим процессам — от организации производства до запуска ракет.

Появление Cybertruck в составе эскорта Starship V3 — это не просто красивая картинка для новостных лент. Это реальный пример того, как технологии, еще недавно казавшиеся фантастикой, становятся частью повседневной работы ведущих мировых компаний. И если сегодня электрические пикапы сопровождают испытания космических кораблей, то завтра они могут стать неотъемлемой частью самых разных сфер — от производства до логистики.

Упомянутые модели: Tesla Cybertruck
Упомянутые марки: Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла

Похожие материалы Тесла

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Набережные Челны Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться