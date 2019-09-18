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18 сентября 2019, 17:39

Tesla готовит 7-местную версию Model S

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Электрокар Tesla Model S в ближайшем будущем обзаведется мощной 7-местной модификацией с приставкой Plaid. Автомобиль получит три электромотора вместо двух и семь посадочных мест в салоне. Серийное производство должно стартовать осенью 2020 года. А пока прототип Model S Plaid побил рекорд Нюрбургринга, установленный Porsche Taycan.
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Самые интересные новости об электрокарах Tesla поступают из твиттера создателя компании Илона Маска. Компания готовит новую версию Model S с более мощной силовой установкой. Версия Plaid окажется еще быстрее, чем Ludicrous. Кстати, непривычные названия для «заряженных» версий Tesla Илон Маск взял из кинопародии Мела Брукса «Космические яйца». Космолет Лорда Шлема разгоняется до безумных скоростей, намного превышающих скорость света - Ludicrous, а затем и еще быстрее, пока Вселенная не становится похожей на шотландский клетчатый плед - Plaid (см. видеофрагмент ниже).

В состав силовой Model S Plaid войдут сразу три электромотора вместо стандартных двух. Позднее аналогичные версии подготовят для Model X и Tesla Roadster. Младшим моделям Model 3 и Model Y версия Plaid не положена. Компания построила первые прототипы. Запуск серийного производства запланирован на октябрь-ноябрь 2020 года. Маск утверждает, что серийная Model S Plaid окажется еще быстрее прототипа. Пока же прототипы тестируют на Нюрбургринге и им уже удалось показать время, примерно на 20 секунд лучше, чем у Porsche Taycan. Точные цифры не называются. В начале сентября немецкий электрокар проехал круг Нюрбургринга за 7 минут и 42 секунды.


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Комментарии
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Отзывы по теме
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Tesla увеличит запас хода седана и кроссовера
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Афанасий
Tesla увеличила продажи на российском рынке
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
Борис
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Tesla готовит 7-местную версию Model S
{{material_127350}}Самые интересные новости об электрокарах Tesla поступают из твиттера создателя компании Илона Маска. Компания готовит новую версию Model S с более мощной силовой установкой. Версия Plaid окажется еще быстрее, чем Ludicrous. Кстати, непривычные названия для «заряженных» версий Tesla Илон Маск взял из кинопародии Мела Брукса «Космические яйца». Космолет Лорда Шлема разгоняется до безумных скоростей, намного превышающих скорость света - Ludicrous, а затем и еще быстрее, пока Вселенная не становится похожей на шотландский клетчатый плед - Plaid (см. видеофрагмент ниже).В состав силовой Model S Plaid войдут сразу три электромотора вместо стандартных двух. Позднее аналогичные версии подготовят для Model X и Tesla Roadster. Младшим моделям Model 3 и Model Y версия Plaid не положена. Компания построила первые прототипы. Запуск серийного производства запланирован на октябрь-ноябрь 2020 года. Маск утверждает, что серийная Model S Plaid окажется еще быстрее прототипа. Пока же прототипы тестируют на Нюрбургринге и им уже удалось показать время, примерно на 20 секунд лучше, чем у Porsche Taycan. Точные цифры не называются. В начале сентября немецкий электрокар проехал круг Нюрбургринга за 7 минут и 42 секунды.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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