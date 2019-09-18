18 сентября 2019, 17:39
Tesla готовит 7-местную версию Model S
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Электрокар Tesla Model S в ближайшем будущем обзаведется мощной 7-местной модификацией с приставкой Plaid. Автомобиль получит три электромотора вместо двух и семь посадочных мест в салоне. Серийное производство должно стартовать осенью 2020 года. А пока прототип Model S Plaid побил рекорд Нюрбургринга, установленный Porsche Taycan.
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В состав силовой Model S Plaid войдут сразу три электромотора вместо стандартных двух. Позднее аналогичные версии подготовят для Model X и Tesla Roadster. Младшим моделям Model 3 и Model Y версия Plaid не положена. Компания построила первые прототипы. Запуск серийного производства запланирован на октябрь-ноябрь 2020 года. Маск утверждает, что серийная Model S Plaid окажется еще быстрее прототипа. Пока же прототипы тестируют на Нюрбургринге и им уже удалось показать время, примерно на 20 секунд лучше, чем у Porsche Taycan. Точные цифры не называются. В начале сентября немецкий электрокар проехал круг Нюрбургринга за 7 минут и 42 секунды.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
А если в километрах посчитать? Так и не написали, как далеко можно уехать на одном заряде. Что в Америке, что у нас расстояния большие, и мест диких много, до ближайшей розетки можно и не дотянуть...
Впечатлили цифры!) Так и подмывает в родном Питере устроить охоту на единственный, обитающий здесь Model S, посмотреть хоть, как он выглядит. Хотя, лично меня больше интересуют кроссоверы. Будем ждать появления в наших пенатах Model X
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