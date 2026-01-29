Такого никто не ждал: Tesla завершает сборку двух своих культовых моделей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 13:37

Tesla официально объявила о завершении производства своих флагманских моделей S и X уже во втором квартале 2026 года. На их месте появится совершенно новый продукт - человекоподобные роботы Optimus. Почему это решение может изменить рынок электромобилей и что теперь делать поклонникам классических Tesla - разбираемся в деталях. В материале раскрываем неожиданные последствия для автолюбителей и рассказываем, как изменится стратегия компании.

Решение Tesla свернуть выпуск Model S и Model X во втором квартале 2026 года стало одним из самых обсуждаемых событий в автомобильной индустрии. Это не просто смена модельного ряда - речь идет о стратегическом повороте, который может повлиять на весь рынок электромобилей. Для многих поклонников марки новость стала неожиданной: еще недавно эти автомобили считались визитной карточкой компании, а теперь их место займут человекоподобные роботы.

Илон Маск объявил о прекращении производства Model S и Model X на виртуальной пресс-конференции, посвященной итогам четвертого финансового квартала. По его словам, если кто-то еще хочет приобрести эти модели, то сейчас - последний шанс. Уже в следующем квартале завод во Фримонте, где собирали седан и кроссовер, начнет переориентацию на выпуск роботов Optimus.

Планы Tesla действительно амбициозны: Маск заявил, что предприятие сможет ежегодно выпускать до миллиона человекоподобных роботов. Это не просто эксперимент - компания делает ставку на совершенно новый сегмент, который, по мнению руководства, способен изменить не только автомобильный рынок, но и всю индустрию автоматизации.

Для владельцев и потенциальных покупателей Model S и Model X ситуация складывается неоднозначно. С одной стороны, прекращение выпуска может сделать эти автомобили более ценными на вторичном рынке. С другой - возникают вопросы по поводу обслуживания, наличия запчастей и поддержки программного обеспечения. Впрочем, Tesla обещает продолжать сервисное обслуживание, но детали пока не раскрывает.

Фото: Tesla

В линейке бренда после ухода Model S и Model X останутся более доступные Model 3 и Model Y, которые недавно получили «бюджетные» версии с одним электромотором и задним приводом. Кроме того, компания продолжит выпускать электрический пикап Cybertruck, который уже успел наделать немало шума на рынке.

Эксперты отмечают, что такой шаг может быть связан с изменением спроса: покупатели все чаще выбирают более компактные и доступные электромобили. Однако отказ от флагманских моделей - это рискованный ход, который может как укрепить позиции Tesla в новых сегментах, так и ослабить ее влияние среди премиальных клиентов.

Интересно, что ставка на роботов Optimus выглядит как попытка компании выйти за рамки традиционного автопрома. Маск не раз подчеркивал, что видит будущее Tesla не только в производстве автомобилей, но и в создании технологий для автоматизации и роботизации. Если планы по выпуску миллиона роботов в год реализуются, это станет прецедентом для всей отрасли.

Пока же поклонникам Model S и Model X остается только следить за развитием событий и, возможно, поспешить с покупкой, если они хотят стать обладателями последних экземпляров этих культовых моделей. Как будет развиваться ситуация с сервисом и поддержкой - покажет время. Но уже сейчас ясно: Tesla вступает в новую эру, и последствия этого решения почувствуют не только автолюбители, но и весь рынок высоких технологий.

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р), Tesla Model X
Упомянутые марки: Tesla
