Почему Tesla Model 3 не получила максимальный балл безопасности — неожиданные детали

24 декабря 2025, 07:49
Tesla Model 3 2025 года не дотянула до высшей оценки IIHS по безопасности
Tesla Model 3 2025 года не дотянула до высшей оценки IIHS по безопасности
Tesla Model 3 2025 года не смогла получить высшую награду IIHS. Причина - результаты краш-теста с умеренным перекрытием. Оценка оказалась лишь приемлемой. В чем именно были выявлены проблемы? Подробности - в нашем материале.
В 2025 году обновленная Tesla Model 3 вновь оказалась в центре внимания экспертов по безопасности. Несмотря на то, что этот электромобиль стабильно входит в число самых продаваемых моделей бренда, ему не удалось получить высшую награду IIHS - Top Safety Pick+. Причиной стал результат в одном из ключевых испытаний - краш-тесте с умеренным перекрытием спереди.
Как сообщает autoevolution, в ходе тестирования специалисты обратили внимание на несколько моментов, которые повлияли на итоговую оценку. В первую очередь, манекен, имитирующий пассажира на заднем сиденье, показал не самые лучшие результаты по защите грудной клетки. Индекс повреждения составил 3, что указывает на средний риск получения травмы в этой области при аварии.
Кроме того, эксперты отметили, что в целом уровень безопасности задних пассажиров оказался ниже ожидаемого для автомобиля такого класса. Это стало одной из причин, по которой Tesla Model 3 ограничилась лишь статусом Top Safety Pick, не дотянув до максимального рейтинга Top Safety Pick+.
Стоит отметить, что в других аспектах тестирования, таких как защита водителя и переднего пассажира, а также эффективность систем предотвращения столкновений, Model 3 показала достойные результаты. Однако именно слабое место в защите задних пассажиров не позволило автомобилю получить высшую оценку.
Для Tesla это не первый случай, когда отдельные нюансы безопасности становятся предметом обсуждения. Компания активно работает над улучшением своих моделей, и, вероятно, в ближайших обновлениях мы увидим доработки, направленные на повышение защиты всех пассажиров.
Пока же покупателям стоит учитывать, что даже самые современные электромобили могут иметь свои слабые стороны. Важно внимательно изучать результаты независимых испытаний и обращать внимание не только на общие рейтинги, но и на детали, которые могут оказаться критичными в реальной аварийной ситуации.
Похожие материалы Тесла
-
26.11.2025, 14:49
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid устроили дуэль на четверть мили – результат удивил всех
C8 Corvette и Tesla Model S Plaid встретились на дрэг-стрипе. Соперничество между бензиновым спорткаром и электромобилем обещало быть жарким. Итог гонки оказался неожиданным для поклонников электрокаров. Узнайте, кто первым пересек финишную черту и почему результат вызвал споры.Читать далее
-
25.11.2025, 07:16
Владельцы Tesla Model 3 и Model Y получат физические кнопки для повышения безопасности
В эпоху сенсорных экранов водители все чаще ищут простые решения. Новое устройство Ctrl Platform возвращает привычные кнопки в Tesla. Это может изменить ощущения от управления. Как реагируют владельцы и что ждет рынок – читайте в материале.Читать далее
-
06.11.2025, 19:32
Владелец Tesla Model 3 продает авто после смены работы
Владелец электрокара Tesla Model 3 решил выставить его на продажу без минимальной цены. Причина – смена работы и новые задачи. Автомобиль прошел менее 33 тысяч миль (53 100 км). Что стало решающим фактором для продажи? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.11.2025, 14:14
Британцы создали уникальный мини-дом на крышу Tesla Model 3, но проект закрыли
В Великобритании разработали необычный кемпер для Tesla Model 3. Он обещал сделать электромобиль полноценным домом на колесах. Проект был протестирован, но производство отменили. Причины такого решения держатся в секрете. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
18.10.2025, 05:43
Владелец доказал: списанный Tesla Model 3 можно вернуть к жизни
Tesla Model 3 продавалась по подозрительно низкой цене. Дилер считал ее безнадежной. Но один энтузиаст решил проверить это. Итог оказался неожиданным. Подробности истории читайте в нашем материале.Читать далее
-
17.10.2025, 06:41
Владельцы Tesla Model 3 и Model Y в Корее столкнулись с массовым сбоем батарей
В Южной Корее тысячи владельцев Tesla Model 3 и Model Y жалуются на сбои батарей. Проблема затронула в основном автомобили 2021 года. Власти угрожают лишить Tesla господдержки. Компания пока не предложила решения. Ситуация вызывает обеспокоенность среди покупателей.Читать далее
-
04.10.2025, 05:03
Tesla Model 3 обновилась: возвращен рычаг поворотников и добавлена камера в бампере
Tesla снова удивляет поклонников. В Model 3 появились неожиданные изменения. Новые функции уже доступны в некоторых странах. Но не все рынки получили обновления. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
21.08.2025, 17:35
Какие электромобили лидируют в России: свежая статистика на июль 2025 года
В России на начало июля 2025 года зарегистрировано 65 200 легковых электромобилей. За полгода парк увеличился на 9,4%. Лидерами остаются Nissan Leaf и Zeekr 001. Подробности о динамике рынка и самых популярных моделях — в нашем материале.Читать далее
-
20.08.2025, 07:57
Tesla возвращает рычаг поворотников в Model 3 для Китая: почему компания изменила курс
Tesla решила вернуть привычный рычаг поворотников в обновленный Model 3 для китайского рынка. Теперь новые автомобили оснащаются этим элементом, а владельцы уже купленных машин могут заказать дооснащение. Разбираемся, почему Tesla пошла на такой шаг и что это значит для будущих моделей.Читать далее
-
30.07.2025, 22:06
Владелец Tesla Model 3 2023 года срочно продает электромобиль без ограничения цены
Владелец Tesla Model 3 2023 года, купленной за 41 880 долларов, выставил электромобиль на онлайн-аукцион без минимальной цены. Машина с пробегом 57 100 км, чистой историей и незначительными дефектами может достаться новому владельцу по выгодной цене.Читать далее
