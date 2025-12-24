Почему Tesla Model 3 не получила максимальный балл безопасности — неожиданные детали

Tesla Model 3 2025 года не дотянула до высшей оценки IIHS по безопасности

Tesla Model 3 2025 года не смогла получить высшую награду IIHS. Причина - результаты краш-теста с умеренным перекрытием. Оценка оказалась лишь приемлемой. В чем именно были выявлены проблемы? Подробности - в нашем материале.

В 2025 году обновленная Tesla Model 3 вновь оказалась в центре внимания экспертов по безопасности. Несмотря на то, что этот электромобиль стабильно входит в число самых продаваемых моделей бренда, ему не удалось получить высшую награду IIHS - Top Safety Pick+. Причиной стал результат в одном из ключевых испытаний - краш-тесте с умеренным перекрытием спереди.

Как сообщает autoevolution, в ходе тестирования специалисты обратили внимание на несколько моментов, которые повлияли на итоговую оценку. В первую очередь, манекен, имитирующий пассажира на заднем сиденье, показал не самые лучшие результаты по защите грудной клетки. Индекс повреждения составил 3, что указывает на средний риск получения травмы в этой области при аварии.

Кроме того, эксперты отметили, что в целом уровень безопасности задних пассажиров оказался ниже ожидаемого для автомобиля такого класса. Это стало одной из причин, по которой Tesla Model 3 ограничилась лишь статусом Top Safety Pick, не дотянув до максимального рейтинга Top Safety Pick+.

Стоит отметить, что в других аспектах тестирования, таких как защита водителя и переднего пассажира, а также эффективность систем предотвращения столкновений, Model 3 показала достойные результаты. Однако именно слабое место в защите задних пассажиров не позволило автомобилю получить высшую оценку.

Для Tesla это не первый случай, когда отдельные нюансы безопасности становятся предметом обсуждения. Компания активно работает над улучшением своих моделей, и, вероятно, в ближайших обновлениях мы увидим доработки, направленные на повышение защиты всех пассажиров.

Пока же покупателям стоит учитывать, что даже самые современные электромобили могут иметь свои слабые стороны. Важно внимательно изучать результаты независимых испытаний и обращать внимание не только на общие рейтинги, но и на детали, которые могут оказаться критичными в реальной аварийной ситуации.