Tesla Model 3 cкоро можно будет взять напрокат: закупают 100 тысяч электрокаров
Фото: Tesla
Фото: Hertz
Фото: Hertz
Фото: Hertz
Фото: Hertz
По соглашению с Tesla, автопарк прокатных автомобилей Hertz до конца 2022 года пополнится сотней тысяч новеньких электрокаров Model 3. Общая стоимость сделки оценивается в 4,2 млрд долларов. В результате Hertz будет иметь «самый большой парк прокатных электромобилей в Северной Америке и станет одним из крупнейших игроков в мире по аренде электрокаров».
Клиенты, арендующие Model 3, будут иметь доступ к сети Tesla Supercharger, кроме того, Hertz планирует добавить тысячи зарядных устройств в свою глобальную сеть. Первые Model 3 будут доступны для аренды с ноября 2021 года. Начнут с американских аэропортов. Затем «Теслы» доберутся до Европы. Hertz хочет предложить аренду Tesla примерно в 65 странах мира к концу 2022 года и более чем в 100 странах к концу 2023 года.
В перспективе компания намерена перевести на электрическую тягу почти весь свой автомобильный парк, насчитывающий около полумиллиона легковых и грузовых автомобилей, предоставляемых в аренду в 150 странах мира, включая Россию.
- 5 350 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 3 490 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 3 350 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 3 169 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 4 600 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 5 800 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 4 700 154 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 4 300 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 3 500 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 4 800 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
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