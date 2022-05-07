Tesla Model 3 отказываются показывать скорость, поэтому их отзывают с рынка

В отзыве участвуют автомобили Model 3 Performance, произведенные в период с 12 января 2019 года по 25 марта 2022 года, из них 1 850 импортированы и 12 834 изготовлены в КНР, говорится в заявлении Государственной администрации по регулированию рынка.

Tesla Model 3 462 л.с Новый от 4 499 023 до 9 970 000 Р

При переходе в путевой режим центральные дисплеи пострадавших транспортных средств не выдают единицы измерения скорости (км/ч) из-за программной ошибки.

По этой причине, говорят эксперты, серьезно увеличивается риск столкновений на дороге, тем самым создавая потенциальную угрозу общей безопасности.

Пекинское и шанхайское отделения Tesla пообещали бесплатно обновить программное обеспечение на всех отзываемых электромобилях.

Несколько дней назад Илон Маск заявил, что Tesla может произвести в этом году 1,5 млн автомобилей, что станет 50-процентным ростом по сравнению с 2021 годом. А все потому, пояснил миллиардер, что шанхайский завод компании наконец-то возобновил свою производственную деятельность в Китае.

Упомянутые модели: Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р )

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