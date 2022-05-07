Tesla Model 3 отказываются показывать скорость, поэтому их отзывают с рынка
В отзыве участвуют автомобили Model 3 Performance, произведенные в период с 12 января 2019 года по 25 марта 2022 года, из них 1 850 импортированы и 12 834 изготовлены в КНР, говорится в заявлении Государственной администрации по регулированию рынка.
По этой причине, говорят эксперты, серьезно увеличивается риск столкновений на дороге, тем самым создавая потенциальную угрозу общей безопасности.
Пекинское и шанхайское отделения Tesla пообещали бесплатно обновить программное обеспечение на всех отзываемых электромобилях.
Несколько дней назад Илон Маск заявил, что Tesla может произвести в этом году 1,5 млн автомобилей, что станет 50-процентным ростом по сравнению с 2021 годом. А все потому, пояснил миллиардер, что шанхайский завод компании наконец-то возобновил свою производственную деятельность в Китае.
- 5 460 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 4 350 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 4 600 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 6 310 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 6 200 000 РTesla Model 3 2022 в Москве
- 6 800 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 6 610 000 РTesla Model 3 2022 в Москве
- 6 250 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 6 060 000 РTesla Model 3 2022 в Москве
- 6 300 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
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