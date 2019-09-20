20 сентября 2019, 08:39
Tesla Model 3 показала отличный результат на краш-тестах
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Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел серию краш-тестов с участием нового электрокара Tesla. Компактный лифтбек Model 3 удостоился высшей награды Top Safety Pick+, став вторым электрокаром в истории, которому удалось добиться такого результата.
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Tesla Model 3 получила хорошие оценки во всех испытаниях, а ее штатная система предотвращения фронтальных столкновений удостоилась высшего балла. Электрокар особенно хорошо справлялся в данной категории тестов, избегая столкновений на скоростях 12 миль в час (19 км/ч) и 25 миль в час (40 км/ч). Эксперты IIHS сообщили, что корпус электромобиля хорошо показал себя и в тесте с частичным фронтальным перекрытием со стороны водителя. Сдвиг нижней дверной петли составил 20,3 сантиметра, что может свидетельствовать о небольшой травме левой ноги водителя.
Как заявили в IIHS, Tesla Model 3 стала вторым электрокаром, которому удалось добиться высшей оценки Top Safety Pick+. Первым был кроссовер Audi e-tron. Штатное оснащение обоих автомобилей признано достаточным для обеспечения безопасности на дороге. Ранее высшую награду также завоевал водородный кроссовер Hyundai Nexo.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Электромобиль за 5,5 миллионов с "аскетичным" салоном - это странное предложение. Вряд ли такой автомобиль у нас в России будет популярен. За такие деньги хочется всего и сразу - габаритов больших, чтобы всем видно тебя было, ну и комфорта королевского. Минимализм в этой ценовой категории как то не приветствуется ...
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