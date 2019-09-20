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20 сентября 2019, 08:39

Tesla Model 3 показала отличный результат на краш-тестах

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Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел серию краш-тестов с участием нового электрокара Tesla. Компактный лифтбек Model 3 удостоился высшей награды Top Safety Pick+, став вторым электрокаром в истории, которому удалось добиться такого результата.
Tesla Model 3 показала отличный результат на краш тестах

 

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Эксперты американского Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) испытали электрический ...
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Самая востребованная модель Tesla – «младший» лифтбек Model 3 завоевал в США высший балл Top Safety Pick+. Испытания IIHS считаются одними из самых суровых в мире, поэтому можно не сомневаться, что награда получена заслужено. Обычно приемлемой считается оценка «Top Safety Pick». Приз со значком «+» присуждается только автомобилям, которые получили хорошие оценки в тесте с небольшим фронтальным перекрытием со стороны пассажира и имеют эффективные фары. Они также должны доказать свою безопасность при испытаниях с небольшим фронтальным перекрытием со стороны водителя, умеренным фронтальном перекрытии и при боковых ударах. Подтвердить надежность крыши и подголовников.

Tesla Model 3 получила хорошие оценки во всех испытаниях, а ее штатная система предотвращения фронтальных столкновений удостоилась высшего балла. Электрокар особенно хорошо справлялся в данной категории тестов, избегая столкновений на скоростях 12 миль в час (19 км/ч) и 25 миль в час (40 км/ч). Эксперты IIHS сообщили, что корпус электромобиля хорошо показал себя и в тесте с частичным фронтальным перекрытием со стороны водителя. Сдвиг нижней дверной петли составил 20,3 сантиметра, что может свидетельствовать о небольшой травме левой ноги водителя.

Как заявили в IIHS, Tesla Model 3 стала вторым электрокаром, которому удалось добиться высшей оценки Top Safety Pick+. Первым был кроссовер Audi e-tron. Штатное оснащение обоих автомобилей признано достаточным для обеспечения безопасности на дороге. Ранее высшую награду также завоевал водородный кроссовер Hyundai Nexo.

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Отзывы по теме
Tesla Model 3 сможет проехать 500 километров
Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Николай Калягин
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Tesla Model 3 показала отличный результат на краш-тестах
{{material_127270}}Самая востребованная модель Tesla – «младший» лифтбек Model 3 завоевал в США высший балл Top Safety Pick+. Испытания IIHS считаются одними из самых суровых в мире, поэтому можно не сомневаться, что награда получена заслужено. Обычно приемлемой считается оценка «Top Safety Pick». Приз со значком «+» присуждается только автомобилям, которые получили хорошие оценки в тесте с небольшим фронтальным перекрытием со стороны пассажира и имеют эффективные фары. Они также должны доказать свою безопасность при испытаниях с небольшим фронтальным перекрытием со стороны водителя, умеренным фронтальном перекрытии и при боковых ударах. Подтвердить надежность крыши и подголовников.Tesla Model 3 получила хорошие оценки во всех испытаниях, а ее штатная система предотвращения фронтальных столкновений удостоилась высшего балла. Электрокар особенно хорошо справлялся в данной категории тестов, избегая столкновений на скоростях 12 миль в час (19 км/ч) и 25 миль в час (40 км/ч). Эксперты IIHS сообщили, что корпус электромобиля хорошо показал себя и в тесте с частичным фронтальным перекрытием со стороны водителя. Сдвиг нижней дверной петли составил 20,3 сантиметра, что может свидетельствовать о небольшой травме левой ноги водителя.Как заявили в IIHS, Tesla Model 3 стала вторым электрокаром, которому удалось добиться высшей оценки Top Safety Pick+. Первым был кроссовер Audi e-tron. Штатное оснащение обоих автомобилей признано достаточным для обеспечения безопасности на дороге. Ранее высшую награду также завоевал водородный кроссовер Hyundai Nexo.
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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