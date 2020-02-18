18 февраля 2020, 21:25
Tesla Model 3 получила агрессивный обвес от ателье Darwinpro
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Фото: tuningblog.eu
Американское тюнинг-ателье Darwinpro продемонстрировало новый карбоновый широкофюзеляжный аэродинамический пакет для Tesla Model 3. С такой доработкой Тесла стала похожа на болид.
Фото: tuningblog.eu
Фото: tuningblog.eu
Фото: tuningblog.eu
Фото: tuningblog.eu
Фото: tuningblog.eu
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Как пишут западные СМИ, тюнинг-кит практически полностью состоит из углепластиковых элементов: сплиттер в переднем бампере, диффузор под задним бампером, накладки на колесных арках, боковые «юбки». Настоящей изюминкой стал огромный задний фартук, включая диффузор в стиле автомобиля Формулы Е. Дизайнеры выкрасили выставочный образец в ярко-желтый цвет, чтобы подчеркнуть бесчисленные углеродные компоненты. Завершают образ черные легкосплавные колесные диски, окрашенные в черный цвет корпуса зеркал, черный капот и затемненные задние фонари.
Данных о каких-либо технических изменениях в тюнингованной Tesla Model 3 компания Darwinpro не предоставила. Вряд ли специалисты ателье что-то предпринимали в этом плане, поскольку фирма специализируется на экстерьерах и углепластиковых деталях.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Электромобиль за 5,5 миллионов с "аскетичным" салоном - это странное предложение. Вряд ли такой автомобиль у нас в России будет популярен. За такие деньги хочется всего и сразу - габаритов больших, чтобы всем видно тебя было, ну и комфорта королевского. Минимализм в этой ценовой категории как то не приветствуется ...
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