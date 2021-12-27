Tesla Model 3 прошла лосиный тест в реальной жизни: вот как это выглядит (видео)
Фото: autoevolution.com
Основные нарекания вызывает автоматический дальний свет. Датчик перепутал светоотражающие элементы на придорожных столбиках с фарами встречных машин и самостоятельно переключил дальний свет на ближний. Именно это не позволило водителю вовремя заметить стоящего на обочине лося. Фары выхватили из темноты животное буквально в последний момент.
Однако, система автоматического экстренного торможения и предотвращения фронтальных столкновений отработали на отлично. Tesla вовремя замедлилась и свернула на обочину. Совершить классический маневр с выездом на полосу встречного движения, который отрабатывают на лосиных тестах, не было возможности – посередине дороги было установлено разделительное заграждение.
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