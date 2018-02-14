14 февраля 2018, 12:59

Tesla Model 3 уже в России по цене от 3,8 млн рублей

Российский дилер марки Moscow Tesla Club начал прием заказов на самый бюджетный электрический седан компании – Model 3. Стоимость электромобиля составляет от 3,8 до 5,5 млн рублей в зависимости от комплектации и мощности аккумуляторов.
^
Tesla Model 3 уже в России по цене от 3,8 млн рублей Tesla Model 3
Ранее мы писали
Стали известны технические характеристики самого доступного электрокара Tesla - Model 3. По официальным данным ...
Читать далее
Новый седан Model 3 можно купить, только оформив предварительный заказ. Первые автомобили обещают доставить не ранее начала 2019 года. При заказе необходимо внести предоплату в размере 145 000 рублей. Эти деньги покроют расходы на транспортировку автомобиля и часть его стоимости. Электрокар доступен в двух модификациях: стандартной и с увеличенным до 500 км запасом хода.

Базовая заднеприводная версия сможет проехать на одной зарядке до 354 км. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч, а с места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,6 секунды. Более мощная модификация электрического седана под названием Long Range получила аккумуляторные батареи увеличенного емкости (80,5 кВт-ч) и способна преодолеть без подзарядки до 500 км. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 225 км/ч, а до первой «сотни» он разгоняется на полсекунды быстрее, чем базовый седан – за 5,1 секунды. В этом году в продажу поступит полноприводная версия Model 3 с двумя электродвигателями.

Model 3 – это уменьшенная версия флагманской Model S. В 5-местом салоне седана – аскетичный дизайн с единственным сенсорным дисплеем. В конструкции автомобиля традиционная сталь сочетается с легкосплавными материалами. За дополнительную плату можно заказать стеклянную крышу, 19-дюймовые колесные диски, модернизированный автопилот и премиальную аудиосистему.

По данным агентства Автостат, в прошлом году в России было продано 62 автомобиля Tesla (в полтора раза больше, чем в 2016 году). Из них больше половины (48 штук) – это кроссоверы Model X, остальные 14 – Model S. Продажи марки составляют 2/3 всех электромобилей, реализованных в нашей стране в 2017 году.
Купить авто Тесла Модель 3
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Теслу» научать заряжаться моментально
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
taran
Первый в мире разбитый Tesla Roadster
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Авто владелец
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Статья от Петросянов из камеди-клаб - у них автоваз одна из любимых тем. Их "продвинутая" аудитория на старых японцах и кредитных "иномарках" отечественной сборки любит такие шутеечки.
Павел
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Tesla Автомудрость Tesla АвтоПитер Tesla Дизайн и тюнинг Tesla Новинки и концепт кары Tesla Новости и акции автосалонов Tesla Автосалоны и дилеры марки Tesla Аренда и прокат авто марки Tesla Автоклубы и форумы автозавчастей марки Tesla Автосервисы и магазины автозапчастей марки Tesla
Главные материалы
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
Новичкам за рулем – временные права и запреты
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Tesla Model 3
Объявления о продаже Tesla Model 3
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Tesla Model 3 уже в России по цене от 3,8 млн рублей
{{material_120430}}Новый седан Model 3 можно купить, только оформив предварительный заказ. Первые автомобили обещают доставить не ранее начала 2019 года. При заказе необходимо внести предоплату в размере 145 000 рублей. Эти деньги покроют расходы на транспортировку автомобиля и часть его стоимости. Электрокар доступен в двух модификациях: стандартной и с увеличенным до 500 км запасом хода.Базовая заднеприводная версия сможет проехать на одной зарядке до 354 км. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч, а с места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,6 секунды. Более мощная модификация электрического седана под названием Long Range получила аккумуляторные батареи увеличенного емкости (80,5 кВт-ч) и способна преодолеть без подзарядки до 500 км. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 225 км/ч, а до первой «сотни» он разгоняется на полсекунды быстрее, чем базовый седан – за 5,1 секунды. В этом году в продажу поступит полноприводная версия Model 3 с двумя электродвигателями.Model 3 – это уменьшенная версия флагманской Model S. В 5-местом салоне седана – аскетичный дизайн с единственным сенсорным дисплеем. В конструкции автомобиля традиционная сталь сочетается с легкосплавными материалами. За дополнительную плату можно заказать стеклянную крышу, 19-дюймовые колесные диски, модернизированный автопилот и премиальную аудиосистему.По данным агентства Автостат, в прошлом году в России было продано 62 автомобиля Tesla (в полтора раза больше, чем в 2016 году). Из них больше половины (48 штук) – это кроссоверы Model X, остальные 14 – Model S. Продажи марки составляют 2/3 всех электромобилей, реализованных в нашей стране в 2017 году.
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермь Нижнекамск Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG