14 февраля 2018, 12:59
Tesla Model 3 уже в России по цене от 3,8 млн рублей
Российский дилер марки Moscow Tesla Club начал прием заказов на самый бюджетный электрический седан компании – Model 3. Стоимость электромобиля составляет от 3,8 до 5,5 млн рублей в зависимости от комплектации и мощности аккумуляторов.
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Базовая заднеприводная версия сможет проехать на одной зарядке до 354 км. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч, а с места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,6 секунды. Более мощная модификация электрического седана под названием Long Range получила аккумуляторные батареи увеличенного емкости (80,5 кВт-ч) и способна преодолеть без подзарядки до 500 км. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 225 км/ч, а до первой «сотни» он разгоняется на полсекунды быстрее, чем базовый седан – за 5,1 секунды. В этом году в продажу поступит полноприводная версия Model 3 с двумя электродвигателями.
Model 3 – это уменьшенная версия флагманской Model S. В 5-местом салоне седана – аскетичный дизайн с единственным сенсорным дисплеем. В конструкции автомобиля традиционная сталь сочетается с легкосплавными материалами. За дополнительную плату можно заказать стеклянную крышу, 19-дюймовые колесные диски, модернизированный автопилот и премиальную аудиосистему.
По данным агентства Автостат, в прошлом году в России было продано 62 автомобиля Tesla (в полтора раза больше, чем в 2016 году). Из них больше половины (48 штук) – это кроссоверы Model X, остальные 14 – Model S. Продажи марки составляют 2/3 всех электромобилей, реализованных в нашей стране в 2017 году.
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