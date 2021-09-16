Tesla Model 3 внезапно потерял управление, врезался в дерево и взорвался: двое пассажиров сгорели заживо (видео)
На опубликованной записи видно, как после взрыва в стороны разлетаются снопы искр. Очевидцы говорят, что это были горящие топливные элементы от аккумуляторной батареи. Инцидент стал первой задокументированной аварией Tesla, которая показывает мгновенный отказ батареи, взрыв, а также, вероятно, отказ подвески, из-за которого автомобиль уводит влево.
Владельцы Tesla Model 3 жаловались на проблемы с подвеской и раньше. Например, канадский актёр Мена Масуд, исполнивший роль Аладдина в фильме Гая Ричи «Аладдин», рассказывал, что у его Tesla Model 3 Performance в первый же день после покупки отвалилось правое переднее колесо, после чего электрокар врезался в дерево. Блогер Кейт Лич изучил повреждения нескольких десятков автомобилей Tesla и обнаружил у многих из них проблемы с подвеской, которые не были результатом аварии.
В 2020 году власти Китая, а затем и США инициировали расследование, посвященное проблемам с подвеской у Tesla. Автопроизводителя обязали отозвать более 18 тысяч электрокаров Model S и Model X, чтобы заменить рычаги передней и задней подвески на более надежные. У «младших» Tesla Model 3 и Model Y также имеются проблемы с подвеской, связанные с ослабленными болтами, рычагами и посторонними скрипами.
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