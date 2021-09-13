13 сентября 2021, 12:51
Tesla Model S хотели превратить в подводную лодку, но что-то пошло не так (видео)
Теоретически электромобиль может форсировать глубокий брод с меньшими потерями, нежели автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания, для которого воздух жизненно необходим. Блогеры решили проверить, как поведет себя Tesla на двухметровой глубине.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Chillin' with Chet
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Фото: youtube.com / Chillin' with Chet
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Несмотря на все усилия, Tesla Model S не справилась с ролью подводной лодки. Цистерн для закачки воды и погружения у нее не было, поэтому электрокар благополучно догреб колесами от одного берега рва до другого. Автомобиль продемонстрировал отличную плавучесть даже с внушительным грузом массой более 1,8 тонны. Вопрос, насколько хорошо Tesla может плавать под водой, по-прежнему остается открытым.
Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р)
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Купить Tesla Model S 2021 в Москве
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Купить Tesla Model S 2013 в Москве
2 490 000 Р
Купить Tesla S 2016 в Москве
2 250 000 Р
Купить Tesla Model S 2012 в Москве
2 430 000 Р
Купить Tesla Model S 2012 в Москве
2 430 000 Р
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