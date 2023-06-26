Tesla Model S может проехать более 1 600 километров без подзарядки, но есть один нюанс
Фото: скриншот youtube.com / WarpedPerception
На разработку вспомогательной установки и модернизацию электрокара ушло 8 месяцев, после чего Микка отправился в долгое путешествие протяженностью 4 300 километров. Энергопотребление Tesla составляет 52 Вт-ч на 1,6 километра при максимальной производительности, поэтому, по расчетам блогера, с дизель-генератором запас хода должен превысить 1 600 километров. В итоге, гибридная Tesla проехала 4 300 километра, потратив 290 литров дизельного топлива, что эквивалентно 6,7 литра на «сотню». Это не мало, но учитывая, что мы говорим о спортивном седане мощностью 700 л.с., результат впечатляет. Есть только одна проблема – дизельный генератор издает много шума. Микка хочет решить эту проблему в новой версии гибрида Tesla.
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07.02.2023, 00:01
3 современных автомобиля из параллельной вселенной
По мере развития искусственного интеллекта появляется все больше возможностей для его прикладного и откровенного развлекательного применения. Художник попросил нейросеть нарисовать, как могла бы выглядеть, например, Tesla Model S, если бы появилась на полвека раньше.Читать далее
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12.01.2023, 08:08
Видео: Автопилот Tesla устроил массовую аварию в тоннеле
Массовая авария с участием 8 автомобилей в тоннеле в Сан-Франциско произошла еще в конце ноября, но видео с дорожных камер стало достоянием общественности только сейчас. Власти все еще ведут расследование, но виновник уже известен – это искусственный интеллект Tesla.Читать далее
-
23.12.2022, 17:12
Автопилоты Tesla не справляются с заявленными возможностями
Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало еще два специальных расследования ДТП с участием электромобилей Tesla, чьи передовые системы помощи водителю, как заявлено, стали фактором аварии.Читать далее
-
30.11.2022, 16:58
В Татарстане владелец Tesla заблокировал зарядный терминал, который убил его электрокар
Электромобили Tesla остаются в России экзотикой. Официально машины в нашу страну не поставляют, их ввозят в частном порядке. В подавляющем большинстве это подержанные автомобили старше трех лет.Читать далее
-
04.10.2022, 14:17
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