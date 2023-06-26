Tesla Model S может проехать более 1 600 километров без подзарядки, но есть один нюанс

Ранее мы писали Американский клоун сделал свой Tesla Sibertruck и ушатал его на бездорожье Пока продажи пикапа Tesla Cybertruck откладываются раз за разом, энтузиасты не оставляют попыток построить ... Читать далее

После недавнего обновления Tesla Model S смогла похвастаться рекордным для своего класса коэффициентом аэродинамического сопротивления, сниженным до 0.21, благодаря чему запас хода увеличился до 405 километров. Но многим и этого кажется недостаточно. Мэтт Микка c ютуб-канала Warped Perception решил существенно расширить возможности электрокара и установил на свою Tesla Model S дизельный генератор.

На разработку вспомогательной установки и модернизацию электрокара ушло 8 месяцев, после чего Микка отправился в долгое путешествие протяженностью 4 300 километров. Энергопотребление Tesla составляет 52 Вт-ч на 1,6 километра при максимальной производительности, поэтому, по расчетам блогера, с дизель-генератором запас хода должен превысить 1 600 километров. В итоге, гибридная Tesla проехала 4 300 километра, потратив 290 литров дизельного топлива, что эквивалентно 6,7 литра на «сотню». Это не мало, но учитывая, что мы говорим о спортивном седане мощностью 700 л.с., результат впечатляет. Есть только одна проблема – дизельный генератор издает много шума. Микка хочет решить эту проблему в новой версии гибрида Tesla.

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах