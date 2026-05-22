CGI-ренессанс культовой Tesla Model S - виртуальный рестайлинг и универсал в одном

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 19:52

Tesla Model S, несмотря на завершение выпуска, вновь оказалась в центре внимания благодаря свежему цифровому проекту. Виртуальный художник kelsonik предложил смелое переосмысление легендарной модели, объединив рестайлинг и практичный кузов универсал. Почему этот эксперимент вызвал столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Когда кажется, что эпоха Tesla Model S завершилась, появляется виртуальный художник Кельсоник, чтобы вернуть модель: культовые автомобили не исчезают, а трансформируются. Его новый CGI-проект – это не просто фантазия, а попытка переосмыслить роль электроседана в современной автомобильной культуре. В условиях, когда Tesla официально свернула производство Model S и Model X, подобные инициативы становятся поводом для обсуждения будущего электромобилей и их места в истории.

Model S, дебютировавшая в 2012 году, стала не только визитной карточкой Tesla, но и символом технологического прорыва в электромобильной индустрии. За четырнадцать лет на рынке она не получила второго поколения, но регулярно обновлялась и модернизировалась. Последний рестайлинг, выпущенный в 2025 году, стал своеобразным прощанием: лимитированные версии Signature Series разошлись по приглашениям, а запас хода Long Range достиг 660 километров. Однако, как отмечают эксперты, решение Илона Маска сосредоточиться на новых направлениях, включая робототехнику, оставило многих поклонников без ответа на вопрос: «Что дальше?»

Ответ попытался дать Кельсоник, представив Model S в неожиданном формате — универсал с широким кузовом и аэродинамическим обвесом. Подобный подход не только возвращает интерес к модели, но и закрепляет тенденцию на практичность и индивидуализацию. Виртуальный проект вобрал в себя элементы дизайна Model Y Premium: светодиодная полоса дневных ходовых огней, размещённые под ней фары, а также прозрачные задние фонари. Визуально автомобиль стал ближе к универсалам, а по духу — к Porsche Taycan Cross Turismo, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции среди электрокаров премиум-класса.

Внешний вид: расширенные колесные арки, хромированная заниженная подвеска и новые Y-образные диски с внутренним профилем. Так проявляется спортивный характер и намёк на возможности для тюнинга, которые всегда были частью ДНК Tesla. Неудивительно, что обсуждение этого CGI-проекта быстро вышло за пределы фанатских сообществ и привлекло внимание профессиональной среды. Как отмечают аналитики, подобные эксперименты отражают не только ностальгию по ушедшим эпохам, но и запрос на новые формы электромобилей, способные сочетать комфорт, динамику и практичность.

В конечном счёте, цифровой проект Кельсоника — это не просто визуальный эксперимент, а своеобразный манифест: даже после официального завершения производства Tesla Model S продолжает вдохновлять и провоцировать на смелые идеи. Возможно, именно такие инициативы станут катализатором для продвижения новых форм электромобилей, которые будут соответствовать запросам времени и ожиданиям водителей.

Интересно, что тенденция к переосмыслению классических моделей прослеживается и у других брендов.

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р)
Упомянутые марки: Tesla , Porsche
