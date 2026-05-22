CGI-ренессанс культовой Tesla Model S - виртуальный рестайлинг и универсал в одном

22 мая 2026, 19:52
Tesla Model S: новая жизнь в цифровом облике и неожиданный формат кузова
Tesla Model S, несмотря на завершение выпуска, вновь оказалась в центре внимания благодаря свежему цифровому проекту. Виртуальный художник kelsonik предложил смелое переосмысление легендарной модели, объединив рестайлинг и практичный кузов универсал. Почему этот эксперимент вызвал столько обсуждений - разбираемся в деталях.
Когда кажется, что эпоха Tesla Model S завершилась, появляется виртуальный художник Кельсоник, чтобы вернуть модель: культовые автомобили не исчезают, а трансформируются. Его новый CGI-проект – это не просто фантазия, а попытка переосмыслить роль электроседана в современной автомобильной культуре. В условиях, когда Tesla официально свернула производство Model S и Model X, подобные инициативы становятся поводом для обсуждения будущего электромобилей и их места в истории.
Model S, дебютировавшая в 2012 году, стала не только визитной карточкой Tesla, но и символом технологического прорыва в электромобильной индустрии. За четырнадцать лет на рынке она не получила второго поколения, но регулярно обновлялась и модернизировалась. Последний рестайлинг, выпущенный в 2025 году, стал своеобразным прощанием: лимитированные версии Signature Series разошлись по приглашениям, а запас хода Long Range достиг 660 километров. Однако, как отмечают эксперты, решение Илона Маска сосредоточиться на новых направлениях, включая робототехнику, оставило многих поклонников без ответа на вопрос: «Что дальше?»
Ответ попытался дать Кельсоник, представив Model S в неожиданном формате — универсал с широким кузовом и аэродинамическим обвесом. Подобный подход не только возвращает интерес к модели, но и закрепляет тенденцию на практичность и индивидуализацию. Виртуальный проект вобрал в себя элементы дизайна Model Y Premium: светодиодная полоса дневных ходовых огней, размещённые под ней фары, а также прозрачные задние фонари. Визуально автомобиль стал ближе к универсалам, а по духу — к Porsche Taycan Cross Turismo, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции среди электрокаров премиум-класса.
Внешний вид: расширенные колесные арки, хромированная заниженная подвеска и новые Y-образные диски с внутренним профилем. Так проявляется спортивный характер и намёк на возможности для тюнинга, которые всегда были частью ДНК Tesla. Неудивительно, что обсуждение этого CGI-проекта быстро вышло за пределы фанатских сообществ и привлекло внимание профессиональной среды. Как отмечают аналитики, подобные эксперименты отражают не только ностальгию по ушедшим эпохам, но и запрос на новые формы электромобилей, способные сочетать комфорт, динамику и практичность.
В конечном счёте, цифровой проект Кельсоника — это не просто визуальный эксперимент, а своеобразный манифест: даже после официального завершения производства Tesla Model S продолжает вдохновлять и провоцировать на смелые идеи. Возможно, именно такие инициативы станут катализатором для продвижения новых форм электромобилей, которые будут соответствовать запросам времени и ожиданиям водителей.
Интересно, что тенденция к переосмыслению классических моделей прослеживается и у других брендов. Например, Jaguar готовится к выходу нового технологичного седана, который уже вызвал ажиотаж среди экспертов и поклонников марки. Подробнее о планах британского автопроизводителя можно узнать в материале о электрическом седане Jaguar , где раскрываются детали будущей новинки и ее место на рынке.
16.04.2026, 04:38
Tesla Model S 2017 с пробегом оказался дешевле новой Nissan Versa на аукционе в США
В США на онлайн-аукционе продан электромобиль Tesla Model S 2017 года с чистым титулом и пробегом 60 300 миль по цене ниже новой Nissan Versa. Почему такой лот вызвал ажиотаж и что известно о состоянии машины - разбираемся в деталях сделки.Читать далее
14.04.2026, 07:06
Гибрид или электромобиль: что выгоднее и удобнее в 2026 году для российских дорог
В 2026 году автолюбители сталкиваются с непростым выбором между гибридом и электромобилем. Субсидии, особенности зарядки и эксплуатации, а также экономия на обслуживании - все это влияет на решение. Разбираемся, какой вариант подходит именно вам и почему вопрос выбора стал особенно актуален сейчас.Читать далее
13.04.2026, 20:06
Tesla завершает выпуск Model S и Model X: лимитированные Signature Edition по цене 15,9 млн рублей
Tesla объявила о выпуске последних лимитированных версий Model S и Model X Signature Edition с уникальными опциями и ценой выше 15 миллионов рублей. Эти автомобили станут коллекционными, а их покупка сопровождается жесткими условиями. Почему это событие уже вызвало ажиотаж среди поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
09.04.2026, 20:23
Компактный электрокроссовер Tesla: новая стратегия после ухода Model S и Model X
Tesla меняет курс: после отказа от Model S и Model X компания разрабатывает компактный электрокроссовер, который может стать самым доступным в линейке. Эксперты обсуждают, как это повлияет на рынок и сможет ли новинка вернуть Tesla лидерство в сегменте электромобилей.Читать далее
06.04.2026, 17:35
Tesla резко увеличила стоимость Model S и Model X из остатков: что стоит за наценкой
Tesla неожиданно ввела дополнительную наценку в 15 000 долларов на последние экземпляры Model S и Model X из складских запасов. Решение вызвало бурную реакцию среди поклонников марки и экспертов, ведь причины такого шага компания не раскрывает. Почему это событие может изменить подход к покупке премиальных электромобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
31.03.2026, 05:40
Tesla прекращает выпуск Model S и Model X: последние экземпляры уже на исходе
Tesla официально уведомила клиентов о скором завершении выпуска Model S и Model X. Компания переориентирует мощности на новые технологии и разработки, а запасы автомобилей стремительно сокращаются. Почему это решение может изменить рынок электромобилей - в нашем материале.Читать далее
30.03.2026, 08:06
Какие автомобили теряют больше всего в цене за 5 лет: свежий рейтинг 2026 года
Аналитики выяснили, какие машины сильнее всего обесцениваются за пять лет. В списке оказались не только электрокары, но и премиальные внедорожники. Почему это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто - рассказываем, какие модели попали в антирейтинг и что это значит для рынка. Мало кто знает, насколько быстро некоторые популярные автомобили теряют в цене.Читать далее
24.02.2026, 07:43
Рынок подержанных электромобилей удивил: цены на Tesla Model S и X резко выросли
Цены на подержанные электромобили Tesla впервые за долгое время пошли вверх, причем больше всего подорожали снятые с производства Model S и Model X. Эксперты отмечают, что отмена налоговых льгот неожиданно изменила ситуацию на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и почему решение Tesla вызывает вопросы.Читать далее
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее
06.02.2026, 12:39
Зимний опыт электромобилей: как морозы влияют на запас хода и зарядку
Владельцы электромобилей делятся неожиданными трудностями зимней эксплуатации. Как морозы сокращают запас хода, почему зарядки становятся проблемой и что советуют опытные водители — подробности в материале.Читать далее
