31 марта 2020, 18:58
Tesla Model S сразилась с лошадью
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Необычную гонку устроили на поле для поло в окрестностях Милана. Электрокар Tesla Model S P100D выставили против лошади: 800 лошадиных сил против одной. Результат оказался неожиданным.
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В итоге, на первой прямой электрокар довольно уверенно вырвался вперед, но на развороте замешкался, что дало возможность лошади наверстать упущенное. Кто пришел к финишу первым, можно посмотреть на видео, опубликованном ниже.
Организатор гонки и пилот Tesla, Массимо Альборето, позднее признался, что победа как таковая не была целью заезда. Важно было показать преимущество бесшумных электрокаров. Мотор мощного автомобиля не ревет, и лошадь его не боится. Именно чтобы не напугать животное, пилот Tesla не стал дрифтовать на развороте. Это стоило ему драгоценных секунд.
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