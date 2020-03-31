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31 марта 2020, 18:58

Tesla Model S сразилась с лошадью

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Необычную гонку устроили на поле для поло в окрестностях Милана. Электрокар Tesla Model S P100D выставили против лошади: 800 лошадиных сил против одной. Результат оказался неожиданным.
Tesla Model S сразилась с лошадью

Фото взято из открытых источников

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Условия гонки были следующими. Участники должны были стартовать одновременно, доехать до противоположных ворот (порядка 270 метров), развернуться и ехать обратно. Ситуация для Tesla осложнялась тем, что заезд проходил на газоне. Сцепление покрышек с травой достаточно слабое, чего нельзя сказать о копытах лошади. Главными преимуществами электрокара была мощность, электроника и полный привод, а лошади – маневренность и мастерство жокея.

В итоге, на первой прямой электрокар довольно уверенно вырвался вперед, но на развороте замешкался, что дало возможность лошади наверстать упущенное. Кто пришел к финишу первым, можно посмотреть на видео, опубликованном ниже.

Организатор гонки и пилот Tesla, Массимо Альборето, позднее признался, что победа как таковая не была целью заезда. Важно было показать преимущество бесшумных электрокаров. Мотор мощного автомобиля не ревет, и лошадь его не боится. Именно чтобы не напугать животное, пилот Tesla не стал дрифтовать на развороте. Это стоило ему драгоценных секунд.


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Tesla Model S сразилась с лошадью
{{material_129133}}Условия гонки были следующими. Участники должны были стартовать одновременно, доехать до противоположных ворот (порядка 270 метров), развернуться и ехать обратно. Ситуация для Tesla осложнялась тем, что заезд проходил на газоне. Сцепление покрышек с травой достаточно слабое, чего нельзя сказать о копытах лошади. Главными преимуществами электрокара была мощность, электроника и полный привод, а лошади – маневренность и мастерство жокея.В итоге, на первой прямой электрокар довольно уверенно вырвался вперед, но на развороте замешкался, что дало возможность лошади наверстать упущенное. Кто пришел к финишу первым, можно посмотреть на видео, опубликованном ниже.Организатор гонки и пилот Tesla, Массимо Альборето, позднее признался, что победа как таковая не была целью заезда. Важно было показать преимущество бесшумных электрокаров. Мотор мощного автомобиля не ревет, и лошадь его не боится. Именно чтобы не напугать животное, пилот Tesla не стал дрифтовать на развороте. Это стоило ему драгоценных секунд.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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