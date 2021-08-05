5 августа 2021, 10:09
Tesla Model X посоревновалась с танком в перетягивании каната (видео)
Быть блогером нелегко. Надо постоянно придумывать оригинальный топовый контент, чтобы раз за разом поражать воображение аудитории. Ребята с канала Dobre Cars решили проверить, кто лучше перетягивает канат: мощный электрокар или бронемашина.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Dobre Cars
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Мы никоим образом не хотим оскорбить чувства поклонников Tesla, но в подобном соревновании между электрокаром и танком нет никакой неожиданности. Решающую роль здесь играют масса и сцепление с дорогой, поэтому у Model X весом в 2,5 тонны не было никаких шансов в сравнении с 8-тонной гусеничной бронемашиной. Единственная интрига касалась веревки, которой сначала связали соперников: надолго ли ее хватит? Оказалось, совсем ненадолго. Тогда в дело пошел заранее заготовленный стальной трос.
Упомянутые модели: Tesla Model X
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