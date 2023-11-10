Tesla Model X упала в море и сгорела под водой (видео)
Как объяснили прибывшие по вызову пожарные, соленая вода вступила в реакцию с электроникой, что привело к короткому замыканию и последующему возгоранию. Пожар под водой продолжался довольно долго. Пожарные в этой ситуации оказались бессильны. Но даже после того, как огонь потух сам, электрокар все еще представлял опасность. Его достали из воды, аккуратно погрузили на эвакуатор и в сопровождении пожарной машины увезли на специальную стоянку, где поставили подальше от строений и других автомобилей, на случай повторного возгорания.
В комментариях к видео пользователи сразу вспомнили, как не так давно Илон Маск говорил, что его будущий Tesla Cybertruck сможет «недолго послужить лодкой» и «пересекать реки, озера и даже не слишком бурные моря», а также будет в состоянии преодолеть 400-метровый канал на южном побережье Техаса в районе острова Саус-Падре.
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В конце 2022 года кроссовер Tesla Model X попал в серьезную аварию. Страховая компания признала его не подлежащим восстановлению и отправила в «тотал». Каково же было удивление бывшего владельца, когда ему пришло уведомление, что электрокар снова активен и находится где-то под Полтавой.Читать далее
-
19.04.2023, 11:13
Самый дорогой автомобильный номер в мире заметили на машине, которая стоит в 100 раз дешевле
В начале апреля на благотворительном аукционе в Дубае был продан самый дорогой автомобильный номер в мире. Неизвестный покупатель выложил 15 млн долларов за табличку «Р7». Недавно красивый номер заметили на далеко не самом роскошном автомобиле.Читать далее
-
10.04.2023, 08:17
Кто-то заплатил 22 000 евро за Tesla Model X, который подняли со дна реки
Некоторым владельцам Tesla нравится экспериментировать со своими электрокарами, заставляя их пересекать глубокие броды на манер амфибий, но этот кроссовер Model X утонул по-настоящему, свалившись с берега в Дунай неподалеку от Будапешта.Читать далее
-
24.03.2023, 08:56
Tesla вернула клиентам круглый руль: его мгновенно раскупили
После недавнего обновления электрокары Tesla Model S и Model X получили вместо традиционного круглого руля экстравагантный штурвал. Новинка поначалу вызвала ажиотаж, но водители быстро поняли, что классический руль намного удобнее.Читать далее
-
13.03.2023, 12:50
Видео: Мощная Tesla Model X Plaid сразилась с Lamborghini и Ferrari и не выиграла
В последнее время в Сети то и дело встречаются видео, на которых электрокары Tesla утирают нос маститым спорткарам с ДВС. Поэтому ребята из Carwow решили пойти ва-банк и выставить против Plaid-модели действительно сильных конкурентов.Читать далее
-
03.10.2022, 15:33
Еще один автомобиль Tesla решил самоликвидироваться
Очередная серьезная авария, причиной которой стало необъяснимое поведение автопилота Tesla, произошло в швейцарских Альпах. Кроссовер Model X внезапно решил свернуть с шоссе в кювет, несколько раз перевернулся и припарковался, лежа на боку на проселочной дороге.Читать далее
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