Tesla Model X упала в море и сгорела под водой (видео)

Ранее мы писали В Сети высмеяли недавнее заявление Илона Маска о Tesla Cybertruck, который может немного послужить лодкой Илон Маск вновь привлек внимание публики своим громким заявлением. В преддверии Tesla AI Day он попытался ... Читать далее

Инцидент произошел, когда семейная пара пыталась выгрузить из Tesla Model X свой гидроскутер. По словам очевидцев, женщина была за рулем, а мужчина разгружал аппарат из багажника. В какой-то момент автомобиль потерял сцепление с покрытием спуска, покатился вниз и быстро затонул. Мужчина едва успел помочь своей супруге выбраться из машины. Затем они могли лишь стоять на пирсе и смотреть как горит под водой их дорогой электрокар.

Как объяснили прибывшие по вызову пожарные, соленая вода вступила в реакцию с электроникой, что привело к короткому замыканию и последующему возгоранию. Пожар под водой продолжался довольно долго. Пожарные в этой ситуации оказались бессильны. Но даже после того, как огонь потух сам, электрокар все еще представлял опасность. Его достали из воды, аккуратно погрузили на эвакуатор и в сопровождении пожарной машины увезли на специальную стоянку, где поставили подальше от строений и других автомобилей, на случай повторного возгорания.

В комментариях к видео пользователи сразу вспомнили, как не так давно Илон Маск говорил, что его будущий Tesla Cybertruck сможет «недолго послужить лодкой» и «пересекать реки, озера и даже не слишком бурные моря», а также будет в состоянии преодолеть 400-метровый канал на южном побережье Техаса в районе острова Саус-Падре.

Упомянутые модели: Tesla Model X

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