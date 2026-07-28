Не только электрокары: какие кроссоверы реально покупают в Китае - неожиданные лидеры 2026 года

Tesla Model Y неожиданно стал лидером среди кроссоверов в Китае в 2026 году

Какие кроссоверы действительно популярны у китайских водителей? Неожиданные итоги свежего исследования: Tesla Model Y обошел местные бренды, а в топ-10 попали как китайские, так и зарубежные модели. Почему это важно для российского рынка и какие выводы делают специалисты - объясняем подробно.

Какие кроссоверы действительно популярны у китайских водителей? Неожиданные итоги свежего исследования: Tesla Model Y обошел местные бренды, а в топ-10 попали как китайские, так и зарубежные модели. Почему это важно для российского рынка и какие выводы делают специалисты - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей, которые все чаще обращают внимание на автомобили из Китая, свежие данные о предпочтениях самих китайцев могут стать настоящим ориентиром. В условиях, когда рынок Поднебесной задает темп всему мировому автопрому, понимание реальных трендов становится особенно актуальным. Как выяснилось, выбор жителей КНР в сегменте кроссоверов оказался не столь предсказуемым, как ожидали многие эксперты.

По информации портала «Китайские автомобили», в первой половине 2026 года абсолютным лидером по числу регистраций среди кроссоверов стал вовсе не представитель местных марок, а Tesla Model Y. Этот электрокар, собираемый на заводе в Шанхае, выбрали 172 513 новых владельцев. Несмотря на регулярную критику в адрес продукции Илона Маска, китайские покупатели продолжают отдавать предпочтение именно этой модели, что говорит о высоком доверии к бренду и его технологиям.

Вторую строчку рейтинга занял Li Auto i6 - за шесть месяцев 2026 года на дорогах страны появилось 120 443 таких автомобиля. Третье место досталось Geely Atlas четвертого поколения с результатом 110 621 проданный экземпляр. В десятку самых востребованных кроссоверов также вошли Xiaomi YU7, Fang Cheng Bao Ti7, BYD Sealion 06, Volkswagen Tiguan L, BYD Yuan Up, Geely Monjaro и Toyota Frontlander. Такой расклад подтверждает, что китайский рынок остается одним из самых конкурентных и динамичных в мире.

Интересно, что среди лидеров оказались не только электромобили, но и традиционные бензиновые модели, что подчеркивает разнообразие предпочтений китайских водителей. Эксперты отмечают: несмотря на активное продвижение электрокаров, спрос на классические ДВС по-прежнему высок. Это создает уникальную ситуацию, когда на одном рынке успешно сосуществуют разные технологические подходы. Подобная тенденция может стать ориентиром и для других стран, где электрификация автопарка только набирает обороты.

Стоит отметить, что в России интерес к китайским кроссоверам также стабильно растет. Как показал недавний анализ, отечественные покупатели все чаще выбирают модели из Поднебесной, ориентируясь на опыт и предпочтения китайских коллег. В этом контексте полезно вспомнить, что в Китае недавно тестировали обновленный Haval Xiaolong, что также вызвало интерес у российских экспертов и потенциальных покупателей.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: китайский рынок кроссоверов остается крупнейшим в мире, а локализация производства зарубежных моделей, таких как Tesla Model Y, позволяет удерживать конкурентные цены. Кроме того, в топ-10 вошли как новые, так и давно известные бренды, что говорит о высокой лояльности покупателей к проверенным маркам. Для российского рынка эти тенденции могут означать дальнейшее усиление позиций китайских производителей и расширение ассортимента доступных моделей.