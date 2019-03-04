4 марта 2019, 12:32
Tesla Model Y представят 14 марта
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Основатель компании Tesla Motors Илон Маск назвал дату премьеры нового электрокара. Компактный кроссовер Tesla Model Y рассекретят 14 марта в Лос-Анджелесе. Маск пообещал, что стоить новинка будет на 10% дороже лифтбеков Model 3.
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Илон Маск написал в твиттере, что новый кроссовер окажется примерно на 10% больше Model 3. Соответственно, справедливо, если и стоить он будет на 10% дороже. На днях Tesla объявила о закрытии больше части офф-лайн магазинов и переходе на торговлю автомобилями через интернет. Такой шаг позволит снизить розничные цены. Например, Model 3 теперь будет стоить минимум 35 тысяч долларов, а с учетом государственных субсидий даже еще меньше – от 28,8 тыс. долларов в Калифорнии или от 26,3 тыс. долларов в Колорадо.
Приведенные выше цифры относятся к модификации Model 3 с самым скромным аккумулятором. Такой версии, скорее всего, у Model Y не будет. Общая техническая платформа говорит о том, что запас хода более крупного кроссовера Model Y будет примерно на 10% меньше, чем у Model 3. Поэтому от младшей модификации придется отказаться. Да и на старте продаж покупателям по традиции предлагают более дорогие версии. Model Y вряд ли будет стоить дешевле 40 тысяч долларов.
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