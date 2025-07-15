Tesla Model Y с шестиместным салоном запущена в производство в Китае
В Китае стартовало серийное производство новой версии Tesla Model Y, с шестью посадочными местами, на заводе Giga Shanghai. Эта модификация получила увеличенную колесную базу и измененный дизайн задней части кузова, что позволило значительно расширить пространство для пассажиров третьего ряда.
Еще до начала поставок обновленной Model Y в Китае ходили слухи о появлении удлиненной версии кроссовера. В августе 2024 года инсайдеры сообщили, что Tesla готовит семиместный вариант с серьезными конструктивными изменениями, включая увеличение колесной базы. Позже стало известно, что компания предложит как семиместную, так и шестиместную версии, причем шестиместный вариант ориентирован на китайских покупателей, предпочитающих более комфортные и просторные интерьеры.
Пока неясно, появится ли шестиместная Model Y на рынках США и Европы. В июне Tesla направила своим клиентам электронные письма с намеками на Model Y с увеличенным запасом хода, вместимостью до семи человек и достаточным пространством для багажа. В то же время в исходном коде приложения Tesla были обнаружены упоминания о шестиместной версии, что может свидетельствовать о планах по выпуску удлиненной модели и в Северной Америке. Однако для обхода высоких пошлин на китайский импорт производство должно быть налажено в США.
В Европе, где спрос на крупные внедорожники ниже, появление удлиненной Model Y маловероятно, и производство там не планируется. По последним данным из Китая, производство Model Y с длинной колесной базой уже запущено, и новинка готова удивить поклонников марки.
Известный в Tesla-сообществе инсайдер Fat Tiger Shawn опубликовал в Weibo информацию о том, что колесная база нового кроссовера увеличена примерно на 15-20 см по сравнению с обычной версией. Задняя часть кузова получила более угловатую форму, что улучшило комфорт для пассажиров третьего ряда по высоте.
В интерьере второго ряда установлены перфорированные сиденья, а третий ряд оснащен более простыми, неперфорированными креслами. В стандартных версиях Model Y перфорированные сиденья есть только в первом и втором рядах, причем вентиляция предусмотрена лишь для передних кресел. Ожидается, что эти особенности сохранятся и в новой трехрядной модели.
Кроме того, новый Model Y получил уникальный дизайн колесных дисков, отличающийся от текущих вариантов. Несмотря на активное производство, Tesla строго контролирует доступ к информации и фотографиям с завода Giga Shanghai, поэтому официальных изображений новинки пока нет. Однако с началом выпуска модели в ближайшее время можно ожидать появления первых реальных снимков и подробных обзоров.
-
06.08.2024, 15:21
Названы самые продаваемые в мире автомобили в 2024 году
Эксперты портала focus2move проанализировали данные о продажах новых легковых автомобилей с января по июнь 2024 года в 162 странах мира и выяснили, что глобальное лидерство сохранил электрический кроссовер, а корейский лифтбек нарастил объемы в 6 раз.Читать далее
-
25.06.2024, 07:57
Продажи Tesla Model Y в Европе обрушились с 1 на 18 место: две главные причины
Компактный электрический кроссовер Tesla Model Y на протяжении всего прошлого года возглавлял рейтинги продаж на европейском рынке. В мае ситуация радикально изменилась. Электрокар опустился на 18-е место.Читать далее
-
25.03.2024, 15:57
В рейтинге мировых бестселлеров сменился лидер. Toyota Corolla впервые за последние 20 лет уступила первое место
В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей по итогам 2023 года произошла настоящая революция. Впервые за 20 лет Toyota Corolla опустилась на второе место, уступив место новому лидеру.Читать далее
-
24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
11.10.2023, 09:29
Toyota Corolla уступила титул самого продаваемого автомобиля в мире: назван новый лидер
Издание focus2move проанализировало глобальные продажи новых легковых автомобилей за август 2023 года и составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. Toyota Corolla уступила титул мирового бестселлера кроссоверу-новичку.Читать далее
-
15.09.2023, 06:30
Экологи-экстремисты обвинили Tesla в «зеленой лжи» и сожгли десять автомобилей
Пожар на парковке у дилерского центра Tesla во Франкфурте, Германия, уничтожил десять электрических кроссоверов Tesla Model Y на общую сумму в полмиллиона евро. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка борцов за экологию.Читать далее
-
06.08.2024, 15:21
Названы самые продаваемые в мире автомобили в 2024 году
Эксперты портала focus2move проанализировали данные о продажах новых легковых автомобилей с января по июнь 2024 года в 162 странах мира и выяснили, что глобальное лидерство сохранил электрический кроссовер, а корейский лифтбек нарастил объемы в 6 раз.Читать далее
-
25.06.2024, 07:57
Продажи Tesla Model Y в Европе обрушились с 1 на 18 место: две главные причины
Компактный электрический кроссовер Tesla Model Y на протяжении всего прошлого года возглавлял рейтинги продаж на европейском рынке. В мае ситуация радикально изменилась. Электрокар опустился на 18-е место.Читать далее
-
25.03.2024, 15:57
В рейтинге мировых бестселлеров сменился лидер. Toyota Corolla впервые за последние 20 лет уступила первое место
В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей по итогам 2023 года произошла настоящая революция. Впервые за 20 лет Toyota Corolla опустилась на второе место, уступив место новому лидеру.Читать далее
-
24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
11.10.2023, 09:29
Toyota Corolla уступила титул самого продаваемого автомобиля в мире: назван новый лидер
Издание focus2move проанализировало глобальные продажи новых легковых автомобилей за август 2023 года и составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. Toyota Corolla уступила титул мирового бестселлера кроссоверу-новичку.Читать далее
-
15.09.2023, 06:30
Экологи-экстремисты обвинили Tesla в «зеленой лжи» и сожгли десять автомобилей
Пожар на парковке у дилерского центра Tesla во Франкфурте, Германия, уничтожил десять электрических кроссоверов Tesla Model Y на общую сумму в полмиллиона евро. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка борцов за экологию.Читать далее
- 6 880 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 197 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 6 670 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 5 900 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 9 500 000 РTesla Model Y 2025 в Москве
- 4 820 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
- 5 250 000 РTesla Model Y 2020 в Москве
- 6 390 000 РTesla Model Y 2023 в Москве
- 5 950 000 РTesla Model Y 2023 в Москве
- 5 750 000 РTesla Model Y 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий