Tesla Model Y с шестиместным салоном запущена в производство в Китае

В Китае началось производство шестиместной версии Tesla Model Y с увеличенной колесной базой. Модель ориентирована на местный рынок и обещает новые стандарты комфорта.

В Китае стартовало серийное производство новой версии Tesla Model Y, с шестью посадочными местами, на заводе Giga Shanghai. Эта модификация получила увеличенную колесную базу и измененный дизайн задней части кузова, что позволило значительно расширить пространство для пассажиров третьего ряда.

Еще до начала поставок обновленной Model Y в Китае ходили слухи о появлении удлиненной версии кроссовера. В августе 2024 года инсайдеры сообщили, что Tesla готовит семиместный вариант с серьезными конструктивными изменениями, включая увеличение колесной базы. Позже стало известно, что компания предложит как семиместную, так и шестиместную версии, причем шестиместный вариант ориентирован на китайских покупателей, предпочитающих более комфортные и просторные интерьеры.

Пока неясно, появится ли шестиместная Model Y на рынках США и Европы. В июне Tesla направила своим клиентам электронные письма с намеками на Model Y с увеличенным запасом хода, вместимостью до семи человек и достаточным пространством для багажа. В то же время в исходном коде приложения Tesla были обнаружены упоминания о шестиместной версии, что может свидетельствовать о планах по выпуску удлиненной модели и в Северной Америке. Однако для обхода высоких пошлин на китайский импорт производство должно быть налажено в США.

В Европе, где спрос на крупные внедорожники ниже, появление удлиненной Model Y маловероятно, и производство там не планируется. По последним данным из Китая, производство Model Y с длинной колесной базой уже запущено, и новинка готова удивить поклонников марки.

Известный в Tesla-сообществе инсайдер Fat Tiger Shawn опубликовал в Weibo информацию о том, что колесная база нового кроссовера увеличена примерно на 15-20 см по сравнению с обычной версией. Задняя часть кузова получила более угловатую форму, что улучшило комфорт для пассажиров третьего ряда по высоте.

В интерьере второго ряда установлены перфорированные сиденья, а третий ряд оснащен более простыми, неперфорированными креслами. В стандартных версиях Model Y перфорированные сиденья есть только в первом и втором рядах, причем вентиляция предусмотрена лишь для передних кресел. Ожидается, что эти особенности сохранятся и в новой трехрядной модели.

Кроме того, новый Model Y получил уникальный дизайн колесных дисков, отличающийся от текущих вариантов. Несмотря на активное производство, Tesla строго контролирует доступ к информации и фотографиям с завода Giga Shanghai, поэтому официальных изображений новинки пока нет. Однако с началом выпуска модели в ближайшее время можно ожидать появления первых реальных снимков и подробных обзоров.

Упомянутые модели: Tesla Model Y

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