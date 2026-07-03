Аквапланирование, пожар и заблокированные двери: жесткое ДТП с Tesla Model Y на мокрой трассе и неожиданный пиар-ход Li Auto

3 июля 2026, 12:41
Tesla Model Y загорелся после ДТП в Китае - как конкуренты используют такие случаи
Tesla Model Y загорелся после ДТП в Китае - как конкуренты используют такие случаи
В Китае после аварии Tesla Model Y вспыхнула, но водителя спас случайный очевидец на Li Auto i6. Этот инцидент стал не только поводом для обсуждения безопасности электромобилей, но и примером того, как автопроизводители используют подобные ситуации для продвижения своих брендов.
Случай на трассе с Tesla Model Y вновь поднял вопросы безопасности электромобилей и того, как автокомпании реагируют на подобные инциденты. После того как электрокар попал в аварию и загорелся, водитель спас другого автомобилиста, управлявшего Li Auto i6. Этот поступок быстро стал поводом для публичных заявлений и маркетинговых ходов со стороны Li Auto.
Авария произошла из-за аквапланирования: Model Y потеряла сцепление с дорогой на мокром покрытии, врезалась в отбойник, после чего аккумулятор загорелся. Водительница оказалась заблокирована в салоне, но благодаря быстрым действиям проезжавшего мимо водителя Li Auto i6 её удалось вытащить до того, как огонь охватил весь автомобиль. Пострадавшая получила неопасные для жизни травмы и была доставлена в больницу.
Li Auto не упустил шанс использовать ситуацию: компания публично поблагодарила своего клиента за героизм и объявила поиск спасителя. В итоге личность водителя была установлена, а его дальнейшие действия продолжают обсуждать в профильных сообществах. Подобный подход к продвижению выглядит необычно, но отражает жесткую конкуренцию бренда на китайском рынке электромобилей, где каждый инфоповод может стать средством повышения узнаваемости.
Эксперты отмечают, что возгорание аккумулятора после серьезного удара — редкое, но возможное явление для электромобилей. Производители проверяют батареи на устойчивость к повреждениям, однако полностью исключить риск возникновения пожара невозможно. В данном случае двери Tesla Model Y заблокировались, что потребовало спасения водителя снаружи, — это серьезная проблема с точки зрения безопасности конструкции.
Для российских автолюбителей эта история может быть полезна по нескольким причинам. Во-первых, она напоминает о важности правильного выбора шин и соблюдения скоростного режима на мокрой дороге, особенно для тяжелых электромобилей. Во-вторых, пример Li Auto показывает, как современные бренды используют любые инфоповоды для продвижения, что может повлиять на восприятие марок и в России. Наконец, этот инцидент напоминает: даже самые современные технологии не гарантируют полную безопасность, и по-прежнему важны человеческий фактор и взаимовыручка на дорогах.
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