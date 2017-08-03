3 августа 2017, 13:40
Tesla Motors потеряла около 400 млн долларов
Американский производитель электрокаров опубликовал корпоративную отчетность за второй квартал 2017 года. Согласно статистике, компания потеряла более 400 млн долларов по итогам второго квартала или 1,33 доллара на одной акции. Несмотря на значительные потери, аналитики прогнозировали еще более значимый ущерб.
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