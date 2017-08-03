3 августа 2017, 13:40

Tesla Motors потеряла около 400 млн долларов

Американский производитель электрокаров опубликовал корпоративную отчетность за второй квартал 2017 года. Согласно статистике, компания потеряла более 400 млн долларов по итогам второго квартала или 1,33 доллара на одной акции. Несмотря на значительные потери, аналитики прогнозировали еще более значимый ущерб.
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Выручка автопроизводителя составила 2,8 миллиарда долларов, в то время как показатели аналогичного периода прошлого года равен 1,3 миллиарда. Напомним, что в июле 2017 года были вручены ключи от новой модели Model 3 первым покупателям. Дальнейшие планы компании предполагают объем производства 500 тысяч электрокаров.

По словам Илона Маска, в августе на единственном заводе в Калифорнии будет собрано еще 100 экземпляров Tesla Model 3. Глава компании признал, что реализовать амбициозные планы будет непросто. Кроме электрокаров Tesla занимается производством и продажей инновационных энергонакопительных систем, включая солнечные батареи.

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taran
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Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
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Tesla Motors потеряла около 400 млн долларов
{{material_119918}}Выручка автопроизводителя составила 2,8 миллиарда долларов, в то время как показатели аналогичного периода прошлого года равен 1,3 миллиарда. Напомним, что в июле 2017 года были вручены ключи от новой модели Model 3 первым покупателям. Дальнейшие планы компании предполагают объем производства 500 тысяч электрокаров.По словам Илона Маска, в августе на единственном заводе в Калифорнии будет собрано еще 100 экземпляров Tesla Model 3. Глава компании признал, что реализовать амбициозные планы будет непросто. Кроме электрокаров Tesla занимается производством и продажей инновационных энергонакопительных систем, включая солнечные батареи.
2017-08-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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