13 июля 2017, 19:20

Tesla Motors создали складные сиденья для семиместной Model X

Американская компания Tesla Motors сообщила об обновлении для своего семиместного автомобиля Model X в виде складных кресел. Этот шаг позволит увеличить грузовую вместительность автомобиля. Покупателям комплект кресел обойдется в 3000 долларов.
^

Ранее мы писали
Бельгийский владелец электрокара продемонстрировал рекорд по дальности поездки Tesla Model S P100D на одном ...
Читать далее
Это уже не первая попытка бренда сделать свои автомобили удобнее для владельцев. В прошлый раз инженерами был разработан вариант с подвижным рядом кресел. Но этот шаг был воспринят автолюбителями весьма критично. Именно это и стало причиной поиска другого оптимального решения.

Сегодня владельцам семиместной Model X предлагается решение в виде складных кресел. За удобную «фишку» придется доплатить, хотя стоимость модели без складных кресел и так составляет более 80 000 долларов.

За счет нововведения разработчикам удалось увеличить грузовое пространство до 2500 литров, что на 1% больше, чем у другого автомобиля компании - Model S. В конкурентной борьбе за свободное место «американцу» удалось обойти таких соперников, как Porsche Cayenne, VW Touareg, BMW X5 и Audi Q7.

Дизайн и тюнинг Тесла Модель Икс

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Теслу» научать заряжаться моментально
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
taran
Первый в мире разбитый Tesla Roadster
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Авто владелец
Средний кроссовер
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
cudrin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Tesla Автомудрость Tesla АвтоПитер Tesla Дизайн и тюнинг Tesla Новинки и концепт кары Tesla Новости и акции автосалонов Tesla Автосалоны и дилеры марки Tesla Аренда и прокат авто марки Tesla Автоклубы и форумы автозавчастей марки Tesla Автосервисы и магазины автозапчастей марки Tesla
Главные материалы
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
Права для иностранцев: только ли формальность?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Tesla Model X
Объявления о продаже Tesla Model X
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Model X
Tesla Motors создали складные сиденья для семиместной Model X
{{material_119798}}Это уже не первая попытка бренда сделать свои автомобили удобнее для владельцев. В прошлый раз инженерами был разработан вариант с подвижным рядом кресел. Но этот шаг был воспринят автолюбителями весьма критично. Именно это и стало причиной поиска другого оптимального решения.Сегодня владельцам семиместной Model X предлагается решение в виде складных кресел. За удобную «фишку» придется доплатить, хотя стоимость модели без складных кресел и так составляет более 80 000 долларов. За счет нововведения разработчикам удалось увеличить грузовое пространство до 2500 литров, что на 1% больше, чем у другого автомобиля компании - Model S. В конкурентной борьбе за свободное место «американцу» удалось обойти таких соперников, как Porsche Cayenne, VW Touareg, BMW X5 и Audi Q7.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставрополь Воронеж Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG