13 июля 2017, 19:20
Tesla Motors создали складные сиденья для семиместной Model X
Американская компания Tesla Motors сообщила об обновлении для своего семиместного автомобиля Model X в виде складных кресел. Этот шаг позволит увеличить грузовую вместительность автомобиля. Покупателям комплект кресел обойдется в 3000 долларов.
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Сегодня владельцам семиместной Model X предлагается решение в виде складных кресел. За удобную «фишку» придется доплатить, хотя стоимость модели без складных кресел и так составляет более 80 000 долларов.
За счет нововведения разработчикам удалось увеличить грузовое пространство до 2500 литров, что на 1% больше, чем у другого автомобиля компании - Model S. В конкурентной борьбе за свободное место «американцу» удалось обойти таких соперников, как Porsche Cayenne, VW Touareg, BMW X5 и Audi Q7.
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